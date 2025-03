Rầm rộ tin Won Bin trả nợ 12 tỷ cho Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun bị chê chỉ đáng xách dép

Trong suốt 24 giờ qua, công chúng châu Á dậy sóng trước buổi livestream bóc phốt Kim Soo Hyun của kênh YouTube Viện Garo Sero (nhóm luật sư và cựu phóng viên chuyên đưa tin "thâm cung bí sử" showbiz). Tới sáng 12/3, tờ Top Star News đưa tin, cộng đồng mạng Hàn Quốc đang xôn xao trước nghi vấn Won Bin đã trả khoản nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) cho Kim Sae Ron sau khi nữ diễn viên qua đời. Được biết, cố diễn viên không có đủ khả năng chi trả khoản nợ này cho công ty cũ Gold Medalist lúc còn sống.

Tin đồn Won Bin trả nợ cho Kim Sae Ron xuất phát từ bình luận của 1 cư dân mạng ngay dưới video livestream bóc trần Kim Soo Hyun của Viện Garo Sero: "Tôi có xem video nói dì Kim Sae Ron sẽ tung đoạn ghi âm dài 3 phút. Tôi cũng nghe nói Won Bin đã cố gắng trả nợ cho Kim Sae Ron sau khi biết nữ diễn viên phải chịu đau khổ vì món nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng). Won Bin quả thực vô cùng tuyệt vời. Tôi sắp khóc rồi đây này. Trong khi Kim Soo Hyun - người có tài sản hàng trăm tỷ won (hàng nghìn tỷ đồng) - lại dùng văn bản kiện tụng nhằm đe dọa và ép Kim Sae Ron trả nợ, thậm chí còn đuổi nữ diễn viên ra khỏi nhà chung (công ty quản lý)".

Won Bin được cho là đã trả khoản nợ 12,3 tỷ đồng cho Kim Sae Ron

Bên cạnh đó, tờ Top Star News cũng đào lại bài đăng của Kim Sae Ron sau khi hợp tác cùng Won Bin trong bộ phim The Man from Nowhere hồi năm 2010: "Chú Won Bin đã chọn cho em 1 chiếc máy tính xách tay mini nhân dịp sinh nhật. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Cháu sẽ phấn đấu để trở thành 1 người tốt như chú". Dưới bài đăng, 1 cư dân mạng đã chê trách Kim Sae Ron: "Đừng khoe mẽ chỉ vì bạn có laptop như vậy". Và sao nhí 1 thời đã bình tĩnh đáp trả lại rằng: "Em không khoe mẽ gì hết. Em chỉ muốn bày tỏ rằng chú Won Bin là người tốt bụng, đã chăm sóc và quan tâm em, dù em chỉ là 1 cô bé vô danh. Em sẽ không xóa bài đăng này đâu ạ".

Kim Sae Ron hợp tác với Won Bin ở 1 bộ phim cách đây 15 năm

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi nhân cách tốt đẹp của Won Bin sau khi bài đăng cho biết nam tài tử giúp đỡ Kim Sae Ron trở nên viral. Trong khi đó, không ít netizen lại nghi ngờ tính xác thực của thông tin Won Bin trả nợ cho Kim Sae Ron.

Trước đó, nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron tiết lộ chuyện nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Dì của nữ diễn viên cho biết bức ảnh thân mật của Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun được chụp vào năm 2016. Mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ bắt đầu vào ngày 19/11/2015 và kết thúc ngày 7/7/2021.

Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron dính nghi vấn từng hẹn hò trong khoảng 6 năm, từ khi nữ diễn viên mới 15 tuổi

Vào năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe và phải bồi thường các hợp đồng phim ảnh, quảng cáo. Kim Soo Hyun đã cho Kim Sae Ron vay 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) để giải quyết bồi thường và không yêu cầu trả lại ngay.

Nhưng tới năm 2024, nữ diễn viên nhận được giấy chứng nhận nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng). Kim Sae Ron gửi tin nhắn cầu cứu Kim Soo Hyun vào ngày 19/3/2024. Tuy nhiên, tài tử này không đáp lại tin nhắn của cô. Nữ diễn viên thử lấy máy của chị họ gọi nhưng cũng không được. Sau đó, có số của phóng viên gọi đến, khiến cô nghi ngờ Kim Soo Hyun đã cho số của cô cho phóng viên. Hết cách, Kim Sae Ron đành đăng ảnh thân mật để Kim Sae Ron gọi lại vào ngày 24/3/2024. Song phía Kim Soo Hyun lập tức bác bỏ tin hẹn hò với cố diễn viên.

Kim Sae Ron quyết định đăng ảnh má kề má với Kim Soo Hyun sau khi nam tài tử cắt đứt liên lạc với cô

Nguồn: Top Star News