Bà trùm hầu tòa

Theo New York Times, một người phụ nữ ở Los Angeles, Mỹ (biệt danh nữ hoàng ma túy - gọi theo kiểu châm biếm) đã nhận tội liên quan đến cái chết của nam diễn viên Matthew Perry.

Jasveen Sangha, 42 tuổi đối mặt mức án lên đến 65 năm tù giam với 5 cáo buộc liên bang. Bà nhận tội danh duy trì cơ sở kinh doanh ma túy, ba tội danh phân phối ketamine và một tội danh phân phối ketamine dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Ban đầu, công tố viên buộc tội bà Sangha với 9 tội danh, nhưng sau đó hủy bỏ 4 tội danh theo thỏa thuận nhận tội.

Trong một tuyên bố, Mark Geragos - luật sư của Sangha - cho biết bà trùm ma túy đã "chịu trách nhiệm về hành động của mình". Trước đó, Geragos phủ nhận các cáo buộc, nói rằng thân chủ mình "chưa bao giờ gặp Matthew Perry" và "không liên quan gì đến Matthew Perry".

Jasveen Sangha chuẩn bị hầu tòa vì cái chết của Matthew Perry.

Sangha mang hai quốc tịch Mỹ và Anh, đang bị giam giữ tại cơ quan liên bang kể từ tháng 8/2024. Sangha dự kiến ra tòa ngày 23/9.

Matthew Perry - tài tử nổi tiếng với vai diễn Chandler Bing trong sitcom Friends tử vong tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ vào tháng 10/2023, nguyên nhân "do tác dụng cấp tính của ma túy".

Công tố viên cho biết Sangha liên hệ với trợ lý riêng của nam diễn viên, đề nghị "độc quyền" cung cấp ma túy. Trợ lý đứng ra trung gian, nhận 50 mẫu ma túy từ bà trùm. Công tố viên nhận định một trong 50 lọ thuốc chứa ketamin đã giết chết Perry.

Sau khi biết tin nam diễn viên qua đời, Sangha tìm cách tiêu hủy bằng chứng liên quan, nói với ông Fleming: "Xóa hết tin nhắn của chúng tôi đi".

Khi cảnh sát đột kích căn hộ của Sangha vào tháng 3/2024, họ đã tìm thấy cocaine, 79 lọ ketamine và nhiều viên thuốc viên màu cam chứa methamphetamine. Sangha ngụy trang bản thân là "chuyên gia nghệ thuật, tổ chức sự kiện", làm hình ảnh bằng cách chụp ảnh cùng nhiều ngôi sao, trong đó có Charlie Sheen và DJ Khaled.

Tài liệu từ tòa án cho thấy Matthew Perry không phải người duy nhất tử vong sau khi mua ma túy từ Sangha. Cody McLaury đã chết vì dùng thuốc quá liều ngay sau khi mua thuốc của người này vào tháng 8/2019. Mặc dù biết về cái chết của ông McLaury, Sangha vẫn tiếp tục phân phối ma túy bất hợp pháp.

Trong thỏa thuận nhận tội, công tố viên cho biết bà Sangha thừa nhận đã bán cho ông McLaury bốn lọ ketamine. Bốn người khác có liên quan - bao gồm một bác sĩ dự kiến ra tòa cùng bà Sangha - đều đã đồng ý nhận tội về vai trò của họ trong cái chết của tài tử Matthew Perry.