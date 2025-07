Hyeri bị khui bí mật hẹn hò dancer điển trai hậu drama chấn động với Han So Hee

Ngày 1/7, tờ My Daily đưa tin Hyeri đang hẹn hò vũ công Cha Woo Tae. Người trong ngành giải trí tiết lộ cặp sao đã bí mật bên nhau được 1 năm. Hyeri và Cha Woo Tae gặp gỡ và phát triển thành mối quan hệ tình nhân sau khi hợp tác trong phim điện ảnh Victory, đã phát hành vào năm ngoái. Ở dự án này, Hyeri là diễn viên chính, vào vai trưởng một nhóm cổ vũ nghiệp dư có tên "Millennium Girls". Trong khi Cha Woo Tae là người đã dạy vũ đạo cho Hyeri. Anh cũng cùng vũ công Kinky đảm nhận vai trò biên đạo chính cho bộ phim.

"Victory được quay tại Geoje (tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc). Đây cũng là nơi họ gặp gỡ, làm quen trong quá trình luyện tập vũ đạo. Sau khi trở về Seoul, Hyeri và Cha Woo Tae thường xuyên hẹn hò và dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Dù mới công khai với bạn bè gần đây nhưng thực tế họ đã ở bên nhau gần 1 năm rồi", 1 nguồn tin cho biết. Trong khi đó, nguồn tin khác khẳng định Hyeri và Cha Woo Tae yêu nhau kín đáo, trân trọng và quan tâm đến đối phương. Họ đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau trong giai đoạn khó khăn nhất. Vì vậy, đối với cặp sao, mối tình cảm này vô cùng đặc biệt.

Hyeri và Cha Woo Tae đã bên nhau 1 năm

Thông tin Hyeri có bạn trai mới gây bùng nổ MXH. Netizen gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi. Người hâm mộ cũng khen tình mới của Hyeri có ngoại hình điển trai, tài năng. Hiện Hyeri và Cha Woo Tae vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước tin tình ái của mình. Trong khi công ty quản lý của Hyeri cho biết họ đang trong quá trình xác minh thông tin đời tư nghệ sĩ. Theo tờ Nate, Cha Woo Tae là vũ công chuyên về choreography (biên đạo đương đại). Anh được biết đến sau khi tham gia chương trình Street Man Fighter của Mnet vào năm 2022.

Bạn trai mới của Hyeri là vũ công có ngoại hình điển trai và tài năng

Trước khi có mối quan hệ lãng mạn với Cha Woo Tae, Hyeri từng có cuộc tình lâu năm kết thúc trong ồn ào với Ryu Jun Yeol. Hyeri và Ryu Jun Yeol từng là 1 trong những cặp đôi "phim giả tình thật" nổi tiếng của làng giải trí Hàn. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 khi đóng chung phim Reply 1988, nhưng 1 năm sau với công khai. Năm 2023, Hyeri và Ryu Jun Yeol khiến dân tình ngỡ ngàng khi tuyên bố chia tay sau 7 năm bên nhau.

Năm 2024, ồn ào tình ái của Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee gây chấn động showbiz Hàn Quốc. Vụ lùm xùm nổ ra sau khi Hyeri đăng story ẩn ý "Thật thú vị" trên trang cá nhân vào đúng hôm Ryu Jun Yeol và Han So Hee lộ tin hẹn hò ở Hawaii. Chính động thái của Hyeri đã khiến Han So Hee dính nghi vấn làm "tiểu tam" và dẫn đến 1 chuỗi drama phía sau của bộ ba nghệ sĩ. Phải cuối tháng 3/2024, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Đến lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Tuy nhiên story ẩn ý cũng khiến Hyeri gặp phải 1 số rắc rối. Nhiều người chỉ trích Hyeri "tâm cơ", ẩn ý hướng cư dân mạng tấn công tình cũ Ryu Jun Yeol và bạn gái mới của anh. Sau đó, Hyeri phải viết tâm thư xin lỗi, thú nhận rằng không ngờ hành động nhỏ nhặt của cô đã dẫn tới những tác động tiêu cực.

Drama tình tay 3 từng là tâm điểm, gây chấn động showbiz Hàn

Nguồn: KoreaBoo