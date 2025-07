Mono hít phải khí độc, Phan Mạnh Quỳnh, Tiến Luật ngất xỉu khi tham gia gameshow

Là một trong 14 nghệ sĩ tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm, Tiến Luật nói anh cảm phục sự hy sinh, tinh thần làm việc trách nhiệm, không quản gian khó của các chiến sĩ. Anh cũng cho biết mình không đủ sức khoẻ như các đồng nghiệp trẻ nên thường thực hiện chậm hơn.

“Khi tham gia các tình huống, tôi nghĩ trong đầu là những việc này làm để quay phim nên chắc sẽ không mệt. Thực tế, tôi ngất xỉu mấy lần. Những bài tập ở đó vượt qua giới hạn của bản thân rất nhiều", Tiến Luật chia sẻ.

Dàn nghệ sĩ tham gia "Chiến sĩ quả cảm".

Đồng hành cùng Tiến Luật, Phan Mạnh Quỳnh thành thật tiết lộ các nỗi sợ cho ê-kíp và nhận ra mình phải trải qua hầu hết tất cả nỗi sợ sau khi ghi hình chương trình. Phan Mạnh Quỳnh cho biết: “Sau chương trình, dường như tôi không còn sợ gì. Khi trải qua những thứ mà bản thân không nghĩ sẽ phải làm thì cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều”.

Lắng nghe những chia sẻ của đồng đội, Tiến Luật bày tỏ người anh ấn tượng nhất là Phan Mạnh Quỳnh, anh rất khâm phục tinh thần luôn sẵn sàng quyết chiến của Phan Mạnh Quỳnh trong chương trình.

Khi chứng kiến khoảnh khắc đàn em ngất xỉu trong thử thách thực chiến, Tiến Luật càng quý mến người đồng đội này hơn, bởi vì không chỉ Phan Mạnh Quỳnh mà chính Tiến Luật cũng trải qua cảm giác gần như ngất đi trên thao trường, những cảm xúc mà nam nghệ sĩ gọi là “rất kinh khủng, nó vượt qua giới hạn của bản thân rất nhiều”.

Tiến Luật thừa nhận đã vượt qua giới hạn bản thân.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất, ca sĩ Mono chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình ghi hình. Anh bị khó thở và hít phải khói độc khi vô tình tháo mặt nạ bảo hộ trong lúc hoá thân thành lính cứu hoả. Dù bản thân sợ độ cao nhưng nam ca sĩ vẫn cố gắng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ.

"Thông qua những bài học, những câu chuyện và thử thách trong chương trình, tôi sẽ lấy những điều đó làm động lực để phát triển bản thân cũng như sự nghiệp" , Mono chia sẻ.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ anh cảm thấy mình rất đẹp khi mặc bộ cảnh phục của lực lượng Công an nhân dân. Màu áo kiêu hãnh khiến anh hãnh diện.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm khẳng định sẽ không còn gây cười mà "mang sứ mệnh lớn hơn là nhập vai thành chiến sĩ công an nơi tuyến đầu thầm lặng hy sinh để mang bình yên cho nhân dân".

Mono là thành viên nhỏ tuổi nhất trong chương trình.

Trước ý kiến cho rằng chương trình có quá nhiều yếu tố giải trí, hài hước sẽ không phù hợp với tính chất nghiêm túc của lực lượng Công an nhân dân, bà Mai Thắm - Tổng đạo diễn khẳng định chương trình được xây dựng dựa trên thực tế, không phải cảm tính.

"Với sự tư vấn từ Bộ Công an và các lực lượng, chương trình đã tìm ra phương pháp cân bằng vừa tạo không gian thoải mái cho nghệ sĩ vừa đòi hỏi họ trải qua những giờ luyện tập căng thẳng như chiến đấu thực sự", bà Mai Thắm chia sẻ.

Quy trình thực hiện chương trình bao gồm 3 bước: huấn luyện nghệ sĩ trên thao trường, tham gia các tình huống thực chiến, tái hiện câu chuyện chiến đấu thành công của các chiến sĩ thật.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị cũng khẳng định chương trình dựa trên những câu chuyện có thật và có những tư liệu quý giá từ Bộ Công an.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế do Bộ Công an phối hợp tổ chức, tái hiện những lát cắt về cuộc sống và nhiệm vụ của những người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Cụ thể chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cảnh sát cơ động.

Chương trình với sự tham gia của 14 nghệ sĩ gồm Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, Mono, Binz và Hưng Nguyễn.

Các nghệ sĩ vào môi trường huấn luyện khắc nghiệt, đối mặt với tình huống thực chiến nguy hiểm, đưa khán giả đến gần hơn với những điều vốn nằm ở "vùng mờ" của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, chương trình hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tập 1 sẽ được phát sóng trên VTV3 vào 27/7, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).