Hình ảnh mới của lưới an toàn tại Vạn Hạnh Mall gây ngỡ ngàng, người tận mắt chứng kiến thốt lên 1 điều

Mới đây trên mạng xã hội Threads, nhiều tài khoản bất ngờ đăng tải hình ảnh những tấm lưới an toàn ở Vạn Hạnh Mall được gắn đèn. Khung cảnh mới lạ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của khách hàng, đặc biệt là vào khung giờ tối.

Lúc này, những dải đèn màu vàng được lồng vào lưới an toàn bật sáng, đan xen là những bông hoa giấy đủ màu khiến không gian trung tâm thương mại (TTTM) này thêm phần bắt mắt.

Netizen chia sẻ hình ảnh lưới an toàn ở Vạn Hạnh Mall được gắn đèn. Nguồn: noigiaunoibuon

Thế nên, nhiều người đã nhanh chóng chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội, dành lời khen ngợi. Bởi Vạn Hạnh Mall đã tiếp thu ý kiến khách hàng và có sự thay đổi nhanh chóng, phù hợp. Hơn nữa, nhiều người cũng đánh giá cao hình ảnh mới này, vừa đẹp vừa an toàn.

"Màu vàng của ánh đèn mang tới cảm giác ấm áp, dễ chịu hơn",“Vạn Hạnh Mall tiếp nhận ý kiến khách hàng nhanh chóng quá”, “Thật luôn, nhìn xinh quá”, “Đẹp nha, mọi người khuyên nên gắn thêm đèn, không ngờ Vạn Hạnh Mall làm thật nè mọi người”, “Thấy đẹp lắm nha, ngoài còn đẹp hơn nữa á, nay tui đi cùng gia đình mà ngạc nhiên luôn á, tưởng TTTM có sự kiện gì”, “Vạn Hạnh Mall chiều khách hàng số 1 thế giới”,... là những bình luận của netizen.

Nhiều người có mặt tại Vạn Hạnh Mall thời điểm này cũng đã nhanh chóng chụp lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Khách hàng chia sẻ rằng họ ấn tượng, nhanh chóng chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Nguồn: tthuzuexi

Đơn vị này đã lắp thêm rất nhiều đen nhỏ, màu vàng. Nguồn: bestunn_

Nguồn: emma.trangtr

Thậm chí, thông qua hình ảnh mới này nhiều người còn tiếp tục đề xuất thêm ý tưởng trang trí tấm lưới an toàn vào những ngày lễ, dịp đặc biệt:

“Này đến trung thu thả đèn lồng, đèn ông sao. Đến Noel thêm tuyết, cây thông nhỏ, quả châu đỏ, Tết thả câu đối, hoa mai hoa đào thì đẹp mê ha”.

“Đợt 30/4 thấy treo cờ cũng đẹp lắm, nhìn trong ảnh cũng cũng nhìn ngoài đời xinh hơn”.

Trước đó, vào ngày 28/4, Vạn Hạnh Mall thông báo trên fanpage Facebook cho biết đã hoàn tất việc lắp lưới rào ở khu vực khoảng không thông tầng. Đây là phương án khẩn cấp và tạm thời. Trong thời gian tới, đội ngũ Vạn Hạnh Mall cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai thêm các giải pháp dài hạn để cải thiện mỹ quan, hướng tới một không gian sinh động và đẹp mắt hơn trong thời gian tới.

Trước đó, trong ngày 28/4, trung tâm thương mại đã rào lưới khu vực khoảng không thông tầng nhưng là màu trắng. Ảnh: Huy Quang Tran

Đơn vị này cũng đưa ra phương án thay đổi màu của tấm lưới sang nhiều màu sắc khác, thay vì chỉ đơn thuần là màu trắng.

Nhiều người cho hay họ mong muốn Vạn Hạnh Mall trang trí thêm, hoặc thay đổi màu sắc lưới an toàn là để cải thiện cảnh quan của TTTM. Có thể thấy, hệ thống lưới an toàn được thiết kế chắc chắn, bao phủ toàn bộ khu vực thông tầng, chắc chắn, mang lại sự an tâm cho khách tham quan lẫn các đơn vị kinh doanh hoạt động bên trong. Cùng với đó, Vạn Hạnh Mall khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác an ninh, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn.

Gần đây, Vạn Hạnh Mall cũng chia sẻ về sự xuất hiện của Góc Yêu Thương - nơi để mọi người gửi những lời yêu thương, những cảm xúc tới bạn bè, người thân, những người thương quý. Khu vực này bao gồm quầy check-in chụp ảnh cho khách hàng, đồng thời có nhiều hoạt động miễn phí như: Tặng trà sữa và bánh miễn phí, cùng nhiều hoạt động được thay đổi luân phiên như: Nặn tò he, tô tượng, tổ chức âm nhạc...

Khu vực Góc Yêu Thương ở Vạn Hạnh Mall.

Điều đặc biệt, Vạn Hạnh Mall cũng mở tủ Tủ Yêu Thương - nơi để các bạn trẻ chia sẻ cảm xúc của mình ngày hôm nay, và có cơ hội nhận quà từ Vạn Hạnh Mall. Trong tủ Yêu Thương này, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những cảm xúc của bản thân, ngoài ra, cũng có nhiều dòng nhắn đáng yêu gửi đến Vạn Hạnh Mall, và mong mall này sẽ vượt qua những "khoảng trầm không mong muốn".