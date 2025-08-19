Miu Lê: "Tôi đã sai khi nhận lời tham gia Em Xinh Say Hi, nhưng..."

Vừa qua, tập 13 Em Xinh Say Hi đã lên sóng 8 tiết mục solo còn lại trong vòng thi chung kết. Trong vòng thi cuối, Miu Lê đã lựa chọn concept phù thuỷ, mang lên sân khấu tạo hình và không khí cực ma mị.

Bài hát Em Thích Là Được được đánh giá là có sự đầu tư, trong đó Miu Lê diễn xuất và nhảy từ đầu đến cuối. Phần trình diễn của Miu Lê gây được nhiều ấn tượng, và MC Trấn Thành cũng khá bất ngờ về sự lột xác của nữ ca sĩ.

Tiết mục Em Thích Là Được của Miu Lê tại chung kết Em Xinh Say Hi

Gây chú ý, trước khi tiết mục diễn ra, Miu Lê đã có những chia sẻ về hành trình của mình sau 4 tháng tham gia Em Xinh Say Hi. Mở đầu, nữ ca sĩ bộc bạch: "Mình đã sai khi nhận lời tham gia chương trình này, vì mình thấy bản thân không hoàn toàn phù hợp. Đã có lúc Miu nghĩ như vậy, nhưng khi vượt qua đoạn trũng cảm xúc đó, Miu nhận ra nếu không tham gia chương trình này thì sẽ có rất nhiều điều mình không bao giờ làm".

Miu Lê cho biết khi vào chương trình được trải nghiệm với nhiều bài hát, dòng nhạc mà nếu ở ngoài đời, cô sẽ không dám chọn cho cá nhân mình. Nhưng khi vào Em Xinh, có các chị em cùng nhau làm ra những điều mới và mang đến cho Miu nhiều cung bậc cảm xúc. "Vào chương trình Miu có thêm những người bạn mà ngoài đời rất ít cơ hội để tìm hiểu sâu về nhau, đó chính là đặc ân mà Em Xinh Say Hi mang đến", Miu Lê nói.

Miu Lê trải lòng về hành trình ở Em Xinh

Nữ ca sĩ thẳng thắn trong thời gian tham gia Em Xinh đã đối diện với khá nhiều áp lực. Nói về khoảnh khắc bật khóc khi làm đội trưởng, Miu Lê tâm sự: "Khi Miu bị khán giả không thích, Miu thấy buồn và tiếc. Nhưng khi bước qua được và đứng xa khỏi vấn đề để nhìn tổng thể thì Miu cảm thấy trọn vẹn. Mọi khoảnh khắc trong Em Xinh hay cuộc đời, Miu đều hết mình, vì bản thân rất sợ cảm giác ân hận vì chưa cố gắng đủ. Miu cực kỳ xúc động với khán giả của mình, họ đã luôn yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa khi Miu tham gia Em Xinh Say Hi. Đặc biệt sau chương trình, mình có rất nhiều fan nhí khối nghỉ hè. Nói chung là lời, Miu cảm ơn Em Xinh nhiều".

Miu Lê cho biết có nhiều áp lực, nhưng nhận lại sau chương trình là rất nhiều yêu thương

Trong suốt quá trình tham gia Em Xinh Say Hi, Miu Lê không ít lần đối mặt với những ý kiến trái chiều. Trước Livestage 3, hành trình của Miu Lê tại Em Xinh Say Hi không mấy suôn sẻ. Ở Livestage 1, Miu Lê góp mặt trong đội Liên quân 1 với tiết mục Đã Xinh Còn Thông Minh cùng 14 Em Xinh khác.

Dù sở hữu đội hình đông đảo và tiết mục được đầu tư, phần trình diễn này vẫn không thể vượt qua sân khấu AAA đầy bùng nổ của Liên quân 2. Trước đó, cô cũng tham gia tiết mục Đồng Dao Xinh Gái với vai trò đồng đội bên cạnh Quỳnh Anh Shyn, Orange, Vũ Thảo My và Mỹ Mỹ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa thể làm hài lòng kỳ vọng của khán giả.

Đến Livestage 2 và 3, Miu Lê tiếp tục được bầu làm đội trưởng nhưng kết quả đều như nhau, vẫn không thể thắng. Hơn thế, với thất bại ở Livestage 2, Miu Lê không thể bảo toàn thành viên trong đội khi chứng kiến LyLy - Danmy phải ra về.

Sau Livestage 2, Miu Lê bị cho là lead team yếu. Netizen cũng thẳng thắn đánh giá team của cô là "yếu toàn diện", từ bài hát, hòa âm phối khí đến giọng hát. Một số khác bày tỏ thất vọng khi cho rằng các bài thi "khó nghe", "cringe", "cố đu trend nhưng không chạm được cảm xúc". Vì thế, khán giả tranh cãi khi Miu Lê không thể hiện được nhiều nhưng vẫn được bình chọn cao và tiếp tục làm đội trưởng ở Livestage 3.

Miu Lê từng vấp tranh cãi vì màn thể hiện không như mong đợi ở Em Xinh

Dù đối diện nhiều áp lực, khán giả từng chứng kiến sự thay đổi trong tính cách của Miu Lê, cô trở nên trầm hơn và ít hoạt ngôn ở lần thứ 3 làm đội trưởng. Cho đến khi vòng thi dance battle diễn ra, Miu Lê mới lấy lại được tự tin khi giành chiến thắng cá nhân, qua đó góp công giúp cả team bảo toàn thành viên bước vào livestage 4.

Giải toả được áp lực tâm lý, Miu Lê thoải mái hơn. Và khi không mang gánh nặng đội trưởng, nữ ca sĩ tự tin hơn ở những vòng công diễn và sự thể hiện ở tiết mục solo tại chung kết là câu trả lời của Miu Lê trong chương trình.