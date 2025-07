Camera thường "bóc trần" nhan sắc thật gây sốc của vợ chồng Won Bin - Lee Na Young sau nhiều năm "ở ẩn"

Ngày 26/7, tờ KoreaBoo đưa tin cộng đồng mạng Hàn Quốc đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh mới nhất của vợ chồng Won Bin và Lee Na Young. Đây là lần hiếm hoi cặp sao hàng đầu lộ diện cùng nhau kể từ sau đám cưới vào năm 2015. Won Bin và Lee Na Young vừa cùng bạn bè đi tham qua Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Wooyang ở Gyeongju, Hàn Quốc.

Sau khi những bức ảnh về Won Bin và Lee Na Young được chia sẻ, cư dân mạng cho biết họ đã sốc trước sự trẻ trung, tỷ lệ cơ thể của cặp đôi qua camera thường, đặc biệt là Lee Na Young. 2 diễn viên hàng đầu được khen có vóc dáng cao ráo, chân dài và khí chất ngôi sao. Trong đó, Lee Na Young được nhận xét đẹp như búp bê và gây bất ngờ với chiều cao không hề kém cạnh ông xã Won Bin. Cư dân mạng thắc mắc không biết con của cặp sao sẽ đẹp đến mức nào khi cha mẹ đều là cực phẩm visual của showbiz Hàn. Bên cạnh đó, công chúng cũng hy vọng Won Bin và Lee Na Young công khai xuất hiện bên nhau nhiều hơn.

Vợ chồng Won Bin - Lee Na Young cùng lộ diện sau nhiều năm sống kín tiếng. Cặp sao cùng đi tham quan bảo tàng nghệ thuật

Tỷ lệ cơ thể gây choáng của cặp sao hàng đầu xứ Hàn. Cư dân mạng khen cả 2 xứng đôi vừa lứa. Đồng thời cho rằng con của họ chắc chắn là cực phẩm bởi Won Bin điển trai cao ráo, còn Lee Na Young đẹp như búp bê với đôi chân dài miên man

Won Bin - Lee Na Young là cặp vợ chồng nghệ sĩ vô cùng kín tiếng của Kbiz. Cặp đôi công khai hẹn hò từ tháng 7/2013, và tổ chức đám cưới giản dị, chỉ mời 50 khách vào tháng 6/2015 tại quê nhà của Won Bin. Trong suốt quá trình hẹn hò và kết hôn chỉ vài tấm ảnh đôi của Won Bin - Lee Na Young được hé lộ, gồm ảnh cưới và ảnh chụp lúc họ hẹn hò ở 1 nhà hàng vào năm 2011.

Đến nay, cặp vợ chồng quyền lực đã có 1 cậu con trai. Tuy nhiên, Won Bin - Lee Na Young luôn giữ kín hình ảnh con với công chúng dù netizen nhiều lần bày tỏ mong muốn được chiêm ngưỡng diện mạo của thiên thần nhí nhà đại nam thần và đại mỹ nữ của showbiz Hàn.

Bức ảnh hẹn hò duy nhất của Won Bin - Lee Na Young từng được hé lộ

Là tài tử và minh tinh hàng đầu, sở hữu khối tài sản khủng nhưng Won Bin - Lee Na Young lại tổ chức 1 đám cưới hết sức đơn giản, kín đáo

Cặp đôi cũng vô cùng kín tiếng trong chuyện con cái, chưa từng hé lộ hình ảnh của con trai đầu lòng

Won Bin đã dừng đóng phim gần 15 năm. Anh thi thoảng mới xuất hiện để quay quảng cáo. Dù vậy, tài tử này vẫn giữ được sức nóng khó tin, thậm chí còn đắt show quảng cáo và kiếm bộn tiền. Theo thống kê của trang EN Seoul, Won Bin đã tham gia khoảng 40 quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong gần chục năm không đóng phim và đến giờ vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của 1 ngôi sao quảng cáo ăn khách tại Hàn Quốc.

Ở ẩn nhiều năm nhưng Won Bin vẫn là nam thần "đắt giá" của showbiz Hàn

Lee Na Young là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc ghi dấu với khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Ruler of Your own World World, Someone Special, Maundy Thursday... Người đẹp sinh năm 1979 ghi điểm với nhan sắc vừa mang vẻ trong sáng, thánh thiện nhưng vẫn không kém phần sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn vạn người mê.

Sau khi kết hôn với Won Bin, Lee Na Young đã cùng chồng từ bỏ ánh hào quang của sao hạng A, sao hạng S để toàn tâm chăm sóc gia đình. Dù không đóng phim mấy nhưng cặp vợ chồng vẫn có cuộc sống sung túc nhờ doanh thu bất động sản và cát xê quảng cáo của Won Bin.

Lee Na Young từng là mỹ nhân nức tiếng xứ Hàn một thời

Nguồn: KoreaBoo