Nữ diễn viên bị chồng đâm đơn ly hôn vì khiếm khuyết sinh ra không có tử cung, cả đời chẳng thể sinh con

Năm 2017, cả showbiz Đài Loan (Trung Quốc) chấn động khi nữ diễn viên Tiểu Nhàn (tên thật là Hoàng Du Nhàn) dũng cảm thú nhận cô sinh ra đã bẩm sinh không có tử cung trên 1 chương trình truyền hình. Theo tờ ETtoday, tỷ lệ phụ nữ bị thiếu tử cung bẩm sinh là khoảng 1/5.000 đến 1/10.000. Khiếm khuyết này được y học gọi là "hội chứng thiếu tử cung và âm đạo bẩm sinh".

Tiểu Nhàn đau buồn chia sẻ khiếm khuyết bẩm sinh và việc không thể mang thai, sinh con cả đời khiến cô lận đận trong chuyện tình cảm, từng nhiều lần bị nửa kia bỏ rơi. Tuy nhiên, vẫn có 1 người đàn ông không màng chuyện Tiểu Nhàn chẳng thể có con, chấp nhận cưới cô. Và đó là cầu thủ bóng rổ Hà Thủ Chính. Những tưởng Tiểu Nhàn đã có được hạnh phúc. Ai ngờ, sau 5 năm chung sống, Hà Thủ Chính đệ đơn ly hôn Tiểu Nhàn với lý do vợ không thể sinh nở.

Cú sốc lớn vào năm 17 tuổi: Được chẩn đoán khiếm khuyết tử cung bẩm sinh

Tiểu Nhàn sinh năm 1980, gia nhập giới giải trí từ năm 1998 với vai trò người dẫn chương trình. Cô từng là nữ MC đắt show và được yêu thích bậc nhất xứ Đài nhờ lối dẫn duyên dáng, hài hước. Từ năm 2000, người đẹp lấn sang sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn với tác phẩm Cop Abula, Kiếp phù du, Muốn nói yêu em, Lion Dancing 2...

Theo Tiểu Nhàn, từ những năm học cấp 2 - cấp 3, cô đã phát hiện bản thân không giống bạn học cùng lứa. Tiểu Nhàn từng nói với mẹ rằng cô không có kinh nguyệt, nhưng mẹ lại cho rằng nữ diễn viên phát triển chậm nên không đưa cô đi thăm khám. Mãi đến năm 17 tuổi, Tiểu Nhàn mới được mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đó, Tiểu Nhàn mới biết được sự thật gây sốc là cô từ khi sinh ra đã không có tử cung nên cả đời không thể mang thai.

"Nghe bác sĩ nói mắt tôi tối sầm lại, nước mắt cứ thế trào ra không cách nào cầm được. Tôi khóc từ lúc ở bệnh viện đến lúc về nhà. Vì việc này tôi từng suy sụp một thời gian dài", Tiểu Nhàn tâm sự. Theo Tiểu Nhàn, mẹ cô cũng bàng hoàng, đau khổ không kém. Bà cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra và con gái đã mắc căn bệnh lạ nào, bởi các kiểm tra trong lúc mang thai đều cho thấy Tiểu Nhàn khỏe mạnh.

Năm 17 tuổi, Tiểu Nhàn được bác sĩ chẩn đoán sinh ra đã không có tử cung

Bị hết bạn trai ngôi sao đến chồng cầu thủ ruồng bỏ

Việc sinh ra với cơ thể không hoàn hảo và cả đời không thể mang thai, sinh con khiến Tiểu Nhàn gặp trắc trở trong đường tình duyên. Cô liên tiếp bị 3 tài tử bỏ rơi từ năm 2009 là Âu Đệ, Tôn Hiệp Chí và MC Thỏa Tông Khang. Đến năm 2013, Tiểu Nhàn hạnh phúc thông báo kết hôn với cầu thủ bóng rổ Hà Thủ Chính: "Anh ấy và gia đình chấp nhận khiếm khuyết thể chất của tôi. Họ không chê bai tôi".

Tuy nhiên, vào năm 2018, Hà Thủ Chính đã đơn phương đệ đơn ly hôn Tiểu Nhàn. Nguyên nhân tan vỡ được hé lộ là vì Hà Thủ Chính và cha mẹ luôn muốn có con cháu máu mủ ruột thịt, không đồng ý việc nhận con nuôi.

Trước khi đường ai nấy đi, Tiểu Nhàn và Hà Thủ Chính đã sang Mỹ tìm con trong nhiều năm. Họ chi hơn 150.000 USD (3,2 tỷ đồng) bay ra nước ngoài để tìm người mang thai hộ và lấy trứng. Tuy nhiên, do Tiểu Nhàn và người mang thai hộ quá lo lắng và áp lực, nên việc thụ thai đã thất bại trong cả 3 lần thực hiện. Do chi phí mang thai hộ và thụ tinh ống nghiệm quá cao, Tiểu Nhàn đề nghị ông xã nhận nuôi 1 đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên, gia đình Hà Thủ Chính đã phản đối gay gắt vì không thể chấp nhận con cháu không có chung dòng máu. Tranh cãi 1 thời gian dài, cặp đôi quyết định ly dị.

Tiểu Nhàn bị chồng - cầu thủ bóng rổ Hà Chính Thủ bỏ vì không thể sinh con

Cuộc sống rời xa ánh hào quang showbiz của Tiểu Nhàn

Sau khi trải qua biến cố hôn nhân, Tiểu Nhàn quyết đã tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Cô thi thoảng mới nhận dẫn 1 vài chương trình truyền hình mà bản thân cảm thấy thú vị. 7 năm qua, Tiểu Nhàn dành thời gian trải nghiệm cuộc sống như làm việc ở nhà hàng chay hay hướng dẫn viên du lịch. Năm 2023, Tiểu Nhàn quyết định trở lại giảng đường. Cô đã thi vào Đại học Bình Đông, khoa Âm nhạc. Hậu ly hôn, Tiểu Nhàn cũng mở lòng hẹn hò nam diễn viên Lý Cương, nhưng cuộc tình này lại chẳng đi đến đâu. Nữ diễn viên và Lý Cương chia tay nhau chỉ sau 1 năm yêu đương.

Trên MXH, nỗi đau không thể làm mẹ cùng việc Tiểu Nhàn liên tục gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm khiến công chúng không khỏi xót xa, thương cảm cho số phận bi kịch của nữ diễn viên.

Mối quan hệ của Tiểu Nhàn và nam diễn viên Lý Cương chấm hết chỉ sau 1 năm

Cuộc đời buồn của Tiểu Nhàn khiến khán giả không khỏi thương cảm

