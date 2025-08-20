Vietnam's Next Top Model trở lại chỉ để chứng minh… đã lỗi thời?

Vietnam's Next Top Model trở lại với mùa thứ 9 sau nhiều năm vắng bóng, và được kỳ vọng sẽ là một "cú nổ" giúp show thực tế thời trang lấy lại hào quang đã mất. Khán giả chờ đợi những sự thay đổi mới mẻ, cập nhật xu hướng quốc tế, dàn giám khảo đẳng cấp và những màn thể hiện khiến người xem phải trầm trồ.

Trong bối cảnh thị trường giải trí Việt đã có quá nhiều show đình đám, mùa nào cũng tạo trend, thì sự trở lại của VNTM lẽ ra phải mang đến một thứ “gia vị” khác biệt. Thế nhưng, thay vì bất ngờ hay bùng nổ, những gì khán giả nhận lại chỉ là sự cũ kỹ, nhàm chán và mệt mỏi. Từ háo hức ban đầu, cảm xúc dần biến thành hụt hẫng: tập nối tập, người xem chỉ càng thấy VNTM mắc kẹt trong cái bóng của chính mình, loay hoay trong công thức đã lỗi thời cả thập kỷ trước. Trong khi khán giả cần một show bứt phá, VNTM lại tự biến mình thành "món ăn hâm lại" khó nuốt.

VNTM mùa 9 vấp phải làn sóng tranh cãi ngay từ khi lên sóng

Khi thử thách vẫn chỉ để... hành thí sinh

Điểm khiến khán giả thấy khó hiểu nhất chính là loạt thử thách cũ kỹ, hành thí sinh nhiều hơn là khai thác yếu tố thời trang. Ngay từ tập mở màn, thí sinh bị treo lơ lửng trên không để tạo dáng - một format từng xuất hiện nhan nhản ở những mùa trước, thậm chí đã cũ mòn từ cả chục năm nay. Thử thách này chẳng còn chút gì bất ngờ hay mới mẻ, chỉ khiến người xem nhớ lại hàng loạt "phiên bản copy - paste" từ quá khứ.

Treo thí sinh lên cao để tạo bộ ảnh thời trang - concept mà cư dân mạng ví von "xưa như trái đất"

Sang đến tập runway liên hoàn, thí sinh phải catwalk trên địa hình hiểm hóc gồm dốc cao, bậc thang dựng đứng, sàn trải sỏi đá. Trong khi đó, họ vẫn phải giữ thần thái và mang giày cao gót. Khán giả nhìn qua cũng thấy rùng mình vì độ nguy hiểm, còn ban giám khảo, đặc biệt là bà Trang Lê lại liên tục bắt lỗi, soi từng bước đi, từng cái vịn tay lên lan can vì suýt ngã, tạo cảm giác khắc nghiệt quá mức.

Thay vì để người mẫu phô diễn kỹ năng và bản lĩnh thời trang, các thử thách như thế lại biến họ thành những "vận động viên mạo hiểm", "diễn viên xiếc" trên sóng truyền hình. Rõ ràng, thay vì tạo ra môi trường sáng tạo và chuyên môn, VNTM đang biến thử thách thành những màn đánh đố, nơi sự nguy hiểm lấn át hoàn toàn giá trị cốt lõi của một show thực tế về người mẫu.

Thí sinh liên tục gặp sự cố với thử thách catwalk liên hoàn

Có những người vồ ếch, té ngã đùng đùng khi thực hiện trình diễn trên sàn catwalk mà theo NSX là để tập luyện để có kinh nghiệm ra sân chơi quốc tế

Nói đến đây, tất nhiên cũng sẽ có quan điểm ngược lại: trong một show thực tế, thử thách buộc phải được sáng tạo và nâng cao hơn so với đời thường để tạo ra những khoảnh khắc hấp dẫn trên sóng. Một sàn runway bằng phẳng, một shoot hình trong studio đơn giản sẽ khó lòng giữ chân khán giả nhiều tập liền. Nhưng vấn đề ở chỗ, những thử thách mà Vietnam’s Next Top Model mùa này mang đến lại không còn gắn liền với tính thời trang, mà nghiêng hẳn sang tính mạo hiểm. Nhìn vào các đoạn clip thí sinh gồng mình giữ thăng bằng trên bậc thang cao ngất hay cố tạo dáng khi bị treo lơ lửng giữa không trung, khán giả chẳng thấy “high-fashion” ở đâu, mà chỉ thấy căng thẳng và… đổ mồ hôi giùm.

