Clip Thiên An lộ diện giữa lúc họp báo của Jack bị rà soát

Sau buổi họp báo lên tiếng về loạt tin đồn đời tư của Jack, mọi sự chú ý của công chúng đổ dồn vào nhân vật, đó là Thiên An. Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày Jack tổ chức sự kiện, nữ diễn viên vẫn im hơi lặng tiếng, không phân trần hay giải thích bất ngờ cáo buộc nào từ Jack và mẹ của nam ca sĩ. Trên mạng xã hội, Thiên An không đăng tải bài viết nào kể từ ngày 15/7.

Tuy nhiên, cho đến mới đây, cư dân mạng lan truyền đoạn clip Thiên An lộ diện tại một lễ trao giải được tổ chức ở Thái Lan. Theo tìm hiểu, lễ trao giải Asia Top Award 2025 được tổ chức vào ngày 19/7 (sau họp báo của Jack 3 ngày). Không chỉ Thiên An mà một vài cái tên của Vbiz cũng lộ diện. Trong khi các đại diện Việt Nam chia sẻ hình ảnh về lễ trao giải này thì Thiên An không có bất cứ động thái nào, cho đến mới đây thì hình ảnh của cô tại Thái Lan mới được chia sẻ và gây chú ý.

Thiên An lộ diện trên thảm đỏ Asia Top Awards tại Thái Lan

Nữ diễn viên mặc chiếc đầm khoét sâu vòng 1, khoe dáng gợi cảm

Cô thoải mái tương tác với truyền thông và khán giả trên thảm đỏ

Xuất hiện tại sự kiện, Thiên An diện chiếc đầm đen được cắt xẻ táo bạo, khoe vóc dáng gợi cảm. Nữ diễn viên giữ biểu cảm vui vẻ, thoải mái tương tác với truyền thông và khán giả xứ sở chùa Vàng. Cô còn ghi điểm khi vừa bước ra thảm đỏ liền cúi chào theo kiểu của người Thái.

Sau đó trên sân khấu, Thiên An được công bố là nữ diễn viên Việt Nam xuất sắc nhất tại Asia Top Awards 2025. Theo tìm hiểu, mỗi quốc gia ở châu Á sẽ có những đại diện đoạt các giải thưởng trong Asia Top Awards. Ngoài giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất thì còn có Nam diễn viên xuất sắc nhất, Đạo diễn sân khấu xuất sắc nhất,... Khi được xướng tên cho giải thưởng, Thiên An rạng rỡ xuất hiện trên sân khấu, nhận cúp và phát biểu bằng tiếng Anh để gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và khán giả.

Khoảnh khắc Thiên An lên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Trước câu hỏi về việc nội dung họp báo của Jack tập trung nói về đời tư, ít thông tin công bố dự án, ông Trần Minh Khiêm cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ buổi họp báo. Sau đó, Sở Văn hóa sẽ có thông tin tới báo chí khi có kết quả.

Trước đó, sáng 16/7, ca sĩ Jack (J97) và ê-kíp đã tổ chức buổi họp báo tại TP.HCM. Sự kiện được livestream trên Fanpage chính thức của công ty J97 Promotion, công ty quản lý Jack, thu hút tới hơn 100.000 lượt xem trực tiếp bởi đây là lần đầu tiên Jack trực tiếp đối diện với những ồn ào cá nhân kéo dài nhiều năm qua.

Tuy nhiên, trong khoảng 2 tiếng diễn ra buổi họp báo mẹ con Jack J97 dành ra vài phút ngắn ngủi để chia sẻ về các dự án mới như chuỗi sự kiện fan meeting Tour Fan Meeting - Lotus Root: Kết nối miền Tây yêu thương; series âm nhạc Trạm dừng chân; album phòng thu Reincarnation (Tái sinh)... thông qua lời giới thiệu từ đại diện truyền thông nam ca sĩ.

Phần lớn thời gian còn lại là đề cập về chuyện của Jack và Thiên An trong thời gian qua .Bà Loan phủ nhận các thông tin Jack chỉ chu cấp 5 triệu đồng hàng tháng cho con gái hay ép Thiên An phá thai... Tuy nhiên những chia sẻ trên sau đó cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.