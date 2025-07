Choáng trước nhan sắc hiện tại của mỹ nhân từng khiến "ông hoàng" Bae Yong Joon phải quỳ gối xin cưới!

Tại showbiz Hàn, vợ chồng diễn viên Bae Yong Joon - Park Soo Jin có cuộc sống bí ẩn, đến truyền thông cũng không có thông tin về gia đình họ. Cả 2 đã rút khỏi ngành giải trí, chuyển ra nước ngoài sống nhiều năm qua. Tuy nhiên, mới đây, hình ảnh hiện tại của Park Soo Jin đã được hé lộ, và nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Trong bức hình do nữ diễn viên Kim Sung Eun đăng tải, mỹ nhân Vườn Sao Băng gây choáng ngợp với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn, mảnh khảnh và săn chắc không mỡ thừa. Bà xã của "ông hoàng Hallyu" được khen vẫn duy trì phong độ sắc vóc đỉnh cao sau nhiều năm rời showbiz. So với ngày chưa kết hôn và làm mẹ, ngoại hình của Park Soo Jin không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhìn nhan sắc của Park Soo Jin hiện tại, cư dân mạng cho biết họ đã hiểu lý do Bae Yong Joon quyết cưới người đẹp này bằng được.

Rời showbiz nhiều năm và đã làm mẹ, nhưng Park Soo Jin vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. Trong hình ảnh mới nhất, ở tuổi 40, cô vẫn vô cùng trẻ trung, sở hữu vóc dáng thon thả gợi cảm ấn tượng

Nhan sắc xinh đẹp, nổi bật của mỹ nhân chiếm trọn trái tim "ông hoàng Hallyu" xứ Hàn khi còn hoạt động nghệ thuật

Vào năm 2015, Bae Yong Joon - Park Soo Jin thông báo chính thức về chung 1 nhà, khiến cả châu Á chấn động. Bae Yong Joon quỳ gối cầu hôn người đẹp 8X chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Khi đó, Bae Yong Joon được xem là "ông hoàng showbiz", biểu tượng của thời kỳ vàng son phim truyền hình Hàn Quốc. Anh nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt phim truyền hình gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X như Thành Thật Với Tình Yêu, Mối Tình Đầu, Thái Vương Tứ Thần Ký... Còn Park Soo Jin chỉ là diễn viên hạng B. Cô ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1 thời Sugar. Sau khi lấn sân diễn xuất, người đẹp ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua các tác phẩm truyền hình Vườn Sao Băng hay Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly...

Bae Yong Joon quỳ gối cầu hôn Park Soo Jin chỉ sau 3 tháng hẹn hò

Hôn lễ của Bae Yong Joon - Park Soo Jin hồi năm 2015 đã gây xôn xao cộng đồng mạng lúc bấy giờ

Đến nay, cặp đôi nổi tiếng đã có với nhau 2 đứa con gồm 1 trai, 1 gái. Sau khi kết hôn, Park Soo Jin gần như mất hút khỏi giới giải trí. Còn Bae Yong Joon cũng không còn hoạt động ở showbiz sau màn xuất hiện với tư cách khách mời ở tác phẩm truyền hình ăn khách Dream High hồi năm 2011. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, vợ chồng Bae Yong Joon hiện sống ở Hawaii, Mỹ cùng các con.

Bae Yong Joon - Park Soo Jin hiện sống kín đáo với các con ở Hawaii, Mỹ

Nguồn: Segye, Kbizoom