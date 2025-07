Báo Hàn vào cuộc: Kim Jong Kook và "thái tử phi" Yoon Eun Hye bị khui hẹn hò từ 2008?

Vào ngày 10/7, trang tin xứ Hàn Sports Chosun bất ngờ đăng tải bài viết có tiêu đề: "Kim Jong Kook ♥ Yoon Eun Hye, hẹn hò là có thật... Bằng chứng thứ hai đã được phơi bày". Trong bài, Sports Chosun dẫn bằng chứng cặp đôi ngôi sao này đã từng đến cùng địa điểm vào ngày 10/6/2008. Họ chụp ảnh riêng, ghi lời cảm ơn riêng nhưng đều đề rõ ngày chụp là 10/6/2008.

Khi sự việc này được tiết lộ, cư dân mạng lại 1 lần nữa đồn đoán rằng 2 người từng có mối quan hệ tình cảm trong quá khứ. Trước đó, Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye đã vướng vào tin đồn hẹn hò nhiều lần kể từ chương trình giải trí X-Man của đài SBS, và tin đồn giữa họ vẫn tiếp diễn đều đặn cho đến tận bây giờ.

Sports Chosun "đào" ra bằng chứng hẹn hò của cặp đôi từ năm 2008.

Đến năm 2022, "Thái tử phi" Yoon Eun Hye gây chú ý khi tiết lộ câu chuyện hẹn hò với bạn trai cũ trên YouTube cá nhân: "Đàn ông nhắn tin rất nhiều khi mới bắt đầu mối quan hệ, nhưng càng về sau, họ càng ít nhắn tin hơn. Phụ nữ không khỏi cảm thấy thất vọng. Bạn trai tôi không nhắn tin cho tôi nhiều, nên tôi đã viết tất cả những tin nhắn tôi nhận được hôm đó vào 1 cuốn sổ và đưa cho anh ấy".

Khi lời chia sẻ này được tiết lộ, nó có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện về bạn gái cũ mà Kim Jong Kook thổ lộ trong chương trình My Little Old Boy năm 2018: "Tôi có 1 người bạn đã viết tay những tin nhắn tôi gửi. Những tin nhắn của tôi ngày càng ngắn lại theo thời gian", đồng thời cũng công khai cuốn sổ tay anh được tặng. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ trước đây của Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook.

Yoon Eun Hye sau đó đã xóa video, giải thích "Tôi rất buồn vì phải xóa nó vì có vấn đề với tệp tin", rồi thông báo rằng cô sẽ dành thời gian để sắp xếp lại kênh của mình. Việc video bị xóa đột ngột càng làm khiến cư dân mạng thêm tin rằng cô "có tật giật mình". Tuy nhiên, 1 đại diện từ công ty quản lý của Yoon Eun Hye, Jayami Entertainment đã nhiều lần nhấn mạnh với Sports Chosun vào thời điểm đó rằng: "Tin đồn hẹn hò trước đây giữa Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook là sai sự thật", phủ nhận hoàn toàn tin đồn hẹn hò cho đến phút chót.

Câu chuyện cuốn sổ chép lại tin nhắn làm dấy lên nghi vấn Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook từng hẹn hò

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, nổi tiếng là 1 trong những "nữ hoàng Hallyu" thế hệ đầu, gây dấu ấn mạnh mẽ với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình đình đám, làm thay đổi định kiến về idol đi đóng phim. Cô ra mắt vào năm 1999 với vai trò là thành viên trẻ nhất (maknae) của nhóm nhạc nữ huyền thoại Baby V.O.X. Baby V.O.X là 1 trong những nhóm nhạc nữ Kpop đời đầu rất thành công, có nhiều bản hit và được biết đến rộng rãi ở châu Á.

Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng gặt hái thành công vang dội với loạt phim cực hot Hoàng Cung, Tiệm Cafe Hoàng Tử, Vườn Nho, Missing You... Cô cũng tham gia các chương trình giải trí, quảng cáo và được biết đến với phong cách thời trang ấn tượng. Cô từng vướng phải tranh cãi đạo nhái thiết kế trong một chương trình truyền hình Trung Quốc vào năm 2015, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng và cô phải tạm dừng hoạt động một thời gian.

Cặp đôi được cho là hẹn hò từ thời tham gia chương trình X-Man

Trong khi đó, Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động.

Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Cặp đôi này chưa bao giờ thừa nhận chuyện tình cảm

Nguồn: Sports Chosun