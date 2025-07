Won Bin: Từ cậu bé bắt rắn đến mỹ nam quyền lực nhất nhì showbiz, ở ẩn 15 năm vẫn làm dậy sóng dư luận

Nhắc đến Won Bin, người ta nghĩ ngay đến một tượng đài nhan sắc và diễn xuất của điện ảnh Hàn Quốc. Nổi tiếng từ đầu thập niên 2000, anh đã tạo nên một sức hút khó cưỡng với hàng loạt vai diễn để đời. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một tuổi thơ đầy cơ cực và một hành trình vươn lên đầy nghị lực.

Cậu bé có tuổi thơ khốn khó, phải bắt rắn kiếm tiền

Won Bin có tên thật là Kim Do Jin, sinh ra tại Jeongseon, tỉnh Gangwon, trong một gia đình nghèo có đến 5 con. Cha của anh là 1 công nhân mỏ, làm việc vất vả quanh năm và luôn về nhà với gương mặt đen kịt bụi than. Đồng lương của ông eo hẹp, lại có đến 5 con nên Won Bin lớn lên với những bữa cơm nhà đạm bạc, thịt cá là món ăn xa xỉ. Do làm việc trong hầm mỏ đến 20 năm, sau này cha của Won Bin còn bị bệnh bụi phổi.

Để phụ giúp gia đình, từ nhỏ, Won Bin đã phải làm nhiều công việc vất vả, từ làm ruộng, bẫy chuột, cho đến cả... bắt rắn để bán kiếm tiền. Khi lên cấp 3, Won Bin theo học trường nghề cơ khí, chuyên ngành sửa chữa ô tô và bảo dưỡng điện. Tốt nghiệp xong, nam diễn viên ở nhà chị gái và đi xe buýt, làm việc tại 1 gara ô tô tại Siheung, Gyeonggi. Rồi sau đó, cơ duyên trở thành ngôi sao điện ảnh đã đến khi anh chiến thắng cuộc thi tuyển diễn viên mới, chỉ với 1 bức ảnh đơn giản được chụp trước tường nhà hàng xóm.

Won Bin có quá khứ vô cùng nghèo khó

Hình ảnh cậu bé gầy gò, lấm lem bùn đất hoàn toàn đối lập với hình tượng ngôi sao điện ảnh lộng lẫy sau này. Tuổi thơ thiếu thốn đã hun đúc nên một Won Bin với ý chí kiên cường và tinh thần cầu tiến.

Sự nghiệp lẫy lừng: Từ Trái Tim Mùa Thu đến tài tử quyền lực nhất nhì xứ Hàn

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Won Bin chính là bộ phim truyền hình kinh điển Trái Tim Mùa Thu năm 2000. Dù chỉ đóng vai nam thứ, nhưng vẻ đẹp trai lãng tử cùng diễn xuất đầy cảm xúc của anh đã chinh phục hàng triệu khán giả châu Á. Vai diễn Han Tae Suk đã đưa Won Bin lên hàng ngôi sao hạng A chỉ sau một đêm.

Trái Tim Mùa Thu là bước ngoặt sự nghiệp của Won Bin

Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều dự án thành công khác. Đặc biệt, bộ phim Cờ Bay Phấp Phới năm 2004 đã khẳng định tài năng diễn xuất của anh trong thể loại hành động, dã sử. Tuy nhiên, đỉnh cao trong sự nghiệp của Won Bin phải kể đến bộ phim Người Vô Danh (The Man from Nowhere) năm 2010. Trong phim, anh hóa thân thành một cựu đặc vụ lạnh lùng, bí ẩn và có võ nghệ cao cường, đóng cặp cùng cố sao nhí Kim Sae Ron.

Vai diễn này không chỉ mang về cho anh nhiều giải thưởng danh giá mà còn củng cố vị thế "tài tử quyền lực nhất nhì showbiz" của Won Bin. Bộ phim đạt doanh thu phòng vé kỷ lục, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại của Hàn Quốc.

Won Bin bên cố diễn viên Kim Sae Ron

15 năm “ở ẩn” vẫn gây sóng gió dư luận

Sau thành công vang dội của Người Vô Danh, Won Bin bất ngờ "biến mất" khỏi màn ảnh. Suốt 15 năm qua, anh không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào, khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Cuộc sống của anh chủ yếu tập trung vào gia đình nhỏ cùng nữ diễn viên Lee Na Young và các hợp đồng quảng cáo.

Won Bin ở ẩn để vun đắp tổ ấm

Anh ngừng đóng phim, chỉ chụp ảnh quảng cáo

Mặc dù "ở ẩn" nhưng tên tuổi của Won Bin chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi lần anh xuất hiện trong các sự kiện thương mại hay một vài hình ảnh hiếm hoi được công bố, dư luận lại "dậy sóng". Sức hút của Won Bin vẫn được giữ nguyên vẹn. Anh vẫn là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều nhãn hàng cao cấp, và mỗi hợp đồng quảng cáo đều mang về cho anh một khoản thu nhập khổng lồ.

Hình ảnh mới của vợ chồng Won Bin khiến cư dân mạng dậy sóng

Lý do cho việc Won Bin ngừng đóng phim đến nay vẫn là một ẩn số. Có nhiều đồn đoán cho rằng anh kén chọn kịch bản, không muốn lặp lại chính mình, hoặc đơn giản chỉ muốn dành thời gian cho gia đình. Dù lý do là gì, sự vắng bóng của anh trong suốt một thập kỷ rưỡi qua vẫn là một trong những câu chuyện bí ẩn và hấp dẫn nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Won Bin không chỉ là một tài tử có gương mặt đẹp, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và tài năng. Anh đã chứng minh rằng, dù xuất phát điểm thấp đến đâu, chỉ cần có ý chí và nỗ lực, bạn vẫn có thể vươn tới đỉnh cao. Và mặc dù đã rút lui khỏi màn ảnh, anh vẫn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng và quyền lực nhất trong giới showbiz Hàn, một tượng đài khó có thể thay thế.

MINH HỒNG