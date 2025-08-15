Quỳnh Kool và B Trần hiện tại đã "đường ai nấy đi"

Cách đây 1 năm, sau sự thành công của bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau, B Trần và Quỳnh Kool nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Trong phim, cả hai là một cặp vợ chồng, diễn xuất vô cùng ăn ý. Cũng chính bởi vậy mà B Trần và Quỳnh Kool vướng nghi vấn “phim giả tình thật” vì loạt hint cả trong công việc lẫn ngoài đời.

Thời điểm đó, cả hai liên tục bị “team qua đường” bắt gặp đi ăn riêng với nhau. Tần suất xuất hiện chung của cặp đôi cũng ngày càng nhiều khiến netizen đặt dấu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

B Trần và Quỳnh Kool từng được khen là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh

Bên cạnh đó, nhiều người phải thừa nhận B Trần và Quỳnh Kool rất xứng đôi. Cả hai đều sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt thanh tú hơn nữa cùng hoạt động chung lĩnh vực nên lại càng được dân tình “đẩy thuyền”. Mỗi lần lộ hình đi chung với nhau, cộng đồng mạng đều rần rần dành lời khen ngợi cho cả hai. Không những thế, loạt cử chỉ mà cặp đôi dành cho nhau cũng nhanh chóng “lọt tầm ngắm” của dân mạng.

Đặc biệt là từ phía B Trần, trong một sự kiện đi chung với Quỳnh Kool, nam diễn viên chủ động thể hiện những hành động quan tâm, chăm sóc đối phương. Theo đó, khi trời mưa nhẹ, anh chàng liền lấy tay che đầu cho Quỳnh Kool, tay còn lại vẫn nắm tay cô nàng. Lúc cô bước lên bậc thềm, B Trần liền đưa tay đỡ sau lưng để cô khỏi ngã. Nhiều netizen tinh mắt nhận xét chỉ những người yêu nhau hoặc có tình cảm với nhau một cách đặc biệt mới có phản xạ vô thức bảo vệ, che chở thế này!

Cặp đôi song hành trong nhiều sự kiện, B Trần có nhiều cử chỉ quan tâm, chăm sóc Quỳnh Kool

Quỳnh Kool - B Trần cũng thường check-in chung địa điểm

Cả hai còn bị "team qua đường" bắt gặp đi ăn riêng với nhau

Trong một bài chia sẻ với chúng tôi năm 2024, cả hai cũng từng thẳng thắn chia sẻ về chuyện “phim giả tình thật”. B Trần bày tỏ: “Chuyện bị đồn "phim giả tình thật" với B khá bình thường. Thật ra khi làm việc với nhau nhiều thì thời gian của mình bên bạn diễn sẽ nhiều hơn gia đình. Mình không chỉ nhập vai trên phim mà ngoài lề đó mình còn ăn uống cùng nhau, tâm sự chia sẻ rất nhiều việc trong cuộc sống.

Vì thế B nghĩ việc các diễn viên thân thiết với nhau cũng phải thôi, thân thiết được là tốt, chứ lên phim không thân thiết thì mọi chuyện không phải khó hơn sao. Nên là cứ nghĩ sau khi đóng phim, mình có thêm một người bạn trong cuộc sống, chia sẻ ăn uống đi đâu gặp gỡ hay gì mình cũng có thể gọi nhau. Điều đó tốt chứ đâu mất mát gì đâu mà sợ bị phản ánh”.

Bên cạnh đó, B Trần và Quỳnh Kool cũng nói rõ cả hai sau khi đóng phim có những hợp tác quảng cáo nên xuất hiện cùng nhau nhiều. Ngoài ra cả hai có hội bạn chung để thường xuyên tụ tập và du lịch cùng nhau.

Cả hai cũng từng thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ

Mặc dù người trong cuộc một mực phủ nhận, cho biết chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Thế nhưng việc họ chơi chung một nhóm bạn thân và nhiều lần bị bắt gặp đi riêng, có một số cử chỉ thân mật tự nhiên đã khiến khán giả không thể không nghi ngờ.

Tuy nhiên khoảng nửa năm trở lại đây, B Trần và Quỳnh Kool hoàn toàn không có quá nhiều tương tác với nhau như trước. Dù trên mạng hay ngoài đời, cả hai chỉ thỉnh thoảng mới chung khung hình, còn lại đều tập trung vào những dự án riêng của mình.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Kool cũng thường đăng tải hình ảnh của bản thân kèm theo caption “thả thính”, úp mở về sự độc thân của mình. Gần đây, Quỳnh Kool tập trung quảng bá cho vai diễn mới trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Về phía B Trần, anh chàng cũng tương tự khi chỉ xuất hiện riêng lẻ và chia sẻ về đam mê mới - môn thể thao pickleball.

Ngoài ra, khi được truyền thông đặt câu hỏi về mối quan hệ hiện tại với B Trần, Quỳnh Kool cũng tiết lộ cả hai vẫn chơi chung trong nhóm bạn thân. Tuy nhiên sau khi bộ phim kết thúc, cả hai cũng ít gặp nhau. Quỳnh Kool cũng khẳng định cô nàng vẫn độc thân từ đó đến nay.

Quỳnh Kool và B Trần hiện tại không còn tương tác quá nhiều với nhau trên MXH hay ngoài đời

Cả hai chỉ xuất hiện khi đi cùng nhóm bạn chung, song cũng không kè kè cạnh nhau như trước

B Trần (Trần Quốc Anh, SN 1990) từng nổi đình đám nhờ vẻ ngoài điển trai chuẩn hot boy. Ngoài ra sau khi tham gia sitcom nổi tiếng 5S Online, tên tuổi của B Trần càng viral. Một thời gian dài, anh Nam tiến lập nghiệp, đóng nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng. Khoảng 2 năm trở lại đây, anh trở lại tập trung sự nghiệp ở miền Bắc, tham gia các dự án lớn của VFC và được nhiều khán giả chú ý.

Trong khi đó, Quỳnh Kool (Quỳnh Nguyễn, SN 1995) cũng từng có xuất phát điểm là hot girl với nhan sắc xinh đẹp. Từng bị cộp mác “hot girl đi đóng phim”, Quỳnh Kool hiện đang là gương mặt rất ăn khách trên sóng giờ vàng. Sự nghiệp của cô cũng ngày càng thăng tiến với vai chính trong loạt phim truyền hình nổi tiếng như Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau phần 2,...

Trước đó tần suất chụp ảnh đôi của cả hai tăng mạnh khiến netizen chú ý

B Trần - Quỳnh Kool cũng được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình vì ngoại hình xứng đôi

Tổng hợp