Mẹ Jack nói về toàn bộ lý do tế nhị “không thể chọn” Thiên An làm con dâu

Những thông tin mà Jack và mẹ - bà Cẩm Loan cùng luật sư chia sẻ trong họp báo sáng 16/7 tiếp tục trở thành đề tài nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Trong đó bao gồm cả quá trình Thiên An mang thai và đến ở nhà Jack, theo lời bà Cẩm Loan.

Mẹ con Jack tại họp báo sáng 16/7

Cụ thể, mẹ Jack cho biết Thiên An đến nhà mình ở vào khoảng tháng 9/2020 vì ở nhà cô thai to thì sợ mọi người xung quanh dị nghị và để tiện cho công việc của An.

Trong thời gian này, Thiên An tâm sự với mẹ Jack rằng khi cưới thì mẹ An muốn con gái có hột xoàn và có căn nhà ở trung tâm thành phố để khi cần thì gia đình lên có chỗ ở. Song thời điểm đó mẹ con Jack vẫn đang thuê nhà và không đủ khả năng đáp ứng các điều kiện, mong muốn của Thiên An.

Cũng theo bà Cẩm Loan, 100% chi phí ăn ở, đi đứng của Thiên An trong thời gian mang bầu và ở nhà Jack là do bà lo. “Không như những gì trên MXH đã nói từ trước đến giờ, tôi lo không sót bất cứ việc gì” - mẹ Jack nói.

Đặc biệt, bà Cẩm Loan mô tả lại lời Thiên An khi ở với mình: “Ở với cô Loan sướng hơn ở với mẹ con, cô Loan lúc nào cũng cho tiền”.

Trong thời gian Thiên An ở cùng nhà với mẹ con Jack, theo bà Thiên An, nhà có bà vú và cách sống của cô cũng được người này chứng kiến. Theo mẹ Jack kể lại, Thiên An vay tiền người làm trong nhà: “Đây là lý do mà chúng tôi không thể chọn An. Đó là… Hơi tế nhị xíu nhưng không nói cũng không được vì An luôn luôn đưa tôi vào thế khó, khó xử. An mượn chính tiền người làm của nhà tui - bà vú”.

Sau khi nghe bà vú nói chuyện, bà Cẩm Loan đưa tiền cho Thiên An với mong muốn cô sẽ chủ động trả cho bà vú nhưng cô không trả. “Tôi mới hỏi là ‘Con ơi, sao đi làm mà bị hụt tiền hoài vậy?’ thì bạn ấy chia sẻ là ‘Tiền con đi làm đóng tiền học cho em con hết rồi’” - Mẹ Jack kể lại.

Thiên An

Thông tin này khiến nhiều người quan tâm và bàn tán xôn xao về Thiên An cũng như mối quan hệ của cô với mẹ con Jack. Tuy nhiên tính đến trưa ngày 16/7, đây vẫn là chia sẻ một chiều từ phía bà Cẩm Loan còn Thiên An chưa có bất kỳ phản hồi nào về họp báo của Jack và những thông tin này.

Trước đây, Thiên An cũng từng chia sẻ về quá trình mang thai bé Sol cực kỳ chật vật, chỉ có một mình trong chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa lên sóng hồi tháng 3/2022.

Trong 4 tháng đầu thai kỳ, Thiên An ở một mình trong phòng trọ, không nói với ai và cũng không gặp gỡ bạn bè. Nhưng cô vẫn đi chụp ảnh mẫu và đi thực tập với công việc sale. Cô chuyển những việc như đi ăn đi chơi, mua sắm làm đẹp sang ăn uống điều độ, bỏ thói quen xấu, mua thuốc bổ để dưỡng thai.

Từ tháng thứ 4 trở đi, bắt đầu lộ bụng thì cô không thể tiếp tục đi chụp ảnh được nữa. Dẫu vậy, lúc đó cô luôn nung nấu ý định phải kiếm tiền để có thể lo cho con. Đây cũng là động lực để Thiên An vượt qua mọi chuyện.

Thiên An cho biết lúc biết mình có thai đã hoang mang cực độ. Cô báo cho ba em bé thì người này cũng có thái độ tương tự, dù dự đoán trước được phần nào nhưng cô không ngờ ba bé Sol lại hoang mang đến vậy.

Thiên An từng chia sẻ quá trình mang thai trong một talkshow

Sau đó, toàn bộ quá trình dưỡng thai và chăm con của Thiên An chỉ có một mình. Cô tự nhận thấy trường hợp của mình là nhạy cảm nên “hiểu, tự giác và tự có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình”. Hầu hết thời gian mang thai bé Sol, Thiên An tự lo lắng mọi thứ, đến tận tháng thứ 4 mới dám thông báo với mẹ.

Thiên An chia sẻ: “Mẹ em cũng sốc lắm. Em bảo vệ đến tháng thứ 4 mới đủ can đảm báo với mẹ. Thứ nhất là em cũng sợ gia đình phản đối. Thứ hai nữa là em muốn cho em bé lớn một tí nữa để cái điều đó chắc ăn”.

Hiện tại, chưa rõ diễn biến vụ đấu tố này sẽ đi đến đâu và công chúng vẫn đang tiếp tục theo dõi sự việc.

(Tổng hợp)