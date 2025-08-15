Bảng xếp hạng tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới nhờ AI: Toàn cầu có tới 498 “kỳ lân” AI, doanh nhân gốc Hoa chiếm 1/3

Mới đây, bảng xếp hạng “Tỷ phú AI trẻ” toàn cầu do hãng CNBC công bố đã liệt kê 12 gương mặt tiêu biểu, trong đó có 4 người mang quốc tịch Trung Quốc hoặc xuất thân gốc Hoa — tương đương 1/3 danh sách, cho thấy sức mạnh đáng nể của cộng đồng này trong “cơn sốt vàng” công nghệ mới.

498 “kỳ lân” AI

Các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo đã tạo ra hàng chục tỷ phú mới trong năm nay, góp phần vào sự bùng nổ của AI đang nhanh chóng trở thành làn sóng tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử gần đây.

Mira Murati, Giám đốc Công nghệ của OpenAI (L) và Dario Amodei CEO của Anthropic

Hiện toàn cầu có tới 498 "kỳ lân" AI, hay các công ty AI tư nhân có định giá từ 1 tỷ USD trở lên, với tổng giá trị lên tới 2,7 nghìn tỷ USD. Có tới 100 công ty trong số đó được thành lập kể từ năm 2023. Ngoài ra hiện có hơn 1.300 công ty khởi nghiệp AI có định giá trên 100 triệu USD.

“Nhìn lại hơn 100 năm dữ liệu, chúng ta chưa bao giờ thấy của cải được tạo ra với quy mô và tốc độ như thế này”, Andrew McAfee, nhà nghiên cứu chính tại MIT, cho biết. “Đây là điều chưa từng có tiền lệ.”

Một lứa tỷ phú mới đang nổi lên với mức định giá tăng vọt. Vào tháng 3/2025, Bloomberg ước tính rằng 4 trong số các công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỷ phú với tổng giá trị tài sản ròng là 38 tỷ USD. Hơn một chục kỳ lân đã được vinh danh kể từ đó.

Mira Murati, người rời Open AI vào tháng 9 năm ngoái, đã ra mắt Thinking Machines Lab vào tháng 2. Đến tháng 7, bà đã huy động được 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hạt giống lớn nhất lịch sử, đưa công ty lên mức định giá 12 tỷ USD.

Anthropic AI đang đàm phán để huy động 5 tỷ USD với mức định giá 170 tỷ USD, gần gấp ba lần định giá hồi tháng 3. Theo những người quen thuộc với công ty, CEO Dario Amodei và 6 nhà sáng lập khác hiện có thể đã trở thành tỷ phú đô la.

Anysphere được định giá 9,9 tỷ USD trong đợt huy động vốn hồi tháng 6 và chỉ vài tuần sau đó được cho là đã được định giá từ 18 đến 20 tỷ USD, điều này đã đưa nhà sáng lập kiêm CEO 25 tuổi của công ty, Michael Truell, trở thành một tỷ phú.

1/3 tỷ phú AI trẻ tiêu biểu là người gốc Hoa

Trong bảng xếp hạng “Tỷ phú AI trẻ” toàn cầu do hãng CNBC công bố đã liệt kê 12 gương mặt tiêu biểu, trong đó có 4 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Alexandr Wang (Uông Đào), 28 tuổi, hiện đã có tài sản 3,6 tỷ USD

Trong lĩnh vực nền tảng gán nhãn và huấn luyện dữ liệu AI, Alexandr Wang (Uông Đào), 28 tuổi, là gương mặt gốc Hoa nổi bật nhất tại Thung lũng Silicon. Anh từng là CEO Scale AI và sau khi Meta đầu tư 1,43 tỷ USD để nắm cổ phần, Alexandr Wang chuyển sang nhóm Meta AI. Hiện tài sản của Alexandr Wang đạt 3,6 tỷ USD.

Người đồng sáng lập Scale AI cùng Alexandr Wang — Lucy Guo (Quách Như Ý) — hiện điều hành nền tảng Passes, với giá trị cổ phần vượt mốc 1 tỷ USD.

Nữ tỷ phú trẻ Lucy Guo (Quách Như Ý)

Các doanh nhân AI tại Trung Quốc cũng ghi dấu mạnh mẽ. Liang Wenfeng (Lương Văn Phong), người sáng lập DeepSeek, tạo đột phá thị trường bằng mô hình AI chi phí thấp, đưa định giá công ty vượt 1 tỷ USD. Yao Runhao (Diêu Nhuận Hạo) cũng trở thành tỷ phú USD nhờ thành công vang dội của trò chơi AI tình cảm “Love and Deepspace”.

Lương Văn Phong, nhà sáng lập và ông chủ DeepSeek

Tỷ phú trẻ Yao Runhao (Diêu Nhuận Hạo)

Các vị trí còn lại thuộc về những nhân vật chủ chốt tại các “ông lớn” AI toàn cầu và nhà sáng lập startup tên tuổi như: Dario Amodei, đồng sáng lập Anthropic; nhà sáng lập Safe Superintelligence Ilya Sutskever; Mira Murati, người lãnh đạo Thinking Machines Lab, cùng các CEO của CoreWeave (Michael Intrator), Figure AI (Brett Adcock), Perplexity (Aravind Srinivas), Anysphere (Michael Truell)…