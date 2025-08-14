Màn đi xem mắt trên phim Việt giờ vàng bị chê "nhạt như nước ốc"

Với nhiều bố mẹ, con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng mà vẫn chưa rục rịch yêu đương, kết hôn là một mối lo. Vì vậy họ không ngần ngại sắp xếp các buổi hẹn thay cho các con mà không cần hỏi con có muốn hay không, tạo nên những tình huống xem mắt sượng trân vô cùng, đến người ngoài cuộc cũng thấy bất an.

Gần đây, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về màn xem mắt trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - tựa phim remake từ phim 30 Chưa Phải Là Hết (Trung Quốc). Nhân vật chính trong câu chuyện hẹn hò do sắp đặt này là Châu Ngân (Việt Hoa đảm nhận) và Dũng (Phùng Đức Hiếu).

Châu Ngân

Dũng

Cả hai được 2 người mẹ dàn xếp đến buổi xem mắt nên rất thờ ơ. Ngân đi làm về muộn quên mất lịch hẹn, không nhớ tên Dũng mà chỉ biết “con bác Bơ” và gọi nhầm thành Trung. Còn Dũng cũng không nhớ tên Ngân, không buồn hỏi tên mà gọi là “con mẹ Nga” rồi đáp: “Thông tin chỉ đúng một nửa nhưng cũng không quan trọng”.

Sau đó “con bác Bơ” và “con mẹ Nga” có buổi hẹn hò vô cùng gượng gạo. Ngân xin lỗi vì đã đến muộn, để Dũng phải chờ, tưởng anh chưa ăn nhưng Dũng lại tiếp tục đáp: “Thông tin chỉ đúng một nửa nhưng cũng không quan trọng”.

Hoá ra trước đó Dũng đã ăn trước, không chờ Ngân. Anh chàng cũng nói thẳng rằng Ngân ăn xong thì trả tiền phần của mình. Phần còn lại của buổi hẹn, Ngân ăn còn Dũng chơi game, ai làm việc nấy.

Cuối cùng, buổi xem mắt kết thúc bằng một kiểu ảnh chụp chung để báo cáo phụ huynh và thiết lập mối quan hệ giả vờ tìm hiểu nhau để đỡ bị thúc giục thêm.

Cuộc xem mắt sượng trân của "con bác Bơ" và "con mẹ Nga"

Phía dưới đoạn cut của buổi xem mắt này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận rôm rả. Nhiều người quan tâm đến diễn biến tiếp theo của mối quan hệ oan trái này, nhiều người lại khẳng định nếu ngoài đời mà như vậy thì “quay xe” đi về luôn chứ không có chuyện “đúng 1 nửa”.

“Phải mình thì mình đứng về luôn chứ ở đấy mà một nửa”, "Nhạt như nước ốc thế này sao quen", “Đi gặp mặt nhiều quá còn không biết là con bác nào con cô nào”, “Đúng kiểu bị ép. Chứ bình thường không thể như thế được”, “Khúc ‘con bác Bơ’ với ‘con mẹ Nga’ là thấy không ổn rồi”, “Mời ngồi tưởng đâu chửi lộn không á”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đặc biệt không ít người đồng cảm vì cũng ở tình huống bị phụ huynh thúc giục, sắp đặt những buổi xem mắt tương tự. Họ cho rằng việc này thường khiến họ khó xử và dễ có ác cảm với đối phương.

Quả thực, nhiều buổi hẹn hò do người lớn sắp đặt khiến bạn cảm giác như đang… đi phỏng vấn xin việc, cố cho nhanh rồi về. Bởi lẽ bạn có nhiều áp lực, thậm chí là nỗi sợ nếu việc không thành thì dễ làm mất mặt người lớn trong nhà.

Nếu chẳng may rơi vào tình huống này thì hãy thả lỏng, trao đổi rõ ràng mong muốn với gia đình. Trong trường hợp bắt buộc phải đi xem mắt theo sắp xếp của gia đình thì cứ coi đây như một trải nghiệm, rèn kỹ năng nói chuyện với người lạ trong tình huống áp lực cao.

Giữ tâm lý thoải mái, không vội vàng cũng chẳng cần gồng để ghi điểm, vì cuối cùng, bạn mới là người sống chung cả đời với đối phương, không phải bố mẹ bạn hay người làm mai.

(Ảnh chụp màn hình/ VTV Giải Trí Official)