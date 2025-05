Won Bin đã trở lại, liệu có kế hoạch đóng phim?

Vào ngày 16/5 (giờ địa phương), một nền tảng dịch vụ phong cách sống đã thông báo rằng nam diễn viên Won Bin đã được chọn làm người mẫu thương hiệu độc quyền mới của họ. Trong quảng cáo mới phát hành, Won Bin toát lên sức hút vượt thời gian. Nam diễn viên phim "Trái tim mùa thu" diện bộ vest đen bóng bẩy tôn lên vẻ ngoài hoàn hảo và sự thanh lịch của anh. Thương hiệu giải thích sự lựa chọn của mình bằng cách nói rằng hình ảnh sang trọng và đáng tin cậy của Won Bin hoàn toàn phù hợp với định hướng của thương hiệu.

Tuy nhiên, một lần nữa, sự trở lại của Won Bin lại thông qua một quảng cáo chứ không phải một dự án diễn xuất mới. Trong quá khứ, Won Bin từng là biểu tượng văn hóa vào đầu những năm 2000, đóng vai chính trong cả phim truyền hình và phim điện ảnh, Won Bin đã vắng bóng khỏi làng diễn xuất kể từ bộ phim gần đây nhất của anh, "The Man from Nowhere", vào năm 2010. Trong 15 năm qua, anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng và chỉ giao lưu với người hâm mộ thông qua các quảng cáo.

(Ảnh: Allkpop)

Gần đây, Won Bin được phát hiện tại đám tang của nữ diễn viên Kim Sae Ron, bạn diễn cũ của anh trong "The Man from Nowhere". Sự xuất hiện của Won Bin thời điểm đó thu hút sự chú ý và quan tâm của giới truyền thông cũng như trong cộng đồng người hâm mộ anh.

Tin tức cập nhật trực tiếp nhất về khả năng trở lại của anh đến từ vợ anh, nữ diễn viên Lee Na Young. Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ rằng anh đã đọc kịch bản một cách chăm chỉ và yêu cầu người hâm mộ vui lòng đợi thêm một chút nữa, mang đến cho họ một tia hy vọng sẽ sớm được gặp lại Won Bin trên màn ảnh. Nhưng bất chấp sự mong đợi, thông tin cập nhật mới nhất về Won Bin một lần nữa lại xuất hiện dưới dạng quảng cáo chứ không phải phim truyền hình hay phim điện ảnh.

Nhà thiết kế thời trang Ji Chun Hee, người đã xuất hiện trong một tập gần đây của "Boss in the Mirror" của đài KBS2, cũng bình luận về tình hình hiện tại của cặp đôi này bằng cách nói rằng Lee Na Young ngày càng xinh đẹp, Won Bin thậm chí còn đẹp trai hơn, thu hút sự chú ý trở lại của cặp đôi nổi tiếng kín tiếng này.