Xem các thí sinh trình diễn mà khán giả toát mồ hôi

Tất cả những thử thách trên sẽ thực sự hiệu quả, thuyết phục khán giả nếu như thành phẩm phải đẹp, phải mãn nhãn. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp trên cao, hay ảnh chụp với ngựa đều ra kết quả gây thất vọng. Sàn runway dốc hơn mức tưởng tượng, phi thực tế khiến không một ai có thể trình diễn đẹp, kể cả các người mẫu chuyên nghiệp được mời đến chấm điểm. Vậy thì thử thách đặt ra để làm gì trong khi không ai có thể làm được?

Show thời trang nhưng hình ảnh "quê, sến"

Trong tập đầu tiên, concept loại trừ được giới thiệu là một bữa tiệc tối sang trọng. Tuy nhiên, khi lên hình, tổng thể lại giống một studio dựng tạm, với bàn dài, hoa và ly tách bày biện theo kiểu "có gì đặt nấy" chứ không tạo được không khí xa hoa, đẳng cấp như lời giới thiệu. Phần ánh sáng lại càng phô bày sự thiếu chuyên nghiệp: lúc thì chiếu vàng khè, lúc lại quét tím lịm, khiến gương mặt thí sinh người sáng lóa, người tối sầm, giám khảo thì xanh lét. Hình ảnh dìm hàng thí sinh khá rõ, nhất là khi đứng thành hàng chờ đánh giá, nhiều khoảnh khắc gương mặt họ lạc tông hoàn toàn với bối cảnh.

Không dừng lại ở đó, sân khấu ở phần thi catwalk vừa qua còn bị chê về dàn dựng, nhiều chỗ nhăm nhúm như set up vội vàng không ai kiểm tra lại, lên hình cực kỳ lem nhem thiếu chuyên nghiệp. Các khung hình trả lời phỏng vấn của thí sinh thì đính logo tràn ngập trông khá phản cảm và quan trọng hơn là không hề thẩm mỹ. Nhà chung cũng bị chê, hay có những cảnh quay phỏng vấn còn lộ phông xanh... Tất cả thể hiện một sự chuẩn bị thiếu cẩn thận của ekip chương trình.

Phòng loại trừ ở tập 1 bị cho là làm không tới theo concept, đặt để nhiều thứ kém hiệu quả về mặt thị giác - điều mà một show thời trang cần chú trọng

Đèn trong phòng loại bố trí lung tung, khiến visual giám khảo và thí sinh bị "dìm" khá rõ

Ánh sáng tím sến rện trong phòng loại trừ tập đầu tiên

Đoạn các thí sinh bỏ bàn ăn ra đứng lên bục để nhận kết quả loại khiến cư dân mạng không khỏi bật cười

Thử thách catwalk trên địa hình phức tạp khiến khán giả "bực mình" vì không chỉ sàn diễn phi thực tế, mà khâu set up cũng lộn xộn, xấu và cẩu thả. Những mảnh vải, bạt được bọc lấy sân khấu hay cầu thang còn nhìn rõ chỗ nhăm nhúm

Khung hình trả key của thí sinh tràn ngập logo một cách vô tội vạ và kém thanh lịch. Cần đặt dấu chấm hỏi rất lớn cho gu thẩm mỹ của những người làm chương trình

Một trong những drama khởi mào cho làn sóng thất vọng về VNTM mùa 9 chính là bộ ảnh trong thử thách đầu tiên. Theo đó, khi loạt ảnh chính thức được tung ra, khán giả nhanh chóng phát hiện phần váy bay bổng đã bị can thiệp hậu kỳ quá đà. Đường bay của váy được "mềm hóa", bầu trời đổi màu, mây cũng được sắp xếp lại để tạo hiệu ứng lung linh chẳng khác nào tranh vẽ. Dĩ nhiên, photoshop là công cụ quen thuộc trong ngành thời trang, nhất là với concept đầm bay vốn khó kiểm soát. Nhưng sự chỉnh sửa quá tay khiến ảnh thành phẩm gần như là một phiên bản khác hoàn toàn so với những gì khán giả thấy trên sóng truyền hình, và đó chính là mồi lửa cho tranh cãi.

