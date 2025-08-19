Siêu thảm đỏ hot nhất tối nay: Nhiệt Ba trưng trổ body "khét lẹt" từng centimet, 1 minh tinh độc lạ "cõng người" đi sự kiện

Chiều tối nay (19/8), Thịnh điển W 2025 - 1 trong những sự kiện giải trí lớn nhất tháng 8 của Cbiz - sẽ diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Thảm đỏ quy tụ hàng loạt minh tinh đình đám của showbiz Hoa ngữ. Lẽ ra Lưu Diệc Phi sẽ là tâm điểm tại sự kiện hôm nay. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên đã thông báo hủy bỏ lịch trình. Nguyên nhân "thần tiên tỷ tỷ" không tham dự Thịnh điển W 2025 được cho biết là cô bận sang Mỹ, thảo luận dự án phim mới với đội ngũ Hollywood. Tuy nhiên, cư dân mạng xứ Trung cho rằng lý do thực sự khiến Lưu Diệc Phi "trốn biệt" là vì né bão chỉ trích. Nếu Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Thịnh điển W 2025 vào tối nay, cô chắc chắn sẽ bị netizen "tế sống" vì dám bỏ lễ trao giải quốc gia Bạch Ngọc Lan, nhưng lại ló mặt dự sự kiện thời trang.

Do Lưu Diệc Phi vắng mặt, "gương mặt hút truyền thông" cho sự kiện hôm nay được chuyển giao cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Thịnh điển W 2025 đánh dấu sự tái xuất của mỹ nhân Tân Cương ở các siêu sự kiện tại Cbiz sau 605 ngày vắng bóng. Không ngoài mong đợi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện với diện mạo "nóng bỏng mắt", khoe body đồng hồ cát nuột nà đến từng centimet trong chiếc váy màu vàng đồng ôm trọn đường cong cơ thể. Không cần hở bạo, Nhiệt Ba cũng thiêu cháy sự kiện tối nay. Trong khi đó, Nghê Ni lại gây bất ngờ khi lộ diện với chiếc váy vô cùng độc lạ, được ví như "cõng người" đi sự kiện cho bớt cô đơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe body nuột nà, nóng bỏng đến từ từng centimet trên thảm đỏ sự kiện

Vẻ đẹp ma mị, cổ điển, kiêu kỳ của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình choáng ngợp. Ảnh cam thường sự kiện và ảnh chưa qua chỉnh sửa của mỹ nhân Tân Cương không có sự khác biệt nào, chứng minh đẳng cấp nhan sắc đỉnh cao của cô

Từ lúc xuống xe...

... đến lúc sải bước trên thảm đỏ...

... và tương tác với ống kính, mọi chuyển động nét mặt, hình thể của Địch Lệ Nhiệt Ba đều hoàn mỹ, "tuyệt đối điện ảnh

Netizen cap nhẹ màn hình livestream thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có ảnh đẹp, đến bóng lưng cũng gây thương nhớ

Nghê Ni gây bất ngờ khi diện chiếc váy độc lạ, được ví như "cõng ai đó" trên lưng cùng đi thảm đỏ

Nhìn bộ trang phục "vác người sau lưng" này của Nghê Ni, netizen đùa vui rằng tiểu hoa đán 85 đình đám này sẽ không còn cô đơn trong sự kiện tối nay

Dương Mịch bước lên thảm đỏ với diện mạo thanh lịch, kín đáo

Kiểu tóc vén mái 2 bên vô tình làm Dương Mịch lộ gương mặt vuông góc cạnh, gò má cao trong ảnh chụp chính diện

Chiếc váy hồng nền nã tôn vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của ngọc nữ Lưu Thi Thi

Để tôn vẻ ngoài, Lưu Thi Thi "phá cách" nhuộm tóc hồng

Đường Yên đỏ rực trên thảm đỏ Thịnh điển W 2025

Công chúa Ngu Thư Hân "giá đáo" Thịnh điển W 2025

Ngu Thư Hân rất xinh, nhưng tạo hình dự sự kiện lần này của cô quá an toàn, không đủ chặt chém Địch Lệ Nhiệt Ba hay Nghê Ni

