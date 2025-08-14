Cặp đôi bán vé cho người lạ dự đám cưới của mình, bất ngờ thu về 3,4 tỷ đồng

Hôn lễ thường là sự kiện mang tính cá nhân, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết, mọi chi phí do chủ hôn tự chi trả. Thế nhưng, cặp đôi Marley Jaxx và Steve Larsen đã gây chấn động mạng xã hội Mỹ khi bán vé cho 270 khách, chủ yếu là người lạ trên mạng xã hội, tham dự lễ cưới của họ hôm 1/8.

Ý tưởng bán vé cưới bắt đầu khi Jaxx đùa với 21.000 người theo dõi trên Instagram. Khi lên kế hoạch ở quê nhà Boise, họ choáng trước nhiều khoản phí cao bất thường, như 650 USD chỉ để cắt bánh.

"Thật buồn cười nếu biến đám cưới thành sự kiện bán vé", Jaxx nói. Bất ngờ, chồng cô đồng ý.

Họ quyết định bán 1.000 USD (26 triệu đồng) cho mỗi vé tham dự và quyên toàn bộ tiền dư cho Village Impact, tổ chức xây trường học ở châu Phi. Vợ chồng Jaxx mời 192.000 người theo dõi trên Instagram và YouTube tham gia đám cưới.

Đám cưới của Marley Jaxx và Steve Larsen ở Idaho, Mỹ, tháng 8/2025. Ảnh: New York Post

Khách mua vé VIP được tham dự lễ cưới kéo dài nhiều ngày với các hoạt động gồm tiệc tập dượt, lễ cưới, tiệc chiêu đãi, buổi tư vấn về tình cảm, bữa sáng biohacking, tức bữa ăn kết hợp các phương pháp hỗ trợ sức khỏe như liệu pháp ánh sáng đỏ, hướng dẫn thở và sử dụng thiết bị phục hồi năng lượng trị giá 20.000 USD.

Mức vé được quyết định dựa trên ý kiến người dùng mạng xã hội, gia đình và bạn bè được miễn phí quyền VIP trong ba ngày.

Khoảng 100 khách mua vé giá 57 USD để dự lễ cưới và tiệc chiêu đãi chiều thứ sáu và 97 USD để tham dự cả tiệc tập dượt tối thứ năm và đám cưới.

Đám cưới diễn ra bất chấp ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích Jaxx và Larsen, cho rằng họ biến hôn nhân thành trò cười và "điên rồ".

Hình thức thu vé vào cửa tại nhà nguyện được xem là một cách giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với mức trung bình một đám cưới tại Mỹ.

Theo dữ liệu của Zola, chi phí trung bình cho một đám cưới năm 2025 vào khoảng 36.000 USD. Con số này gần sát với báo cáo từ The Knot, cho biết chi phí trung bình là 33.000 USD, tương đương khoảng 284 USD mỗi khách với số khách trung bình là 116 người.

Jaxx và Larsen quyên hơn 132.000 USD (3,4 tỷ đồng) để xây trường học ở Kenya. Họ vui khi lấy lại chi phí tổ chức sự kiện có sự góp mặt của nghệ sĩ trombone Jonathan Arons, nhóm nhạc Team Ragoza, DJ Dynamix và các món ngọt từ kem Stella’s, thợ làm bánh Michelle Sohan, bánh quy Mama’s Secrets.

Họ chuẩn bị chuyến đi tháng 7/2026 để xây lớp học cho trẻ em khó khăn bằng số tiền quyên góp. Jaxx cho biết xây một phòng học với Village Impact tốn 15.000 USD, trải nghiệm trước đây tại châu Phi đã thay đổi cuộc đời cô.

Tại tiệc cưới, một số khách quyên đủ tiền xây một phòng học, trong đó có người thừa nhận không quen biết nhưng cảm thấy đám cưới thật đặc biệt. Những người đến như khách lạ nhưng ra về thành bạn bè, và tất cả sẽ cùng tham gia chuyến đi từ thiện sang châu Phi năm sau.

"Việc bán vé giúp lọc những người chỉ đến để xem cho vui, khách mời thực sự đều muốn tham dự", Jaxx nói.

Theo New York Post