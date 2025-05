Căng: Phía Kim Soo Hyun đáp trả đoạn ghi âm của phía Kim Sae Ron là "lừa đảo, có sử dụng AI", công ty lập tức gửi đơn kiện

Vào ngày 7/5, drama Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron nóng trở lại khi gia đình cùng Viện Garo Sero mở họp báo và công bố đoạn ghi âm gây sốc. Họ đã công bố cuộc trò chuyện dài 1 tiếng 30 phút, trong đó nhân vật được cho là Kim Sae Ron nói cô và Kim Soo Hyun làm "chuyện đó" từ kỳ nghỉ đông năm thứ hai trung học. "Em có cảm giác mình bị lợi dụng từ khi còn học cấp 2. Anh ta từng gửi em bức ảnh em và anh ta làm chuyện đó. Anh ta còn nói rằng có mấy idol từng ngủ với anh ta, và anh ta lưu tên họ là Miyeok vì họ có mùi rong biển. Nếu có thể, em đã công bố tất cả rồi, nhưng chuyện này vượt quá khả năng của em" - người được cho là Kim Sae Ron nói.

Đoạn ghi âm này được ghi vào ngày 10/1/2025, trước khi cô qua đời, tại 1 quán cafe ở New Jersey (Mỹ). Theo luật sư, người nắm giữ đoạn ghi âm này đã hành hung, tấn công bởi 2 kẻ lạ mặt vào ngày 1/5 vừa qua (giờ địa phương). Người này đã bị đâm 9 nhát vào vùng cổ tại sân bay. Vì vậy, gia đình người nắm bằng chứng lo sợ rằng nếu tiếp tục giữ im lặng, vụ việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, họ đã khẩn thiết yêu cầu gia đình Kim Sae Ron công bố ít nhất 1 phần nội dung của đoạn ghi âm vạch trần Kim Soo Hyun trong họp báo hôm nay.

Phía Kim Sae Ron tung đoạn ghi âm gây sốc

Ngay sau khi phía Kim Sae Ron công bố đoạn ghi âm, YouTuber Lee Jin Ho cũng tổ chức họp báo vạch trần Viện Garo Sero. Theo đó, đoạn ghi âm này được cho là sản phẩm của AI, tác giả là 1 kẻ lừa đảo sống tại New Jersey, Mỹ. Ngày 5/4, kẻ lừa đảo này liên hệ với Lee Jin Ho dưới tên "Kevin Oh" để cung cấp thông tin. Kẻ này còn có tên khác là Karl.

"Kevin Oh" nói vào tháng 11/2024, anh ta từng gặp Kim Sae Ron tại 1 quán rượu Hàn Quốc ở New Jersey và trao đổi liên lạc. Đến ngày 12-13/1, Kim Sae Ron hỏi vay anh ta 4500 USD (116 triệu đồng). Thay vì viết giấy vay tiền, họ đã ghi âm. Trong đó, Kim Sae Ron nói rõ chuyện hẹn hò Kim Soo Hyun khi đã trưởng thành và nam diễn viên là người tốt.

Đến ngày 16/4, "Kevin Oh" gửi 1 đoạn ghi âm khác có giọng nói giống hệt Kim Sae Ron. Bạn bè cô cũng xác nhận đó là giọng cố diễn viên. "Kevin Oh" còn gửi đoạn ghi âm cuộc gọi cho Kim Se Ui của Viện Garo Sero. Kim Se Ui sau đó sang Mỹ vào ngày 13-14/4 để gặp "Kevin Oh". Lee Jin Ho điều tra và kết luận đoạn ghi âm đó là sản phẩm của AI. Lee Jin Ho cũng tố "Kevin Oh" từng tiếp cận Kim Soo Hyun và tống tiền bằng đoạn ghi âm, nhưng sau khi kiểm tra, phía diễn viên đã phớt lờ và từ chối giao dịch. Lee Jin Ho kết luận đây là kẻ lừa đảo giả mạo nên cắt liên lạc.

Lee Jin Ho lập tức phản pháo, cho biết đoạn ghi âm là sản phẩm của AI

Tuy nhiên Kim Se Ui đã sập bẫy kẻ lừa đảo này. Phía Viện Garo Sero và luật sư từng công khai tin nhắn KakaoTalk năm 2016 nhưng không thể cung cấp mã hash hoặc kết quả giám định forensics nào. Khi bị yêu cầu công khai bản gốc, họ cũng không đáp lại, làm dấy lên nghi vấn dàn dựng. Vì quá tuyệt vọng nên Kim Se Ui bay sang Mỹ và gặp mặt kẻ lừa đảo. Lee Jin Ho cho biết Kim Se Ui có đi cùng 1 đạo diễn âm thanh và 1 biên kịch sang Mỹ. Họ có khả năng phân tích đây là file ghi âm giả nhưng vẫn cố tình tung. Hình ảnh thương tích được cho là "do người của Kim Soo Hyun" hãm hại thực chất là ảnh trên Google.

Phía Kim Soo Hyun cũng nhanh chóng đưa ra lập trường rằng đoạn ghi âm này là giả mạo, được tạo nên bởi công nghệ AI. Gold Medalist xác nhận "Kevin Oh" từng tiếp cận tống tiền công ty nhưng không đạt được mục đích. Gold Medalist không khỏi sốc và phẫn nộ trước hành vi thao túng nhằm tấn công mạng Kim Soo Hyun của Viện Garo Sero. Công ty xem đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những tuyên bố trước đó của Viện Garo Sero là bịa đặt. Vì vậy, công ty dự định sẽ ngay lập tức khởi kiện và tố cáo Viện Garo Sero về tội vi phạm luật phòng chống quấy rối theo dõi và vi phạm luật mạng về xúc phạm danh dự.

Phía Kim Soo Hyun dự định sẽ ngay lập tức khởi kiện và tố cáo Viện Garo Sero về tội vi phạm luật phòng chống quấy rối theo dõi và vi phạm luật mạng về xúc phạm danh dự

Nguồn: Spotv News