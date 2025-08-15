5 kiểu chụp ảnh sống ảo khiến bạn đứng xa cánh cửa giàu có

Người ta thường đăng những gì mình muốn người khác tin, nhưng đôi khi vài tấm ảnh lại “khai” hết sự thật mà chủ nhân không ngờ tới. Vì vậy mà có những kiểu ảnh sống ảo nhìn qua tưởng sang chảnh lại vô tình tố cáo bạn đang đứng khá xa cánh cửa dẫn đến sự giàu có.

Dưới đây là 5 kiểu ảnh tưởng sang nhưng thực chất chỉ khiến ví tiền của bạn… thở dài thêm vài nhịp.

Ảnh tiền rải tung toé như lá mùa thu”

Bạn nghĩ việc rải tiền ra giường rồi chụp một tấm ảnh sẽ khiến mình trông như triệu phú? Thật ra nó chỉ khiến người khác đoán rằng bạn vừa rút hết tiền tiết kiệm để đóng tiền thuê nhà. Người giàu có thật sự thường im lặng, người thích khoe tiền thường được xem là tín hiệu ồn ào của việc không biết giữ tiền.

Thêm nữa, những người biết quản lý tài chính, đầu tư sẽ hiểu tiền là để sinh lời, không phải để làm đạo cụ chụp ảnh. Mỗi lần bạn đem tiền ra sống ảo, vô hình trung bạn đang gửi một thông điệp đến bản thân rằng: “Tiền để tiêu, không để đầu tư”.

Bên cạnh đó, những hình ảnh này khi được đăng lên MXH cũng dễ gặp rắc rối như bị soi mói, bị hỏi vay tiền, hoặc tệ hơn là trở thành mục tiêu của những người có ý đồ xấu. Trong mắt nhiều người, đặc biệt là giới kinh doanh, đây là tín hiệu của sự thiếu tinh tế và… hơi nguy hiểm, bởi tiền mặt vốn là thứ nhạy cảm và dễ gây chú ý không mong muốn.

Check-in làm việc ở quán cà phê nhưng thật ra không làm gì cả

Một tách latte, một laptop mở sẵn file Word trắng tinh, vài tấm ảnh chỉnh màu lung linh và caption “work mode on",... nhìn thì sang, nhưng thực tế thì chỉ “mode on” chứ “work” chưa bắt đầu. Nếu thời gian đó bạn thật sự làm việc, có khi đã kiếm đủ tiền trả cho 10 cốc latte rồi.

Người đam mê làm việc hiểu rằng hiệu suất quan trọng hơn bối cảnh. Bạn có thể làm việc ở bất kỳ đâu, miễn là có kết quả. Nhưng nếu luôn biến đi cà phê làm việc thành một nghi thức sống ảo thì tiền sẽ chỉ chảy vào túi… chủ quán cà phê, chứ không chảy vào tài khoản của bạn.

(Ảnh minh hoạ)

Khoe bill mọi lúc mọi nơi

Đăng ảnh bill nhà hàng sang chảnh để chứng minh “mình không phải dạng vừa”? Xin lỗi, người giàu thật sự không khoe bill, vì họ biết bữa ăn không làm nên giá trị con người còn thói quen khoe của lại dễ làm tiêu tan tài chính.

Mỗi lần khoe hóa đơn, bạn không chỉ tiêu tiền cho bữa ăn mà còn tiêu thêm vào chi phí thể diện vô hình. Và đó là một khoản đầu tư không sinh lời. Trừ khi bạn là food reviewer được trả tiền cho bài post, còn không, đây là cách nhanh nhất để ăn hết vốn liếng.

Đi du lịch sang chảnh nhưng vay tiền trả góp

Ảnh check-in ở Maldives, Santorini hay Hàn Quốc, Nhật Bản có thể khiến Instagram của bạn trông như tạp chí du lịch. Nhưng nếu vé máy bay, khách sạn, thậm chí tiền ăn sáng đều được trả góp thì đó là chuyến đi của ngân hàng, không phải của bạn.

Người giàu thích trải nghiệm nhưng họ không đánh đổi tự do tài chính để lấy vài tấm ảnh câu like. Mỗi lần bấm máy, bạn không phải đang trải nghiệm mà là đang chụp lại khoảnh khắc số tiền nợ tăng lên. Và điều chua chát nhất là ảnh sống ảo nhìn vài bữa đã chán còn nợ không trả thì không xong với ngân hàng.

(Ảnh minh hoạ)

Tỏ ra bận rộn với bàn làm việc như tiệm tạp hoá

Ảnh bàn làm việc đầy sách, sổ tay, nến thơm, cây xanh, tượng decor,… trông sáng tạo trông sáng tạo đúng không? Song nhiều khi đó là nơi để trưng bày việc tiêu tiền, chứ không phải kiếm tiền. Bạn có thể bỏ hàng giờ bày biện góc làm việc trong mơ nhưng lại chẳng dùng nó để làm việc.

Một bàn làm việc của người tối giản, gọn gàng, có công cụ cần thiết thường dễ tập trung hơn. Còn bàn làm việc quá màu mè dễ trở thành nơi để tâm trí phân tán. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra mình đã đầu tư vào cảnh quan nhiều hơn vào công việc và kết quả tài chính thì luôn ở mức khiêm tốn.