Bị soi body ngấn mỡ, mặt tròn vo qua camera thường, Xoài Non lên tiếng đáp trả

Xoài Non được ưu ái gọi là "búp bê sống" vì sở hữu nhan sắc ấn tượng, vóc dáng gợi cảm. Cô từng được lựa chọn làm "nàng thơ" cho các bộ sưu tập thời trang, MV... vì visual đẹp không góc chết. Thế nhưng dạo gần đây, netizen liên tục tranh cãi vì Xoài Non liên tục để lộ khuyết điểm. Khoảnh khắc khuôn mặt tròn trịa khó nhận ra bị lan truyền trên MXH và bị bàn tán chưa hạ nhiệt, Xoài Non tiếp tục trở thành tâm điểm vì clip quay cận bóng lưng lộ rõ dấu hiệu tăng cân, ngấn mỡ trong một sự kiện gần đây.

Sau hàng loạt lần bị soi liên tiếp, cư dân mạng bắt đầu thất vọng vì cho rằng nhan sắc đời thực của Xoài Non không lung linh như ảnh trên mạng. Cũng không ít người đứng ra bảo vệ và bình luận khách quan rằng Xoài Non dù có thay đổi ra sao trông vẫn rất xinh đẹp vì cô nàng sở hữu những đường nét sắc sảo, cuốn hút. Dù có tăng cân 1 chút nhưng chưa thể gọi là giảm phong độ nhan sắc.

Xoài Non gây tranh cãi vì thần sắc thiếu tự tin, lộ bóng lưng khuyết điểm khi diện váy cắt xẻ tại một sự kiện gần đây

Cách đó không lâu, cô còn bị soi khuôn mặt tròn do tăng cân

Giữa tranh cãi rầm rộ, Xoài Non tiếp tục xả hình đi du lịch cùng với Gil Lê. Cô tung loạt ảnh cận khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi rói đúng chuẩn phụ nữ đang tận hưởng hạnh phúc. Thế nhưng ngay bên dưới loạt ảnh này đã xuất hiện bình luận bóng gió chê bai nhan sắc sau khi tăng cân của Xoài Non: "Ở trên mạng thì đẹp thiệt nhưng sao ngoài đời lại khác 100% vậy". Trước ý kiến này, Xoài Non phản pháo trực tiếp: "Tại photoshop được chưa. Con gái gì nói chuyện vô duyên ngửi không nổi lun á".

Dưới phần phản hồi, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với cách xử lý của Xoài Non khi thẳng thắn trước những lời lẽ tiêu cực, thiếu thiện chí. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng mỗi người đều có nét đẹp riêng cần được tôn trọng, không nên dùng những lời lẽ mỉa mai, tiêu cực để bàn tán về người khác như thế kia.

Xoài Non đăng ảnh xinh xắn, đáp trả thể hiện rõ bức xúc khi bị chê ngoài đời không đẹp bằng trên mạng

Xoài Non sinh năm 2002, là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình lai Tây, gương mặt xinh xắn cùng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Cô từng gây chú ý khi xuất hiện trong một số MV ca nhạc, clip quảng cáo và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng Xoài Non vẫn là gương mặt được giới trẻ yêu thích.

Năm 2020, Xoài Non thu hút truyền thông khi kết hôn với streamer đình đám Xemesis – người được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam". Đám cưới của cặp đôi trở thành sự kiện gây bão mạng xã hội, giúp tên tuổi Xoài Non phủ sóng rộng rãi. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, cả hai thông báo ly hôn. Hiện tại, Xoài Non đang hẹn hò với Gil Lê. Cô là người yêu hiếm hoi được Gil Lê công khai thể hiện tình cảm trên MXH.

Thời gian gần đây, Xoài Non thừa nhận tăng cân, cô phải ăn uống khoa học để lấy lại dáng vóc như trước kia