Thảm đỏ Chiến Sĩ Quả Cảm: 2 nhân vật tạo cú twist ngỡ ngàng, "mỹ nhân khiến Lee Min Ho phải ngoái nhìn" đẹp cỡ nào?

Sau thời gian mong đợi, buổi họp báo chính thức ra mắt chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm diễn ra tại TP.HCM vào chiều 23/7. Trên thảm đỏ, loạt nghệ sĩ đình đám như Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Phan Mạnh Quỳnh, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Neko Lê, MONO,... đã cùng đổ bộ, chia sẻ cảm xúc háo hức trước thềm chương trình chuẩn bị lên sóng.

Gây bất ngờ nhất tại sự kiện chính là màn "đánh úp" của NSX khi thông báo thêm 2 cái tên tham gia mùa đầu tiên của Chiến Sĩ Quả Cảm. Cụ thể, rapper Binz và Nam vương Hưng Nguyễn chính là 2 nghệ sĩ trở thành Chiến sĩ nhập vai, nâng tổng số dàn cast tham gia lên son số 14.

Danh sách nghệ sĩ tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm bao gồm: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Hải Long, MONO, Binz và Hưng Nguyễn.

Ngô Kiến Huy

Phan Mạnh Quỳnh và Tiến Luật

Kiều Minh Tuấn và Hải Long

Quốc Thiên và Neko Lê

Lê Dương Bảo Lâm dự sẽ là "cây hài chính" ở chương trình. MONO hứa hẹn là ẩn số trong dàn cast

NSX bất ngờ thông báo thêm Binz tham gia mùa này

Ngoài ra Hưng Nguyễn cũng chính là ẩn số mới của Chiến Sĩ Quả Cảm

Dàn cast ra mắt tại sự kiện

Ngoài dàn cast trong chương trình, thảm đỏ của Chiến Sĩ Quả Cảm còn chứng kiến màn xuất hiện của Huyền Baby - mỹ nhân khiến Lee Min Ho phải ngoái nhìn. Sở dĩ gọi như vậy là vì cách đây không lâu, cô xuất hiện trong sự kiện tại Hàn Quốc. Diện mạo xinh đẹp của Huyền Baby dường như đã thu hút sự chú ý của tài tử Vườn Sao Băng. Trong đoạn clip mà Huyền Baby đăng tải, cư dân mạng soi ra 2 lần Lee Min Ho nhìn thẳng vào ống kính máy quay tươi cười và vẫy tay chào. Chính vì vậy mà khi nhắc đến Huyền Baby thì nhiều người nhớ Lee Min Ho.

Tại sự kiện Chiến Sĩ Quả Cảm, Huyền Baby diện chiếc đầm trắng được cắt xẻ tinh tế, khoe nhan sắc rạng rỡ với layout make up ngọt ngào.Trên thảm đỏ, Huyền Baby bày tỏ niềm háo hức và vô cùng chờ đợi chương trình lên sóng. Dù đã ở ngưỡng của 36 tuổi nhưng visual của Huyền Baby vẫn giữ được phong độ, và nhiều người cũng ngầm hiểu lý do tại sao cô khiến Lee Min Ho phải ngắm nghía liên tục.

Nhan sắc của Huyền Baby qua camera thường

Huyền Baby khoe visual bén ngót trên thảm đỏ

Dù đã ở tuổi 36 nhưng Huyền Baby vẫn gây trầm trồ vì phong độ nhan sắc hiện tại

Diệp Lâm Anh

Đạo diễn chương trình - chị Mai Thắm

Lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình Việt Nam, một chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND) chính thức ra mắt, với tên gọi Chiến Sĩ Quả Cảm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ rời xa ánh đèn sân khấu để bước vào môi trường thao trường khốc liệt, nơi nghệ thuật phải nhường chỗ cho tinh thần thép và kỷ luật sắt của chiến sĩ CAND. Không còn là những vai diễn hay sân khấu giải trí, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp trải nghiệm quy trình huấn luyện khắt khe như thật: từ chữa cháy, giải cứu con tin đến truy bắt tội phạm. Các tình huống đều được mô phỏng sát với thực tế, đòi hỏi thể lực, tinh thần và khả năng tư duy linh hoạt. Không có kịch bản, không có diễn tập – chỉ có mồ hôi thật, cảm xúc thật và ý chí thật.