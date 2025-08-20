Bên trong nhà tân hôn 117 tỷ của Kim Jong Kook: Rộng rãi sang chảnh ngút ngàn, nhìn đến hàng xóm mà choáng

Vào ngày 18/8, Kim Jong Kook bất ngờ thông báo sẽ cưới vợ vào tháng 10 sắp tới. Thông tin này khiến khán giả khắp nơi đều bất ngờ vì anh nổi tiếng là "thánh ế", chẳng hề lộ dấu hiệu hẹn hò với bất cứ ai.

Được biết Kim Jong Kook đã mua 1 căn biệt thự sang trọng nằm ở khu Nonhyeon Apelbaum 2, phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul làm nhà tân hôn. Căn hộ này có giá lên đến 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) và được "anh hổ" thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Những hình ảnh bên trong căn hộ rộng đến 243 mét vuông này khiến khán giả phải "wow" không ngừng nghỉ vì quá đỗi sang chảnh, đẳng cấp.

Khu Nonhyeon Apelbaum 2 có nhiều lớp bảo vệ từ bên ngoài

Phòng khách sang trọng và rộng rãi

Không gian liền mạch và thoáng đãng

Phòng khách ngay cạnh ban công, có thể đón gió và ánh nắng mặt trời

Trong căn hộ còn có cả 1 phòng riêng để thư giãn, xem truyền hình

Phòng ngủ đơn giản nhưng ấm cúng

Khu vực nhà tắm và tủ quần áo cực lớn

Căn bếp cũng rất rộng rãi

Nonhyeon Apelbaum 2 được xây dựng năm 2011, là khu phức hợp biệt thự theo phong cách nhà phố sang trọng, chỉ có 38 căn hộ. Khu vực này được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng vì có đến 5 lớp tường ngoài, 180 CCTV, thang máy riêng cho mỗi căn hộ, hệ thống bãi đậu xe ngầm có lối vào riêng, nhằm đảm bảo an toàn và riêng tư tuyệt đối. Vị trí cũng vô cùng đắc địa, ở gần công viên Dosan, Apgujeong Rodeo và ngã tư Hakdong.

Hiện tại, các ngôi sao Jang Geun Suk và "nữ hoàng Seon Deok" Lee Yo Won đang cư trú tại Nonhyeon Apelbaum 2. Với việc tậu nhà tại đây, vợ chồng "anh hổ" sẽ trở thành hàng xóm của những ngôi sao đình đám này.

Kim Jong Kook sẽ làm hàng xóm với 2 ngôi sao nổi tiếng

Dù Kim Jong Kook giữ kín thông tin về vợ sắp cưới, nhưng tờ Sports Chosun đã có được thông tin về cô gái này. Theo đó, nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles. Hôn thê nam ca sĩ năm nay 39 tuổi, kém anh 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Có nguồn tin tiết lộ rằng cặp đôi đã tìm hiểu, bí mật bên nhau từ năm 2020. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra riêng tư vào tháng 10 sắp tới ở Seoul, Hàn Quốc, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết.

Kim Jong Kook thông báo "thoát ế" giữa thời điểm rất đặc biệt. Anh đã chọn ngày kỷ niệm 30 năm ra mắt để đánh dấu 1 chặng đường mới trong cuộc đời. Không họp báo rình rang, không khoe khoang, anh chọn cách lặng lẽ nhưng chân thành nhất để chia sẻ niềm vui lớn của đời mình, đó là viết thư tay cho fan. Trong thư, Kim Jong Kook nghẹn ngào viết: “Tôi đã chuẩn bị ngày này trong âm thầm, nhưng khi nó thực sự đến, tôi run rẩy hơn cả mong đợi. Thay vì phát hành album kỷ niệm 30 năm, tôi đã tìm thấy nửa kia của đời mình". Như vậy sau 3 thập kỷ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, Kim Jong Kook sắp có 1 mái ấm của riêng mình, sớm tối hạnh phúc bên nhau cho đến hết cuộc đời.

Vợ sắp cưới của "anh hổ" là người Mỹ gốc Hàn

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động. Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Kim Jong Kook là nghệ sĩ đa năng được khán giả yêu mến

Nguồn: Koreaboo