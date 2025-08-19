LyHan: "Tôi nghĩ mình từng vượt qua được tiêu cực, rồi đến với Em Xinh Say Hi tôi lại gặp những chỉ trích"

Vòng solo của chung kết Em Xinh Say Hi vừa khép lại với loạt tiết mục ấn tượng. Trong số đó, phần trình diễn Rơi Tự Do của LyHan nhận nhiều sự chú ý khi đã mang đến cảm xúc sâu lắng. Nói về tiết mục solo, LyHan muốn kể lại hành trình cô đơn, nhiều tâm sự và khó bộc bạch với ai. Và khi mang lên sân khấu Em Xinh Say Hi, nữ ca sĩ muốn kể về bản thân nhiều hơn - điều mà cô chia sẻ là chưa tự tin để làm trước đó.

Tiết mục Rơi Tự Do của LyHan ở chung kết Em Xinh Say Hi

Sau phần trình diễn, Trấn Thành nhận xét đàn em có thế giới tưởng tượng phong phú và khi hát thì cho người nghe cảm giác theo dõi một cuốn phim. Còn LyHan thì bộc bạch: "Tôi luôn thích nhạc có màu tối. Khi nhìn lại cuộc đời của mình, tôi đã trải qua nhiều chuyện hơi khó nói. Đôi khi có những nỗi buồn và nỗi đau mà tôi khó chia sẻ ra. Mỗi lần tôi rơi vào vực thẳm trong chính tâm trí của mình thì tôi thường chọn cách sẽ ngồi ở chỗ cao nhìn xuống. Và khi tuyệt vọng nhất thì tôi chỉ biết tự hát cho mình nghe.

Tôi nghĩ mình từng vượt qua được rồi, và khi đến với Em Xinh Say Hi, tôi mang tâm thế là phải bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó lại để đi tiếp. Nhưng đến thời điểm tôi gặp phải những chỉ trích khiến tôi suy nghĩ về mục đích ban đầu của mình đến đây là gì.

Thực tế là để bước ra ngoài ánh sáng, tôi phải đối diện với những nỗi sợ và tôi nhận ra sẽ luôn có những nỗi sợ luôn chờ mình sẵn trong tương lai. Thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nếu mình không chấp nhận đối diện với nỗi sợ thì ước mơ của bản thân sẽ không thành hiện thực được. Tôi cảm thấy khi đứng trên sân khấu, đối diện với những nỗi sợ đó và vẫn hát được thì tôi thấy mình đã chiến thắng rồi. Sự yêu thương, ủng hộ của khán giả là điều mà tôi chưa từng dám nghĩ đến, và tôi không ngờ mình sẽ có được. LyHan cảm ơn mọi người rất nhiều".

LyHan nói về việc đối diện với những chỉ trích

LyHan bật khóc ôm lấy Trấn Thành sau những chia sẻ về hành trình vừa qua

Trước đó, LyHan liên tục trở thành tâm điểm trên MXH vì vướng phải loạt lùm xùm. Khơi nguồn là ở phần pick đội trọng tập 9, LyHan đã nhìn thẳng vào Orange và nói: "Có 2 trường hợp em muốn chọn về team là cặp của chị và cặp của chị Mai Quinn, nên nãy giờ em từng chối hết để đồng ý với team chị. Em rất thích giọng, cách làm nhạc và tư duy của chị Orange". Sau đó, đến phần Châu Bùi, LyHan chia sẻ: "Còn chị Châu thì em sẽ hỗ trợ chị nhiều, em cũng lo chị bị loại lắm nên là em sẽ giúp".

Ngay sau khi tập phát sóng, mạng xã hội lập tức "bùng nổ" với vô số bình luận tranh cãi. Đa phần đều cho rằng LyHan đã rất vụng về trong cách dùng từ, thiếu cẩn trọng với vị trí là đàn em trong nhóm. Phát ngôn "giúp đỡ chị Châu" bị cho là kệch cỡm, thể hiện tư duy "trên cơ" trong khi xét về tuổi đời lẫn kinh nghiệm hoạt động showbiz thì LyHan khó bằng Châu Bùi.

Tranh cãi về câu nói bị chê là EQ thấp như một "ngòi nổ" cho mớ lùm xùm sau đó. Cư dân mạng bắt đầu soi thêm, đặc biệt là bày tỏ sự khó chịu trước biểu hiện cố gồng không tự nhiên của LyHan. Không những vậy, netizen còn đào lại phần dance battle bị cho là gây thất vọng của LyHan trong tập 8, từ đó đặt nghi vấn cô được BTC ưu ái. Liên tục bị réo tên vì drama, LyHan không lên tiếng trực tiếp. Và tại chung kết Em Xinh Say Hi vừa qua, nữ ca sĩ mới có lần đầu bộc bạch về cảm xúc của mình.