Không ít người đặt câu hỏi: nếu sản phẩm cuối cùng đã được "phù phép" mạnh tay như vậy, vậy thì những lời giám khảo liên tục bắt bẻ kỹ thuật tạo dáng của thí sinh có còn ý nghĩa? Thậm chí, khi so sánh với ảnh hậu trường, nhiều ý kiến cho rằng thành phẩm thiếu đi thần thái thật sự, trong khi công sức thực chiến của thí sinh lại bị dìm vì ánh sáng lẫn khâu chọn ảnh chưa hợp lý.

Khán giả nhận ra ảnh được phát sóng trên tivi so với ảnh chương trình đăng sau đó có rất nhiều sự khác biệt. Hầu hết các đường nét trên chiếc váy đều được chỉnh sửa khác so với thực tế

Nhiều người cho rằng những hình ảnh như thế này đáng ra nên được công bố ngay trên sóng chứ không phải đăng "một trời một vực" thế kia. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng mất công set up hoành tráng nhưng ảnh cuối cùng lại phải photoshop đến giả trân như thế này thì quả là rất phí. Trông bức ảnh cuối cùng được tung ra không khác gì sản phẩm của AI, nhìn giả trân từ đầu đến chân

Một chi tiết còn gây tranh cãi hơn chính là loạt ảnh hậu trường do stylist chia sẻ lại… đẹp vượt trội so với ảnh chính thức lên sóng. Dù đều chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, ảnh hậu trường lại ghi điểm nhờ góc máy nịnh dáng, bố cục hài hòa, bắt trọn khoảnh khắc đắt giá và tông màu trendy hơn hẳn. Chính sự chênh lệch này khiến netizen đặt dấu hỏi: với chất liệu tốt như vậy, vì sao ban tổ chức lại “ngược dòng”, chọn ra những bức kém ấn tượng hơn làm thành phẩm? Nhiều khán giả cảm thấy thất vọng với sản phẩm của nhiếp ảnh gia Mạnh Bi - người từng để lại ấn tượng qua những bộ hình với sao Việt trước đây. Không ít ý kiến còn nghi ngờ liệu đây có phải “chiêu” cố tình tạo drama để gây chú ý, thay vì đơn thuần là một quyết định thiếu tinh tế trong khâu chọn ảnh.

Nhìn vào ghế nóng của VNTM mùa này, không thể phủ nhận sự góp mặt của những cái tên kỳ cựu như Nam Trung và Hà Đỗ - hai giám đốc sáng tạo dày dặn kinh nghiệm, từng gắn bó với nhiều bộ sưu tập và chiến dịch thời trang đình đám. Chính vì thế, khi loạt hình ảnh bị chê sến súa, thiếu tinh tế, thậm chí "quê mùa" so với mặt bằng thời trang hiện nay, khán giả không khỏi đặt dấu hỏi về vai trò của cả hai. Liệu họ có thực sự tham gia sâu sát vào khâu giám sát hình ảnh, hay chỉ còn là "gương mặt thương hiệu" ngồi ghế nóng cho đủ sức nặng truyền thông?

Nhiều người nhận xét bộ ảnh stylist chia sẻ còn đẹp hơn bộ ảnh chính được lên sóng

Tương tự với ảnh chính trong tập 2 cũng bị chê là xỉn màu, chỉnh sửa kém tự nhiên và góc hình hẹp kém ấn tượng như concept ngoài thực tế

Màu sắc của các bức ảnh, hay chi tiết khác được photoshop trở nên mờ ảo như thập niên trước

Thành quả của nhiếp ảnh gia Mạnh Bi khiến khán giả bàn tán, cho rằng BTC lựa chọn hình ảnh không đẹp cho thí sinh

Với các bức ảnh BTS thì lại ấn tượng hơn

Màu sắc bộ ảnh và khoảnh khắc thí sinh trong hình cũng đẹp hơn

Chưa nói đến cách tạo dáng của thí sinh, nhưng bố cục hình ảnh, màu ảnh và độ sắc sảo cũng đủ để gây ấn tượng hơn bộ hình chính thức

Drama nhà chung, thời nào rồi còn xào kịch bản kiểu này

Một trong những drama cũ kỹ nhất mà VNTM vẫn lôi ra xào lại chính là câu chuyện "thủ lĩnh nhà chung". Trong trailer tập 4 hé lộ phân cảnh Giang Phùng - thí sinh có bức ảnh đẹp nhất tuần - yêu cầu các thành viên phải nói chuyện dạ thưa với mình, khi ngủ phải có người đứng cửa canh bất kể ngày hay đêm,...

