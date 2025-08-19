Cặp đôi ca sĩ Vbiz bị soi sống chung nhà bí mật tổ chức đám hỏi?

Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung là một trong những cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền. Cả hai bị soi hàng loạt bằng chứng hẹn hò như mặc đồ đôi, sống chung nhà, xuất hiện chung ở các sự kiện... Trên mạng xã hội, Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung còn công khai quay clip tình cảm bên nhau.

Mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1983 gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh chụp bên Saka Trương Tuyền. Trong bức hình, cả hai mặc trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, trên tay được cho là đang cầm bó hoa cưới. Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng rộ nghi vấn Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung bí mật tổ chức đám hỏi. Dưới phần bình luận, dàn sao Việt là diễn viên Kha Ly, ca sĩ Thanh Thảo... còn gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này.

Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung vướng nghi vấn bí mật về chung một nhà

Cả hai gây xôn xao khi xuất hiện với trang phục áo dài truyền thống, bối cảnh giống trong đám hỏi

Dàn sao Việt còn gửi lời chúc mừng tới cặp đôi phía dưới phần bình luận

Giữa lúc cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cặp đôi, Hồ Việt Trung đã lên tiếng đính chính. Nam ca sĩ 8x cho biết đây chỉ là hình ảnh trong MV, nếu có tin vui sẽ thông báo tới khán giả. "Chưa đám cưới cả nhà ơi, hình quay MV thôi, nếu có sẽ làm linh đình thông báo và mời hết mọi người nè. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương 2 đứa em nhé", Hồ Việt Trung cho hay.

Hồ Việt Trung lên tiếng phủ nhận thông tin làm đám hỏi với Saka Trương Tuyền và cho biết đây chỉ là hình ảnh trong dự án ca nhạc

Cả hai bị soi hàng loạt hint yêu đương trong thời gian qua như thường xuyên xuất hiện chung, mặc đồ đôi, sống chung một nhà...

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung từng có mối tình sâu đậm nhiều năm và có một con gái nhỏ tên thân mật là bé Xí Muội. Sau khi chia tay vào năm 2018, nam ca sĩ nhận trách nhiệm nuôi con một mình. Anh từng thừa nhận chưa dám tính chuyện tái hôn vì lo ngại người mới sẽ khó lòng yêu thương con riêng.

Hồ Việt Trung được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc đình đám như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu... Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh còn ghi dấu ấn nhờ phong cách hài hước, duyên dáng.

Năm 2017, Hồ Việt Trung lấn sân sang dòng nhạc bolero và xuất sắc giành quán quân tại nhiều chương trình âm nhạc. Saka Trương Tuyền là ca sĩ quen thuộc với khán giả thế hệ 8X và 9X đời đầu. Cô là cháu gái của nghệ sĩ Kim Tiểu Long.

Hồ Việt Trung nhận trách nhiệm nuôi nấng con sau khi chia tay bạn gái