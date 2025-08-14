Cho người lạ số điện thoại, cô gái "bóc trúng sít rịt" thiếu gia con chủ tịch Sài thành, cưới về mới bất ngờ hơn nữa

Giữa thời điểm mạng xã hội ngập tràn những câu chuyện tình "chia tay vì không hợp", "cưới xong mới biết nhau", thì chuyện tình của Nguyễn Hải Vân – Vân Tiny (sinh năm 1992) và Fabo Nguyễn (sinh năm 1987) lại giống như một bản ngôn tình đời thực. Bắt đầu từ một lần vô tư cho người lạ số điện thoại, để rồi 2 năm sau, cô trở thành nàng dâu hào môn được chồng yêu chiều hết mực, sống trong hôn nhân xa hoa nhưng vẫn đầy ắp yêu thương.

Gia đình hạnh phúc nhà "Tổng tài và cô vợ nhỏ"

Điều khiến dân tình "xôn xao" không chỉ là gia thế của Fabo – con trai duy nhất của "ông trùm" ngành điện tử Sài Gòn, mà còn ở cách anh giữ lửa tình cảm suốt gần một thập kỷ. Thậm chí đến hiện tại, cặp đôi vẫn có những hành động lãng mạn, khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết thốt lên: "Đúng là hôn nhân trong mơ!".

Từ cô gái không biết người yêu là đại gia đến đám cưới bạc tỷ

Vân Tiny vốn là hot girl đời đầu đình đám một thời, nổi bật với gương mặt xinh xắn, thần thái nhẹ nhàng. Còn Fabo Nguyễn – một "rich kid" Sài thành, chủ nhiều cơ sở kinh doanh, thừa kế duy nhất chuỗi cửa hàng điện tử lớn bậc nhất TP.HCM.

Vân Tiny trở nên bé nhỏ khi đứng cạnh người chồng nặng 100kg, cao 1m91

Họ quen nhau khi Fabo tình cờ thấy Vân Tiny chia sẻ trạng thái trên Facebook. Bị cuốn hút bởi vẻ dễ thương của cô, anh ghé xem trang cá nhân rồi lưu lại ấn tượng. Hai năm sau, duyên số đưa họ gặp nhau tại một quán cà phê. Fabo lập tức chủ động làm quen, xin số điện thoại.

Suốt hơn một năm yêu nhau, Vân Tiny không hề biết bạn trai có gia thế "khủng". Chỉ đến khi tính chuyện trăm năm, cô mới "vỡ lẽ" chồng tương lai là con nhà đại gia nức tiếng Sài thành.

Năm 2015, sau 2 năm hẹn hò, họ tổ chức đám cưới tại khách sạn sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Từ đó, hot girl đời đầu chính thức trở thành nàng dâu hào môn. Điều đặc biệt là bố mẹ chồng không chỉ giàu có mà còn tình cảm, luôn coi con dâu như con ruột.

Để cưới được Vân Tiny, Fabo phải chấp nhận 3 điều kiện từ cô: vẫn tiếp tục học hành, không được liếc nhìn cô gái khác và coi cha mẹ vợ như cha mẹ ruột. Có lẽ chính sự ràng buộc đầy trách nhiệm ấy đã giúp cuộc hôn nhân của họ bền vững đến nay.

Cô nàng trẻ hơn tuổi thật

1 thập kỷ hôn nhân, "tổng tài" vẫn cưng chiều cô vợ nhỏ của anh ấy

Sau đám cưới, Vân Tiny không chỉ bước vào cuộc sống sang chảnh mà còn được chồng cưng chiều "đến tận mây xanh". Fabo từng gây sốt XMH với câu nói vui nhưng hoàn toàn có thật: "Vợ chạm vào cái gì hơn 10 giây là mua hết".

Một lần đi mua sắm, Vân Tiny chọn một chiếc túi, nhưng Fabo âm thầm ra hiệu cho nhân viên "lấy hết" loạt túi cô đã ngắm. Kết quả, hóa đơn hôm ấy lên tới 281 triệu đồng. Anh cũng từng chi 2,5 tỷ mua liền hai chiếc đồng hồ tặng vợ, hay tặng xế hộp 6 tỷ khi cô sinh con trai đầu lòng Corbin. Gia đình họ thường xuyên vi vu khắp nơi, từ Dubai đến Singapore, sống một cuộc đời khiến dân mạng "đỏ mắt ghen tỵ".

Cưới nhau 8 năm vẫn cầu hôn lãng mạn như phim

Đặc biệt, sau 8 năm cưới, Fabo bất ngờ tổ chức màn cầu hôn lãng mạn cho vợ. Quỳ gối trao nhẫn, anh nói: "Em sẽ làm vợ của anh mãi mãi nhé!". Khoảnh khắc ấy khiến Vân Tiny bật khóc, liên tục gật đầu đồng ý.

Có thể nói, từ một cú "xin số" ở quán cà phê, cặp đôi đã viết nên một câu chuyện hôn nhân vừa hào nhoáng vừa bền lâu. Giữa những bộn bề của cuộc sống, họ vẫn chứng minh rằng: ình yêu, nếu được nuôi dưỡng bằng sự tôn trọng và chân thành, sẽ luôn đẹp bất kể thời gian.