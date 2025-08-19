Camera thường bắt cận dàn sao: Lệ Quyên có hành động đặc biệt với 1 Em Xinh, nhóc tỳ 9 tuổi giật spotlight!

Chiều 19/8, dàn sao Việt đình đám như Orange, Pháo, Phương Mỹ Chi, Lệ Quyên, vợ chồng Phương Vy Idol, nhạc sĩ Huy Tuấn... cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt album Made in Vietnam của DTAP. Không phải những khoảnh khắc rực rỡ trên sân khấu, chính khoảnh khắc lướt qua "cam thường" chính là "bài test" xịn xò cho nhan sắc, vóc dáng của các nghệ sĩ. Cuộc đụng độ nhan sắc của các Chị đẹp - Em Xinh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Camera thường bắt cận nhan sắc dàn sao ở sự kiện chiều 19/8

Trong sự kiện này, Chị đẹp Lệ Quyên xuất hiện lẻ bóng, không có Lâm Bảo Châu đồng hành như mọi khi. Nữ ca sĩ diện chiếc váy ôm sát, khoe vóc dáng nuột nà chẳng kém cạnh đàn em nào. Sau khi chúc mừng DTAP ở khu vực thảm đỏ, Lệ Quyên gây chú ý bởi hành động thể hiện sự thân thiết, gần gũi với Em Xinh Say Hi Phương Mỹ Chi. Khoảnh khắc Lệ Quyên ôm trọn đàn em nhanh chóng viral, chứng minh mối quan hệ gắn bó của các nghệ sĩ trong 2 chương trình bị khán giả đánh giá là đối thủ của nhau.

Ngoài ra, Orange ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ với thần thái trẻ trung, Pháo diện áo dài dịu dàng khác hẳn so với hình ảnh cá tính thường thấy, Phương Mỹ Chi ngày càng thăng hạng nhan sắc trong tà áo dài vàng rực rỡ. Dàn sao đã khiến không khí sự kiện vô cùng nhộn nhịp, sôi động.

Lệ Quyên đến sự kiện sớm và ra về vội nhưng vẫn dành cái ôm ấm áp cho Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi xuất hiện rạng rỡ, được các thành viên của DTAP ra đón tận nơi

Em Xinh Orange diện áo dài hồng dịu dàng, nhan sắc thăng hạng

Rapper Pháo cá tính nay cũng khác 180 độ trông dịu dàng, thướt tha hơn hẳn

Hoa hậu Mai Phương lâu lắm mới lộ diện ở một sự kiện giải trí

Nhạc sĩ Huy Tuấn xuất hiện giản dị

Giữa dàn nghệ sĩ, spotlight của sự kiện này lại bất ngờ thuộc về nhóc tỳ 9 tuổi tên Ailani - con gái Phương Vy Idol và chồng Tây. Ái nữu của Phương Vy sở hữu góc nghiêng thanh thoát, làn da trắng hồng và đôi mắt long lanh to tròn. Nhiều khán giả còn tinh ý nhận ra nhóc tỳ thừa hưởng nhiều đường nét từ mẹ bố mẹ như nụ cười rạng rỡ, sống mũi cao và thần thái tự tin. Sự tự nhiên, hồn nhiên của bé giữa chốn đông người càng khiến khán giả thích thú. Ailani còn được nhiều người so sánh với Lọ Lem nhà MC Quyền Linh, kỳ vọng cô bé sẽ lấn sân showbiz trong tương lai.

Phương Vy Idol được chồng và con gái "tháp tùng"