Á hậu Phương Nhi khoe visual phu nhân hào môn, vắng bóng cả năm vẫn "lia cam" chuẩn cỡ này!

Từ sau khi tổ chức đám hỏi với chồng gia thế khủng, Á hậu Phương Nhi đã chính thức rút lui khỏi các hoạt động showbiz. Như nhiều người nổi tiếng nhập hội phu nhân hào môn, nàng hậu gen Z cũng đã khoá hầu hết các trang mạng xã hội, không có bất kì bài đăng nào trong hơn 1 năm qua. Chính vì sự vắng bóng này, mỗi dịp hiếm hoi Phương Nhi xuất hiện đều thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sáng 19/8, Á hậu Phương Nhi cùng ông xã Minh Hoàng cùng xuất hiện tại lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Á hậu Phương Nhi mặc áo dài truyền thống kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, đeo khăn choàng xuất hiện cùng với mẹ chồng, em gái chồng và chị dâu. Trong sự kiện, Phương Nhi được xếp ngồi cạnh chị chồng, cả hai có phong cách ăn diện hao hao nhau. Khi camera của sự kiện lia tới, Phương Nhi có hành động nhìn vào ống kính và mỉm cười thoải mái, vui vẻ.



Phương Nhi "lia cam" cực chuẩn khi tham gia hoạt động cùng gia đình nhà chồng

Khoảnh khắc Phương Nhi vô tình lướt qua ống kính được nhiều người chia sẻ, dù ảnh chất lượng thấp nhưng nàng hậu lại gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, sang trọng

Từng được ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của Miss World Vietnam 2022, Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng với nhan sắc trong veo, chuẩn hình mẫu của nàng hậu Gen Z: ngọt ngào, nữ tính và đầy tiềm năng. Những năm 2022 - 2023, cô phủ sóng dày đặc trên truyền thông, liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong làng giải trí. Hình ảnh trong trẻo, cách ứng xử nhẹ nhàng giúp Phương Nhi ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả trong nước lẫn quốc tế. Phương Nhi cũng từng đại diện Việt Nam đến với đấu trường Hoa hậu Quốc tế.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, nàng hậu bất ngờ chọn hướng đi trái ngược, gần như "mất tích" khỏi showbiz, không còn tham gia hoạt động công khai. Thời điểm này cũng rộ lên tin đồn Phương Nhi quyết định lui về hậu trường để tập trung cho chuyện tình cảm. Và quả thật, đến đầu năm 2025, cô khiến dư luận xôn xao khi tổ chức lễ ăn hỏi với thiếu gia Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sự kiện trọng đại được diễn ra trong không gian kín đáo, an ninh nghiêm ngặt, khách mời giới hạn.

Phương Nhi lui về hậu trường, sống kín tiếng sau khi kết hôn

Sau khi kết hôn, Phương Nhi tiếp tục lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Cô đồng loạt khóa hoặc chuyển các tài khoản MXH sang chế độ riêng tư, fanpage cũng "ngủ đông". Những hình ảnh hiếm hoi của nàng hậu chỉ còn đến từ "team qua đường" hay trong một vài sự kiện nội bộ của công ty nhà chồng. Dù xuất hiện chớp nhoáng, Phương Nhi vẫn gây chú ý với diện mạo ngày càng trưởng thành, chín chắn nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, nữ tính vốn có.

Có thể thấy, từ một mỹ nhân được săn đón bậc nhất Vbiz, Phương Nhi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên và khép kín bên chồng thiếu gia. Chính sự im lặng này khiến cô vừa giữ được hình ảnh thanh lịch, vừa trở thành nhân vật khiến công chúng tò mò mỗi lần xuất hiện. Hiện tại, mốc sự kiện được nhiều người mong chờ nhất chính là đám cưới chính thức của Phương Nhi, được dự đoán sẽ diễn ra vào năm 2026.

Phương Nhi xuất hiện bên cạnh chồng doanh nhân trong một sự kiện vào tháng 4/2025



