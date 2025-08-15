Vào viện cùng chữa ung thư máu, đôi bạn qua đời cách nhau 3 ngày: "Xin tiễn biệt 2 bông hoa kiên cường"

Ngày 15/8, thông tin Kiều Oanh và Huyền Trang - 2 nữ bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương qua đời khiến cư dân mạng xót xa.

“Xin tiễn biệt hai bông hoa kiên cường.

Trong ảnh là 2 bạn Oanh và Trang, chỉ mới nửa tháng trước, hai cô gái vẫn còn cùng nhau quay clip, nở nụ cười lạc quan dù mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Vậy mà… Sau đó không lâu, bạn Oanh qua đời và 2 ngày sau, bạn Trang cũng không qua khỏi.

Từ nay, không còn đau đớn, không còn hóa chất, chỉ còn lại nụ cười và tình bạn đẹp mãi ở một nơi thật bình yên” - là nội dung bài đăng viral trên MXH.

Thông tin của Oanh và Trang khiến cư dân mạng xót xa (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Oanh và Trang được biết đến qua các đoạn video hài hước, lan toả năng lượng tích cực trong quá trình chữa bệnh. Dù bản thân đang mang bệnh nặng nhưng cả hai luôn cố gắng vui vẻ, mang tinh thần lạc quan cho những người xung quanh.

Cũng chính sự tích cực này đã khiến nhiều người xúc động, clip của họ được cộng đồng mạng biết đến, nhận về hàng triệu lượt xem và bình luận động viên. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, khi họ qua đời, cư dân mạng vừa thương vừa xót xa.

“Có kiếp sau mong 2 em có cuộc sống hạnh phúc hơn, xin chia buồn cùng gia đình 2 em”, “Ôi hôm qua vừa xem clip của 2 bạn, đời người thật vô thường. Xin chia buồn cùng gia đình!”, “Thương quá. Ở nơi xa các bạn vẫn luôn xinh đẹp và sẽ được khoẻ mạnh”, “Sáng vừa lướt được video 2 bạn này nhảy còn nghĩ 2 bạn lạc quan quá. Mong điều tốt đẹp đến với 2 bạn. Mà trưa lướt được tin này”, “Thương hai bạn quá tuổi còn trẻ vậy mà”, “Mới coi clip hai bạn nhảy xong luôn”, “2 bạn xinh đẹp như thiên thần”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Oanh (bên trái) và Trang (bên phải)

Trưa 15/8, Q. (sinh năm 1993) - người yêu của Oanh đã lên livestream xác nhận thông tin này. Anh cho biết Kiều Oanh (sinh năm 2000, Thái Nguyên) qua đời vào đêm 9/8 vừa qua tại bệnh viện. Và chỉ 3 ngày sau - ngày 12/8, Huyền Trang (sinh năm 2006, Phú Thọ) cũng qua đời khi được bác sĩ cho về nhà không lâu.

Q. - người yêu của Oanh chia sẻ vào trưa 15/8 (Ảnh chụp màn hình)

Kể về Oanh và Trang, Q. cho biết 2 cô gái đều rất mạnh mẽ và kiên cường, vào thuốc đủ toa nên đau và sức khỏe yếu nhưng cả hai vẫn tích cực, cố gắng làm clip.

Cũng theo chia sẻ của Q., anh với Oanh quen và yêu nhau khoảng 1 năm nay. Bản thân Q. cũng là một bệnh nhân đang điều trị ung thư máu. Trong thời gian điều trị vừa qua, cả hai luôn đồng hành, chăm sóc nhau.

(Tổng hợp)