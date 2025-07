Bất động sản của Won Bin tăng hơn 21 triệu USD trong 15 năm

(Ảnh: Kbizoom)

Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, tòa nhà Cheongdam của Won Bin và vợ - nữ diễn viên Lee Na Young tăng giá trị 28,7 tỷ won (hơn 21 triệu USD) trong bảy năm. Tòa nhà ban đầu được mua với giá 14,5 tỷ won khoảng 10,6 triệu USD), hiện ước tính có giá trị 43,2 tỷ won (khoảng 31,7 triệu USD). Mặc dù không tham gia diễn xuất và biến mất khỏi ngành giải trí Hàn Quốc kể từ năm 2010, Won Bin vẫn là ông trùm bất động sản và người mẫu quảng cáo hàng đầu của đất nước này.

Đây không phải là bất động sản lớn duy nhất trong danh mục đầu tư của Won Bin. Nam diễn viên cũng sở hữu một tòa nhà ở Samseong-dong, Gangnam, hiện có giá trị 6,9 tỷ won (khoảng 5,06 triệu USD) và một tòa nhà khác ở Seongsu-dong có giá trị 9,5 tỷ won (khoảng 6,96 triệu US) và cả hai đều cho thấy giá trị tăng đáng kể theo thời gian. Những khoản bất động sản nắm giữ này đã và đang củng cố thêm vị thế của Won Bin như một trong những nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng thành công nhất Hàn Quốc.

Won Bin ra mắt ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc vào năm 1997 và tính đến nay, anh đã bước sang năm thứ 28 trong ngành. Mặc dù Won Bin không tham gia dự án phim điện ảnh hay phim truyền hình nào kể từ vai diễn mang tính biểu tượng năm 2010 trong The Man from Nowhere, nhưng sự nổi tiếng bền bỉ của anh đã giúp anh luôn là gương mặt năng nổ trong lĩnh vực thương mại. Chỉ có 14 dự án trong sự nghiệp diễn xuất (sáu phim điện ảnh và tám phim truyền hình) và đã ngừng diễn xuất từ nă 2010 nhưng trong 15 năm qua, Won Bin vẫn tiếp tục là gương mặt thống trị trong lĩnh vực quảng cáo. Điều này chứng minh rằng sức hút của ngôi sao không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự chú ý thông qua tần xuất xuất hiện của họ trước công chúng.

Won Bin đã là gương mặt đại diện cho cà phê TOP của Dongseo Foods trong hơn 16 năm và gần đây đã xuất hiện trong các quảng cáo cho thương hiệu thực phẩm bổ sung sức khỏe Ajungdang, thu hút sự ngưỡng mộ vì ngoại hình vượt thời gian của anh.

Mặc dù vắng bóng trên màn ảnh, Won Bin vẫn luôn được công chúng chú ý qua những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống thường ngày của anh. Năm 2023, hình ảnh Won Bin đang ép dầu mè và làm nước ép từ quả aronia trồng tại nhà được lan truyền, cho thấy lối sống giản dị của anh. Won Bin cũng được cho là đã đăng ký một lớp học nấu ăn.

Vào tháng 2 năm 2025, nam diễn viên lại trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự đám tang của diễn viên Kim Sae Ron. Điều này thể hiện sự quan tâm thầm lặng và sự tôn trọng của anh đối với các đồng nghiệp cũ.

Những hình ảnh của Won Bin trong thời kỳ anh còn hoạt động năng nổ trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. (Ảnh: Kbizoom)

Trước đây, chương trình tạp kỹ "TMI News" của Mnet đã tiết lộ bảng xếp hạng các ngôi sao tự thân, trong đó Won Bin xếp thứ 3. Trong chương trình, MC Jang Do Yeon đã chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu của Won Bin, nói rằng: "Won Bin kiếm tiền tiêu vặt bằng cách bắt và bán rắn khi còn nhỏ". Chia sẻ này đã thu hút sự chú ý của người xem cũng như những khán giả hâm mộ nam diễn viên.

Người ta cho rằng ý thức độc lập mạnh mẽ của Won Bin bắt nguồn từ những khó khăn mà gia đình anh phải đối mặt. Jang Do Yeon giải thích: "Bố của Won Bin làm việc trong một mỏ than để lo cho việc học hành của con cái, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn". Lớn lên trong môi trường như vậy, Won Bin đã sớm hình thành tính cách độc lập và cuối cùng đã tự mình xây dựng thành công.

Sự nổi tiếng của Won Bin không chỉ dựa trên tài năng. Hành trình trở thành người nổi tiếng của anh, sau khi chuyển đến Seoul để theo đuổi ước mơ diễn xuất, đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Anh đã làm việc bán thời gian để tự nuôi sống bản thân trong khi tham gia thử giọng vào thời gian rảnh rỗi. Bước đột phá lớn của Won Bin đến khi anh thử giọng cho một cuộc thi diễn viên mới do Cheil Broadcasting tổ chức và được chấp nhận. Không có đủ tiền để chụp ảnh chân dung chuyên nghiệp, Won Bin đã sử dụng máy ảnh phim mà chị gái anh có ở nhà để chụp ảnh của mình để nộp, chứng minh anh quyết tâm trở thành diễn viên đến mức nào.

Nhà thiết kế André Kim, nhận ra ngoại hình và tài năng của Won Bin, đã mời anh đến buổi trình diễn thời trang của mình, giúp anh được công chúng biết đến. Từ đó, Won Bin dần trở thành một diễn viên được yêu mến.

Thành công của Won Bin không chỉ nhờ may mắn mà còn là kết quả của sự nỗ lực và kiên trì không ngừng. Trước đây, bố mẹ anh đã cố gắng ngăn cản anh khi anh bày tỏ mong muốn trở thành người nổi tiếng, nói rằng: "Con nghĩ rằng trở thành người nổi tiếng là dễ dàng sao? Ngay cả ở trung tâm thành phố Gangneung, vẫn có nhiều người đẹp trai hơn con". Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Won Bin vẫn tập trung vào ước mơ của mình.

Ngày nay, Won Bin là một ngôi sao hàng đầu kiếm được tới 800 triệu won cho mỗi quảng cáo. Anh và vợ, nữ diễn viên Lee Na Young, đồng sở hữu ba tòa nhà ở Gangnam, với tổng tài sản bất động sản ước tính khoảng 25 tỷ won.

Won Bin và Jang Dong Gun trong phim Taegukgi. (Ảnh: Kbizoom)

Trong một lần xuất hiện trước đây trên chương trình "Radio Star" của MBC, Won Bin đã gián tiếp đề cập đến tài sản bất động sản của mình và thú nhận: "Bố tôi mất sớm nên gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính. Vì thế, tôi luôn mơ ước sở hữu một ngôi nhà".

"Tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho gia đình và đó là cách tôi đạt được thành công như ngày hôm nay" - Won Bin nói thêm.

Câu chuyện của Won Bin vẫn là một trường hợp điển hình về thành công tự thân, dạy cho nhiều người rằng nỗ lực không ngừng và sự kiên nhẫn là điều cần thiết để đạt được ước mơ của một người.