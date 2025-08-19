Bảo mẫu của con gái Mai Phương rơi nước mắt nói về hành trình "chưa làm mẹ đã nuôi con"

Mai Phương là nữ diễn viên được nhiều người yêu mến qua các bộ phim Những thiên thần áo trắng, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Hạnh phúc muộn màng ... Năm 2020, cô qua đời tại nhà riêng sau gần 2 năm chống chọi với bệnh ung thư phổi.

Sự ra đi của nữ diễn viên đã để lại niềm thương tiếc cho đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ. Nữ diễn viên qua đời để lại con gái nhỏ Lavie lúc đó mới 7 tuổi. Nhiều người thương xót cho nữ nghệ sĩ cũng như con gái của cô. Sau khi mẹ mất, bé Lavie được bố ruột là ca sĩ Phùng Ngọc Huy ủy quyền nuôi dưỡng cho bảo mẫu vì anh hiện sống ở Mỹ, chưa thể về nước.

Cô bé Lavie được bảo mẫu Họa Mi nuôi dưỡng từ tấm bé.

Mới đây, chị Họa Mi - bảo mẫu hiện đang chăm sóc bé Lavie đã xuất hiện trong chương trình Bước chân hai thế hệ cùng với ca sĩ Trương Bảo Như. Tại đây, chị đã trải lòng về hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng bé Lavie và coi bé như con ruột. " Nuôi dạy một đứa trẻ nó khó khăn lắm. Những cái va vấp của một đứa trẻ nó lớn lên là điều bình thường, em phải học. Em chưa từng làm mẹ. Em phải học để vượt qua những bất đồng đó ", bảo mẫu của bé Lavie chia sẻ.

Bảo mẫu Họa Mi và ca sĩ Trương Bảo Như trong chương trình.

Không những thế, chị còn rơi nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian Mai Phương bị bệnh, chị đã hứa với nữ diễn viên rằng sẽ nỗ lực để nuôi dạy cô bé Lavie. " Em nghĩ tới khoảng thời gian em từng hứa với chị rằng em sẽ phải nỗ lực nuôi dạy đứa trẻ này tốt nhất. Em nhớ câu nói của chị Phương với em: "Em thương Lavie giùm chị nha ", bảo mẫu tâm sự.

Ca sĩ Trương Bảo Như tiết lộ bảo mẫu Họa Mi cũng rất vất vả trong quãng thời gian Mai Phương đổ bệnh nặng. Ban ngày, cô phải làm rất nhiều công việc để nuôi sống bản thân. " Mi phải làm rất nhiều công việc. Và khi tối 7 giờ Mi mới có mặt ở bệnh viện để chăm Phương. Mười mấy ngày ở bệnh viện không có đêm nào Mi có giấc ngủ ngon. Sáng 7 giờ Mi đã phải có mặt ở công ty để làm việc rồi", ca sĩ Trương Bảo Như kể.

Cô nhớ lại giây phút cuối đời của cố diễn viên Mai Phương: "Phương có một lần nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi đó, em phải vào ghi âm, hỏi. Phương ơi vợ nói đi giờ vợ muốn Lavie ở với ai. Vợ chọn ai, em hay Ốc (MC Ốc Thanh Vân). Phương không chọn em hay Ốc mà chọn chị Mi. Phương sẽ chọn người mà Lavie yêu thích. Bố mẹ Mi rất mở lòng để đón Lavie về, cho Lavie cả tình thương của một người ông, người bà".

Bảo mẫu Họa Mi cùng bé Lavie trong chuyến đi đến Tràng An, Ninh Bình.

Trong hành trình chăm sóc và nuôi dạy bé Lavie, Họa Mi không ít lần phải đối diện với áp lực, những lời gièm pha và sự phản đối, nhưng chị vẫn kiên trì vượt qua để tiếp tục gắn bó cùng bé. Chị từng lên tiếng phủ nhận tin đồn chăm sóc bé vì tiền.

Chị khẳng định từ trước đến nay chưa từng sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của Lavie, mọi chi phí cá nhân đều do tự mình lo liệu. Theo chị, việc gắn bó và chăm sóc Lavie hoàn toàn xuất phát từ tình thương và lời hứa với cố ca sĩ Mai Phương, chứ không liên quan đến vấn đề vật chất.

Bé Lavie đáng yêu, xinh xắn ở tuổi 12.

Lên 12 tuổi, bé Lavie, con gái của cố diễn viên Mai Phương ngày càng xinh đẹp, bộc lộ năng khiếu ca hát. Hiện tại, Lavie dành nhiều tình cảm cho bảo mẫu Họa Mi và coi cô như một thành viên thân thiết trong gia đình. Nhân dịp 8/3 vừa qua, bé đã tự tay viết một tấm thiệp với những lời nhắn đầy yêu thương gửi tặng, trong đó bày tỏ rằng em "yêu cô Mi nhất trên đời".