Từ nhiều năm trước, việc chọn người có bức ảnh đẹp nhất tuần rồi gắn cho họ vai trò "cầm đầu" đã trở thành chiêu quen thuộc để tạo ra sự đối đầu, gây sức ép với các thí sinh khác. Tưởng chừng sau 8 mùa, ê-kíp sẽ tìm ra kịch bản mới mẻ hơn, nhưng bước sang mùa 9, khán giả vẫn phải chứng kiến lại trò cũ: luôn có một nhân vật được gắn mác "drama nhất nhà chung", được dàn dựng thành trung tâm xung đột để câu view.

Xin nhắc lại, đây đã là năm 2025, show đã đi đến mùa thứ 9, nhưng cách làm drama như thế chẳng khác nào xem thường khán giả. Người xem bây giờ đủ tinh tường để nhận ra đâu là tình huống thật, đâu là chiêu trò dàn dựng. Và cái cũ kỹ, lặp lại đến mức nhàm chán ấy đang biến VNTM từ một show thời trang thành một kịch bản "replay drama" không hồi kết.

Drama nhà chung giữa những cô gái lại lần nữa được mang ra hấp dẫn người xem

VNTM cần làm gì?

Vietnam’s Next Top Model mùa 9 không thiếu thí sinh tiềm năng, cũng không thiếu những gương mặt có tố chất bước vào ngành công nghiệp thời trang. Thế nhưng, khi khán giả vẫn phải chứng kiến điệp khúc thử thách mạo hiểm cho vui, drama nhà chung cũ mòn và hình ảnh thiếu tinh tế, thì tiềm năng ấy khó mà tỏa sáng trọn vẹn.

VNTM từng là nơi sản sinh ra những gương mặt vàng cho làng mốt Việt, từng khiến người xem háo hức dõi theo từng tập để tìm ra một biểu tượng mới. Nhưng để có thể lấy lại vị thế đó trong năm 2025, chương trình cần thay đổi triệt để: dừng dựa dẫm vào drama cũ rích, tập trung đầu tư vào tính chuyên môn và chất lượng hình ảnh, đồng thời cập nhật format sát với xu hướng quốc tế.

Ảnh đẹp, clip đẹp, thí sinh đẹp luôn là chìa khóa giúp các show thời trang gây ấn tượng. Không phải tự nhiên mà The Face Thailand duy trì được độ hot qua rất nhiều năm, dù drama ngập trời. Họ vẫn sản xuất được những sản phẩm đảm bảo tính thời trang cao cấp, khiến khán giả wow sau từng tập phát sóng. Phần thể hiện của thí sinh cho thấy sự chuyên nghiệp và thuyết phục. Hay đến với The New Mentor gần đây, thành công của show cũng đến từ các concept "nịnh mắt", hiệu quả và thành phẩm cũng dễ chấp nhận. Nếu cứ sa vào chuyện tạo tình huống, gây khó khăn, mà không chăm chút về chất lượng thì chương trình thực tế sẽ mất đi cái cốt lõi, giá trị thực sự của nó. Điều này chẳng khác nào tự chôn vùi bản thân, tạm biệt chính khán giả trung thành của mình.

Khi khán giả đã quá đủ tỉnh táo và khó tính, chỉ có sự sáng tạo thực thụ, sự chuyên nghiệp và cảm hứng thời trang đúng nghĩa mới giúp VNTM thoát khỏi "cái bóng" của chính mình và trở lại với vai trò tiên phong từng có. Dàn giám khảo "mạnh" như năm nay cũng khó lòng mà cứu nổi một sản phẩm được quyết định bởi team sản xuất không chịu thay đổi. Thanh Hằng có nhiều khoảnh khắc nhận xét, giao lưu vô cùng thiện cảm nhưng không được nhấn nhá vào, giám khảo Nam Trung - Hà Đỗ - Đỗ Mạnh Cường cũng không ít khoảnh khắc hài hước, thâm sâu, nhưng cuối cùng lại chỉ bị tập trung vào drama. Vậy thì Vietnam's Next Top Model ơi, giữa lúc đang không có đối thủ cùng mảng thời trang để cạnh tranh, đây mới là lúc chứng minh nội lực thực sự của mình đến đâu, và mình đang đầu tư vì điều gì. Thời trang là không ngừng chuyển động, không ngừng cập nhật, và thiết nghĩ chương trình cũng nên như vậy!