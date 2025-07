Đức Phúc có làm nên chuyện như Phương Mỹ Chi khi "đem chuông đi đánh xứ người"?

Chương trình âm nhạc Intervision 2025 công bố Đức Phúc là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi tổ chức ở Moscow, Nga. Đây là chương trình mang tầm quốc tế với 20 quốc gia tham dự, bao gồm đại diện Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi...

Trong video giới thiệu được đăng tải trên trang chủ Intervision 2025 , Đức Phúc gửi lời chào bằng tiếng Nga. Đại diện Việt Nam sau đó giới thiệu anh đến chương trình với tư cách quán quân The Voice Việt Nam 2015, nằm trong 5 thí sinh xuất sắc nhất tại show Anh trai say hi.

Cuộc thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại Moscow, Nga.

Theo tìm hiểu, Intervision là sự kiện âm nhạc quy mô lớn, từng tổ chức tại Tiệp Khắc (1965-1968) sau đó là ở Sopot, Ba Lan (1977-1980). Sau thời gian dài gián đoạn, Intervision tái khởi động, mục tiêu phát triển hợp tác văn hóa và nhân đạo quốc tế, đồng thời phát huy giá trị truyền thống thông qua âm nhạc.

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi tạo được dấu ấn mạnh tại Sing! Asia 2025 - một trong những sân chơi âm nhạc quốc tế uy tín tại châu Á. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát truyền cảm, nữ ca sĩ còn khiến giới chuyên môn quốc tế bất ngờ với khả năng kể chuyện bằng âm nhạc đậm chất Việt.

Phương Mỹ Chi và ê-kíp đã trung thành với lựa chọn chiến lược xuyên suốt đó là câu chuyện có dấu ấn và bản sắc văn hóa Việt mạnh mẽ. Tất cả tạo nên hình ảnh một cô gái Việt trẻ trung, đầy sức sống, khao khát vươn lên mà vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bởi lẽ đó, việc Đức Phúc là đại diện tiếp theo của Việt Nam chinh chiến tại một cuộc thi âm nhạc tầm cỡ châu lục nhận được nhiều chú ý. Với danh xưng “ông hoàng nhạc cưới” cùng loạt bản hit về tình yêu, khán giả kỳ vọng giọng ca sinh năm 1996 có thể chinh phục được khán giả quốc tế bằng màu sắc âm nhạc vốn đã rất quen thuộc trong nước.

Trước khi góp mặt tại Intervision 2025 , Đức Phúc có thành tích âm nhạc ấn tượng, trong đó là giải quán quân Giọng hát Việt 2015.

Bên cạnh những thành tích, Đức Phúc để lại ấn tượng với loạt bản hit mang thông điệp tích cực về tình yêu và hạnh phúc. Những sản phẩm của anh đều thu về hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem. Ngoài ra, tính cách hoà đồng, vui vẻ cũng giúp Đức Phúc chiếm được tình cảm của khán giả.

Tuy nhiên, khi mang âm nhạc ra quốc tế, việc tiếp tục đi theo công thức cũ có thể khiến Đức Phúc gặp nhiều khó khăn. Sự tương đồng trong các bản hit, thiếu yếu tố văn hóa đặc trưng hay dấu ấn cá nhân rõ nét dễ khiến anh trở nên nhạt nhòa trên sân khấu quốc tế.

Việc tham gia cuộc thi mang tầm khu vực không chỉ đòi hỏi giọng hát đẹp, mà còn cần cá tính âm nhạc, khả năng tạo dấu ấn và kể câu chuyện riêng biệt.

Lần đầu tiên tham gia một chương trình quy mô quốc tế, Đức Phúc thừa nhận rất hồi hộp và lo lắng. Song với ý chí quyết tâm và tinh thần của một đại diện đến từ Việt Nam, nam ca sĩ sẽ cố gắng cùng đội Việt Nam tạo nên một phần trình diễn nhiều cảm xúc và đáng nhớ, không làm mọi người thất vọng.

Đức Phúc sở hữu nền tảng sự nghiệp vững chắc sau nhiều năm hoạt động. Song khi tham gia show quốc tế, nam ca sĩ cần bước ra khỏi “vùng an toàn”, đem đến dấu ấn riêng biệt nếu không muốn bị mất hút giữa một sân chơi đầy tính cạnh tranh.