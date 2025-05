Nóng: Won Bin chính thức lên tiếng sau bao lần bị réo gọi vào scandal chấn động của Kim Soo Hyun

Vào ngày 9/5, đại diện của Won Bin đã trả lời báo chí Hàn Quốc sau khi nam diễn viên liên tục bị nhắc đến trong ồn ào Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun. "Ngoài việc đến dự tang lễ để bày tỏ sự thương tiếc với người đã khuất, Won Bin không liên quan gì đến chuyện này" - đại diện nam diễn viên cho biết.

Nam diễn viên hoàn toàn không quen biết và không hiểu tại sao vợ người cung cấp thông tin lại cảm ơn mình. Cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Won Bin từng đến New Jersey (Mỹ) - nơi cặp đôi này sinh sống. Đại diện Won Bin tiếp tục: "Chúng tôi không biết liệu người được gọi là 'người cung cấp thông tin' có thực sự tồn tại hay không. Cũng không rõ vì sao vợ người đó lại cảm ơn Won Bin. Nội dung câu nói rất kỳ quặc, có vẻ như họ đang cố tình dựng kịch bản, để tạo đường thoát cho mình. Ngữ cảnh có vẻ như đang ám chỉ đến việc viếng tang lễ Kim Sae Ron. Người vợ cũng chỉ nói cảm ơn chứ không nói rõ được Won Bin giúp đỡ gì".

Phía Won Bin cho biết ngoài việc đến đám tang...

... thì anh không liên quan gì đến ồn ào của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron

Ngoài ra, còn có nhiều tin đồn Won Bin hỗ trợ tiền tổ chức tang lễ hay trả nợ hộ Kim Sae Ron. Đại diện nam diễn viên làm rõ điều này không đúng sự thật, Won Bin chỉ viếng tang Kim Sae Ron ở mức bình thường. Cuối cùng, đại diện nói: "Chúng tôi chỉ hy vọng sẽ không còn trường hợp nào như Kim Sae Ron - 1 diễn viên trẻ và tài năng - phải ra đi sớm như vậy. Won Bin không muốn bị nhắc đến trong những câu chuyện sai lệch và vô căn cứ thế này".

Sau quãng thời gian dài ở ẩn showbiz và bị réo tên vào ồn ào, đây mới là lần đầu tiên Won Bin lên tiếng. Won Bin và Kim Sae Ron từng hợp tác trong tác phẩm The Man From Nowhere cách đây 15 năm - đây cũng là bộ phim cuối cùng nam diễn viên tham gia trước khi tạm rời xa hào quang. Cũng vì vậy, Won Bin cực kỳ yêu thương bạn diễn nhỏ tuổi của mình năm đó Kim Sae Ron.

Được biết khi quay The Man From Nowhere, Won Bin đã quyết định từ bỏ thuốc lá vì không muốn gây ảnh hưởng xấu cho cô bé Kim Sae Ron lúc đó mới chỉ 10 tuổi. Kể từ đó đến nay, tài tử vẫn tiếp tục duy trì việc không hút thuốc lá. Suốt thời gian qua, Won Bin cực kỳ hạn chế xuất hiện trước truyền thông nhưng lại là người đầu tiên đến đám tang của Kim Sae Ron. Từ đây, những đồn đoán vô căn cứ về Won Bin đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

2 chú cháu từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong phim The Man From Nowhere 15 năm trước

Nguồn: Xports News