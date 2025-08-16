Chân dung các cá thể đàn ông “cờ ring cờ ring”, ai gặp rồi cũng muốn lùi 3 bước, tiến 0 bước

Dù không phải tất cả nhưng trung bình hình mẫu đàn ông với body “bụng bia”, diện áo polo “cắm thùng”, gặp ai cũng thích chia sẻ triết lý tình yêu vốn đã khiến nhiều chị em phụ nữ không quá thiện cảm. Tuy nhiên, sự khó chịu ấy đôi khi không thể hiện ở việc người đàn ông đó mặc gì, vuốt tóc ra sao, dùng nước hoa mùi nào,... mà chính ở cái “vibe” đặc trưng mà họ toát ra.

Hay để nói một cách dễ hiểu hơn là nhìn họ rất “cờ ring, cờ ring” - vừa ngại vừa buồn cười.

Điểm chung của nhóm này là họ tin mình hấp dẫn, thành đạt và thú vị đến mức cần thể hiện điều đó ở mọi nơi, mọi lúc. Nghe thì không sai nhưng cách thể hiện lại khiến người xung quanh vừa khó xử vừa muốn né.

Mỗi người trong nhóm này thường mang một “phiên bản cờ ring” riêng và câu chuyện về họ có thể bắt đầu từ bất cứ đâu từ công sở, quán cà phê, phòng tập, cho tới newsfeed MXH.

1.

Có những chàng trai, mới gặp lần hai đã thong thả thốt ra câu: “Đàn ông phải biết chủ động, chứ không chờ phụ nữ ra tín hiệu” ngay giữa buổi họp team.

Họ diện áo sơ mi linen mở ba cúc, vòng gỗ “năng lượng” sáng bóng trên cổ tay, tay gõ laptop như đang viết bản kế hoạch triệu đô. Trong group chat công việc, họ thường gửi link mấy bài “nâng tầm tư duy” kèm câu “Em đọc cái này đi, bổ ích lắm”.

Với hội chị em, cảm giác lúc đó là vừa buồn cười vừa… hơi mệt, vì chưa kịp nhớ rõ họ tên đã được coaching về tình yêu và sự nghiệp.

Ảnh minh họa

2.

Có người lại chọn xây dựng hình ảnh qua những buổi cà phê đắt đỏ.

Sáng thứ Hai nào cũng thấy story anh xuất hiện ở quán view kính, laptop đặt gọn, cuốn sổ tay mở sẵn, bên cạnh là ly cappuccino 150k. Caption quen thuộc: “Bắt đầu tuần mới với tư duy của nhà vô địch”.

Hội chị em bày tỏ đi cà phê với những người thuộc tuýp này không khác gì dự buổi workshop branding cá nhân từ cách ngồi, cầm ly, đến góc chụp đều được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo “chất lượng hình ảnh”.

3.

Một kiểu khác lại sống nhiều trên mạng hơn ngoài đời. Timeline của những người đàn ông này là chuỗi livestream nói về “tư duy lãnh đạo” hay “cách quản trị cuộc đời”. Nhưng khi lỡ xem danh sách follow Instagram, 80% là hot girl, phần còn lại là các page gym và meme hài.

Rồi có những người chọn lối sống “healthy & balance” làm thương hiệu. Mỗi ngày đều chạy marathon, đạp xe, trekking nhiệt tình, hoạt động nào cũng kèm album ảnh long lanh. Đặc sản là tấm hình bên ly cà phê, sương mù mờ ảo, góc nghiêng trầm tư, caption “Im lặng cũng là một loại ngôn ngữ”.

Khi có người hỏi: “Anh đi một mình à?”, câu trả lời là: “Không, nhưng đi với ai không quan trọng bằng bức ảnh mình để lại”. Nghe xong, nhiều người chỉ biết gật đầu, rồi âm thầm unfollow.

Ảnh minh họa

4.

Ở phòng tập, vẫn có những nhân vật mà sau mỗi set tạ sẽ tranh thủ chụp ảnh gương, chọn lọc caption thể hiện tuyên ngôn sống. Thậm chí tại các sự kiện networking, không ít người sau khi bắt tay và trao đổi hai câu danh thiếp đã chắc nịch: “Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều” dù bạn chẳng rõ mối quan hệ đó sẽ đi về đâu.

...

Điều thú vị là không phải chị em nào cũng khó chịu với hội “cờ ring cờ ring”. Một số người thấy họ khá… giải trí, giống như xem một series hài tình huống: Mỗi lần xuất hiện là một tập mới, với lời thoại và biểu cảm đặc trưng.

Nhưng nếu phải tiếp xúc thường xuyên, sự tò mò ban đầu sẽ nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác mệt mỏi, nhất là khi mọi cuộc trò chuyện đều có nguy cơ biến thành buổi chia sẻ quan điểm sống một chiều.

Cuối cùng, “cờ ring cờ ring” không hẳn là xấu. Phần lớn những người đàn ông ấy chỉ đang cố gắng thể hiện cá tính theo cách mà họ tin là ấn tượng. Nhưng khi cái “ấn tượng” ấy lệch khỏi vibe chung, nó trở thành một loại gia vị… hơi quá liều. Và với hội chị em, gặp một lần thì vui, gặp nhiều lần thì tốt nhất nên lùi nhẹ ba bước cho an toàn.