Sốc: Won Bin bị gọi tên trực tiếp trong scandal của Kim Soo Hyun, netizen than trời!

Ngày 7/5, trong cuộc họp báo khẩn của gia đình Kim Sae Ron, đại diện từ Viện Garo Sero (kênh livestream tố cáo đời tư Kim Soo Hyun) - gây chấn động khi cho biết người nắm giữ đoạn ghi âm cố diễn viên tố cáo Kim Soo Hyun quan hệ với người vị thành niên - đã bị tấn công. Theo thông tin từ Viện Garo Sero, người này đã bị đâm tới 9 nhát dao, trong khi cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những kẻ xấu. Và vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi người này công khai đoạn ghi âm gây sốc liên quan đến Kim Sae Ron.

Đáng chú ý, trong họp báo, Viện Garo Sero còn đề cập đến tài tử Won Bin. Theo đó, trong cuộc nói chuyện với COO (nhân vật ẩn danh), vợ của người nắm giữ đoạn ghi âm và cũng là nạn nhân trong 1 vụ tấn công cho biết Won Bin đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều khi họ vướng vào lùm xùm của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron.



Theo đoạn ghi âm được Viện Garo Sero công bố tại họp báo chiều nay, người được cho là vợ của nạn nhân bị tấn công vì liên đới đến vụ lùm xùm đời tư của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron, đã bất ngờ cảm ơn sự giúp đỡ của Won Bin

"Ban đầu, tôi không biết Won Bin là ai, cũng không biết anh ấy là người nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh ấy đến và hỗ trợ chúng tôi lặng lẽ với thái độ vô cùng khiêm tốn. Sự nhân hậu của anh ấy có ý nghĩa lớn, nằm ngoài sức tượng tưởng đối với vợ chồng tôi. Tôi thật sự rất biết ơn", vợ của người nắm bằng chứng nói trong ghi âm được phát ở họp báo. Tuy nhiên, người phụ nữ này không đề cập cụ thể Won Bin đã làm gì để giúp đỡ chồng cô sau vụ bị tấn công.

Hiện, thông tin Won Bin có động thái chống lại Kim Soo Hyun bằng việc hỗ trợ các nhân chứng trong vụ ồn ào đời tư liên quan quan đến Kim Sae Ron gây bàn tán dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng tài tử này có hành động quá tử tế, đồng thời anh cũng muốn vạch trần sự thật về đời tư của Kim Soo Hyun thay Kim Sae Ron.

Song cũng có không ít người than trời, bức xúc, nghi ngờ tính xác thực của thông tin Viện Garo Sero đưa ra. Họ không loại trừ khả năng đại diện của Viện này đã tung tin giật gân, kéo Won Bin vào vụ việc để gây chú ý. Hiện, phía Won Bin chưa lên tiếng về thông tin giúp đỡ nhân chứng tố cáo Kim Soo Hyun. Không ít netizen mong các bên đừng gọi tên thêm ai vào scandal quá rối ren này nữa.

Tin đồn Won Bin chống lại Kim Soo Hyun gây xôn xao. Hiện, tài tử này vẫn chưa phản hồi về thông tin Viện Garo Sero đưa ra

Won Bin và Kim Sae Ron từng hợp tác trong tác phẩm The Man from Nowhere - đây cũng là bộ phim cuối cùng nam diễn viên tham gia trước khi tạm rời xa hào quang. Cũng vì vậy, Won Bin cực kỳ yêu thương bạn diễn nhỏ tuổi của mình năm đó Kim Sae Ron.

Tờ Sohu cho biết, khi quay The Man From Nowhere, Won Bin đã quyết định từ bỏ thuốc lá vì không muốn gây ảnh hưởng xấu cho cô bé Kim Sae Ron lúc đó mới chỉ 10 tuổi. Kể từ đó đến nay, tài tử vẫn tiếp tục duy trì việc không hút thuốc lá.

Suốt thời gian qua, Won Bin cực kỳ hạn chế xuất hiện trước truyền thông nhưng lại là người đầu tiên đến đám tang của Kim Sae Ron. Có nguồn tin còn cho biết Won Bin từng muốn trả khoản nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) thay cho Kim Sae Ron khi hay tin bạn diễn nhí của mình gặp khó khăn tài chính do không thể quay lại showbiz vì scandal lái xe khi say rượu.

Won Bin và Kim Sae Ron cách đây 15 năm

Hình ảnh Won Bin lặng người, đau buồn ở đám tang Kim Sae Ron

Vụ đấu tố liên quan đến gia đình Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đang diễn biến phức tạp. Tại họp báo đột xuất vào chiều nay, luật sư đại diện công khai ghi âm dài 1 phút 30 giây được nói rằng thuộc về Kim Sae Ron. Trong đoạn ghi âm, người nghi là Kim Sae Ron đã nói rằng cô từng quan hệ với Kim Soo Hyun khi mới học lớp 8. Kim Soo Hyun cũng nắm giữ hình ảnh riêng tư của họ. Tuy nhiên, Gold Medalist đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc tiêu cực hướng đến Kim Soo Hyun, khẳng định giọng nói trong đoạn ghi âm không phải của Kim Sae Ron mà do AI tạo ra. Công ty này cho biết kẻ lừa đảo cũng đã tiếp cận họ để đe dọa tống tiền.

Phía Kim Soo Hyun phủ nhận cáo buộc nam diễn viên từng quan hệ với Kim Sae Ron khi cô mới học lớp 8

Nguồn: Nate