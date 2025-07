Gil Lê lộ bàn tay bầm tím khi lên sóng cùng Xoài Non sau ồn ào pass đồ

Tối 11/7, Xoài Non đăng một clip trên kênh TikTok 2 triệu người theo dõi, khoe được Gil Lê trang điểm. Hot girl 2k2 cho biết nhân dịp sinh nhật Gil Lê nên cô đã để Gil thỏa sức trang điểm cho mình. Để làm việc này, Gil đã tập luyện suốt 1 thời gian trước đó.

Gil Lê trang điểm cho Xoài Non

Từ sau ồn ào pass đồ gây tranh cãi như nhíp dùng rồi bán 5k, đồ vệ sinh khách sạn tặng free cũng pass, đây là lần đầu tiên Xoài Non lộ diện. Tuy nhiên điều khiến netizen quan tâm lại là bàn tay bầm tím của Gil Lê trong clip.

“Tay Gil sao mà bị bầm quá trời” - một người thắc mắc. Trả lời câu hỏi này, Xoài Non giải thích: “Anh ấy tập boxing á”.

Trên Instagram, Xoài Non cũng đăng story tình cảm với Gil Lê. Cô cho biết người yêu “đi về là vô dáng vậy á” thể hiện tình cảm mặn nồng của cặp đôi hiện tại. Nhiều người cũng nhận ra rằng Gil Lê ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các tài khoản MXH của Xoài Non.

Xoài Non mới cho Gil Lê lên sóng

Kể từ khi chuyện hẹn hò được công khai đến nay, nhất cử nhất động từ động thái, cử chỉ đến nét mặt của Xoài Non và Gil Lê đều được quan tâm. Cũng chính vì vậy mà cặp đôi phải đối mặt với không ít sóng gió, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó nổi bật là việc Xoài Non được nhận xét là người “đáng thương” hơn trong mối quan hệ, bị Gil Lê đối xử phũ. Thực tế, Gil Lê cũng có loạt hành động chứng minh Xoài Non là mối tình đặc biệt của mình. Không chỉ giới thiệu Xoài Non là "người yêu" trước mặt đồng nghiệp, có hành động chăm sóc chu đáo mà Gil Lê còn công khai Xoài Non với khán giả - điều mà từ trước tới nay chưa từng làm. Cả hai cũng đã ra mắt gia đình 2 bên và được nhiều người ủng hộ.

Với sự việc này, hồi đầu tháng 7, Xoài Non bày tỏ sự bức xúc khi chia sẻ trong kênh chat với fan vì chuyện bị cắt ghép làm content: “Sáng sớm mở mắt ra lướt đâu cũng thấy thông tin nói về mình. Kiểu gì cũng bị lôi ra cắt ghép… dù là bây giờ rất ít xuất hiện nhưng cứ sơ hở là bị lôi ra làm content. Suốt ngày bị lôi ra chửi trên đầu chửi xuống, có những cái vô lý đến mức trên trời rơi xuống vẫn phải nhận”.

Tuy nhiên cũng ngay sau đó cô nhắn thêm với mọi người cho biết mình đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Thật sự lâu lắm rồi Xoài mới chia sẻ vấn đề của mình lên mạng vì Xoài chỉ muốn đem năng lượng tích cực đến cho mọi người thôi. Viết ra tâm sự với nhà iu xong thì Xoài cũng hết buồn ngang. Chắc vì vẫn còn thấy ở đây nhiều người yêu thương Xoài lắm. Cảm ơn mọi người nhiều na. Cả nhà buổi sáng tốt lành” - Xoài Non chia sẻ.

Xoài Non có tên đầy đủ là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Xemesis, Xoài Non bị bắt gặp thân thiết bên Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) trên sân pickleball vào hồi tháng 8/2024. Không lâu sau đó, cả hai dần công khai về mối quan hệ trước công chúng, thường xuyên xuất hiện chung và tương tác trên MXH.

Cặp đôi vừa có chuyến du lịch mừng sinh nhật Gil Lê

(Tổng hợp)