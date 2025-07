Vbiz có mỹ nhân đẹp "không nhường nhịn ai", được ví như Angelina Jolie hơn 20 năm chưa tìm thấy đối thủ

Vượt qua nhiều sóng gió, Hồ Ngọc Hà không chỉ giữ vững danh xưng ngôi sao hạng A mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc thăng hạng theo năm tháng. Ở tuổi 41, cô vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt, từng được ví như "Angelina Jolie Việt Nam" vì thần thái cuốn hút và khác biệt.

Từ người mẫu đến ngôi sao giải trí hàng đầu

Bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ gương mặt lạ, chiều cao ấn tượng và thần thái sắc lạnh hiếm thấy ở những năm đầu 2000. Chuyển hướng sang âm nhạc, cô từng gây tranh cãi vì chất giọng trầm khàn đặc trưng, cách hát bản năng, nhưng theo thời gian lại dần dần khiến khán giả phải thừa nhận: Hồ Ngọc Hà là người biết chơi cuộc chơi đường dài. Các bản hit như Xin Hãy Thứ Tha, Tìm Lại Giấc Mơ, Cả Một Trời Thương Nhớ… trở thành dấu mốc không thể thiếu trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ.

Thành công với âm nhạc, không có nghĩa là Hồ Ngọc Hà bỏ quên mối duyên với thời trang. Cô liên tục xuất hiện trong các chương trình đình đám như The Face Vietnam, The New Mentor. Tên tuổi của Hà Hồ nóng lên theo từng tập phát sóng, viral qua từng phát ngôn và nhanh chóng tạo trend với bất cứ thứ gì cô mang lên người. Bên cạnh đó, những hợp đồng hình ảnh cho các thương hiệu xa xỉ, hay sự xuất hiện ở những sự kiện thời trang quốc tế đẳng cấp như minh chứng cho sức hút của Hồ Ngọc Hà dù đã vào nghề hơn 20 năm.

Hồ Ngọc Hà là cái tên được nhiều khán giả réo gọi trong danh sách sao hạng A hiện nay

Ngay từ khi mới nổi, Hồ Ngọc Hà đã nổi bật với gương mặt lai Tây, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái sắc sảo đặc trưng. Suốt hơn 20 năm qua, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn giữ được gương mặt "sang chảnh không góc chết" và từng bước hoàn thiện diện mạo qua năm tháng bằng cách chăm sóc bản thân, tập luyện thể dục thể thao.

Nhìn lại hành trình 20 năm, có thể thấy Hồ Ngọc Hà sở hữu vẻ đẹp hiếm ai "đụng hàng" được trong showbiz Việt. Nhan sắc của cô không phải kiểu trong trẻo dễ thương, cũng không quá lạnh lùng xa cách, mà là sự pha trộn của nét cuốn hút mang tính thời trang cao cấp, khiến mọi khung hình đều có khí chất riêng. Trong mọi phong cách, từ mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ thập niên 2000, đến hình ảnh thanh lịch, tóc búi cao tại các sự kiện quốc tế hay đôi môi đỏ rực xuất hiện trong các fashion show đình đám, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách khiến visual của mình trở thành tâm điểm.

"Bông hồng lai" Hồ Ngọc Hà có nhan sắc không đụng hàng ở Vbiz trong những năm đầu vào nghề

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hồ Ngọc Hà. Suốt 20 năm qua, "nữ hoàng giải trí" hiếm khi bị chê bai trong mỗi lần xuất hiện

Không ít lần Hồ Ngọc Hà góp mặt trong các show thời trang quốc tế và khiến truyền thông chú ý nhờ thần thái "chị đại". Nổi tiếng là mỹ nhân xinh đẹp và có gu ăn mặc, Hồ Ngọc Hà luôn mang đến cho công chúng hình ảnh thời thượng nhất và không bao giờ ngừng tạo bất ngờ. Việc liên tục tham gia sự kiện quốc tế giúp Hồ Ngọc Hà gặp gỡ nhiều ngôi sao đình đám. Mỗi khi chung khung hình với nghệ sĩ quốc tế, Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ khiến fan Việt thất vọng vì phong độ nhan sắc. Ngoài Pia Wurtzbach, Hồ Ngọc Hà còn có loạt khung ảnh sáng bừng dù đọ sắc với Thư Kỳ, Mai Davika hay Catriona Gray.

Hồ Ngọc Hà luôn biết cách làm mình nổi bật dù đứng cạnh siêu sao quốc tế

Hồi tháng 2 vừa qua, Hồ Ngọc Hà gây sốt khi tham dự sự kiện của thương hiệu đình đám tại Campuchia. Tại đây, nữ ca sĩ khiến fan Việt không khỏi tự hào khi liên tục lộ diện với những diện mạo "đỉnh chóp", khoe nhan sắc và vóc dáng chuẩn chỉnh dù đã là mẹ 3 con.

Ngay khi loạt ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng tại Việt Nam lẫn Campuchia không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của cô. Nhiều bình luận gọi đây là hình ảnh "đẹp chấn động", "đẹp không nhường nhịn ai", thậm chí so sánh nữ ca sĩ với minh tinh Hollywood đình đám và gọi cô là "Angelina Jolie của Việt Nam".

Hồ Ngọc Hà chứng minh phong độ nhan sắc bởi loạt hình tuyệt đối điện ảnh trong một sự kiện tại Campuchia

Cuộc sống viên mãn của mẹ 3 con

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thì câu chuyện đời tư của Hồ Ngọc Hà cũng được mọi người dành nhiều sự chú ý. Sau một lần đổ vỡ, Hồ Ngọc Hà nên duyên với Kim Lý. Hậu xác nhận tình cảm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu "dính như sam" ở các sự kiện. Nam diễn viên luôn hộ tống bạn gái làm việc và hình ảnh cả hai sóng bước cùng nhau dần trở nên quen thuộc với công chúng. Khi yêu nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên đi du lịch và không ngại chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên nhau trước công chúng.

Gần cuối năm 2020, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đón cặp sinh đôi Lisa - Leon chào đời. Gây chú ý, sau khi Hồ Ngọc Hà sinh con, Kim Lý đã tổ chức một buổi cầu hôn bí mật ngay trong bệnh viện. Nhìn cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ bởi cô có ông xã tâm lý và yêu thương hết mực, các con lại vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn, sự nghiệp ngày một thăng hoa. Dù đã có con nhưng cả hai vẫn thường tranh thủ du lịch cùng nhau không khác gì những cặp đôi mới yêu. Mới đây, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã tổ chức buổi tiệc lãng mạn để đánh dấu 7 năm hẹn hò.

Bên cạnh đó, Kim Lý còn dành sự quan tâm và yêu thương Subeo - con trai riêng của Hồ Ngọc Hà. Trong những lần du lịch gia đình, Kim Lý luôn thể hiện sự chăm sóc ân cần dành cho quý tử. Không những vậy, mỗi dịp đặc biệt của Subeo, ông xã Hồ Ngọc Hà luôn có mặt để chúc mừng. Những khoảnh khắc thân thiết của Subeo và Kim Lý khiến nhiều người ngưỡng mộ.