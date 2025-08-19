Trấn Thành khui Em Xinh đang hẹn hò thiếu gia kém tuổi, đàng gái nghe 1 câu liền cứng họng!

Em Xinh Say Hi không chỉ "khai phá" ra loạt nghệ sĩ nữ mới cho showbiz Việt mà còn "khui" nhiều cặp đôi bí mật bấy lâu nay. Những ai thường xuyên theo dõi Miu Lê cũng biết cô đang vướng tin đồn hẹn hò Nam Vlog. Không chỉ tương tác trên MXH, cả hai còn nhiều lần bị "team qua đường" bắt gặp sánh đôi ngoài phố. Dù không xác nhận mối quan hệ nhưng Nam Vlog và Miu Lê có nhiều cách thể hiện "danh phận" với đối phương, úp úp mở mở khiến ai nhìn vào cũng biết họ là của nhau.

Cho đến mới đây, Trấn Thành khiến khán giả rần rần khi trực tiếp tung hint chất lượng liên quan đến đôi Em Xinh và thiếu gia này. Cụ thể, khi Miu Lê đang khoe cô đầu tư bộ móng dài để thể hiện sự quyền lực trong vòng solo Chung kết thì Trấn Thành vừa cười vừa nói: "Cái đoạn này mà cầm cây sườn bò ăn chắc khó lắm. Quá dễ với Thành nhưng quá khó với Miu".

Nam Vlog là người nổi tiếng với việc kinh doanh món sườn bò, và câu nói quen thuộc "Quá dễ với Nam". Vì thế, khi Trấn Thành "quăng miếng" đã khiến khán giả và dàn Em Xinh bên trong bật cười lớn, nhìn qua đã biết đang trêu Miu Lê. Trên sân khấu, Miu Lê gượng gạo, cứng họng không nói nên lời. Thấy đàn anh vẫn tiếp tục ẩn ý chuyện hẹn hò, Miu Lê liền nói: "Nữa, anh ơi, sao cứ hoài vậy" và chuyển hướng từ việc bàn về chuyện ăn sườn bò sang ăn ốc. Thế nhưng, Trấn Thành cũng được biết đến là một trong những "Dispatch Việt Nam", việc nam MC chia sẻ chọc ghẹo như thế kia càng khiến netizen có thêm cơ sở cho rằng mối quan hệ Miu Lê - Nam Vlog không dừng lại ở mức tin đồn.

Trấn Thành trực tiếp dí chuyện Miu Lê hẹn hò trên sóng

Miu Lê đứng hình, xịt keo cứng ngắc khi bị đàn anh "dí" ngay trên sóng

Dàn Em Xinh trong hậu trường cũng bật cười thích thú vì Miu Lê bị rơi vào thế khó

Nam Vlog - bạn trai tin đồn của Miu Lê tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996. Anh sở hữu profile ấn tượng khi từng du học tại Canada trước khi trở về Việt Nam theo học và tốt nghiệp tại Đại học RMIT – ngôi trường vốn nổi tiếng quy tụ nhiều rich kid đình đám. Xuất thân và học vấn của Nam Vlog vì thế càng khiến anh nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Nam bắt đầu được biết đến rộng rãi vào thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, khi loạt video nấu ăn của anh bất ngờ "gây bão" TikTok. Với giọng nói dí dỏm, biểu cảm duyên dáng cùng câu cửa miệng quen thuộc "Quá dễ với Nam", anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Không dừng lại ở mảng ẩm thực, Nam Vlog dần mở rộng nội dung sang clip hài tình huống, lifestyle và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Hiện tại, trang TikTok của anh đã thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi, nhiều video cán mốc hàng triệu lượt xem, chứng minh sức hút bền bỉ.

Nam Vlog nổi tiếng với việc kinh doanh món sườn bò nướng

Thời gian gần đây, cả hai còn liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện và đời thường. Dù chưa từng chính thức xác nhận hẹn hò, nhưng loạt hình ảnh và chi tiết trùng hợp đã khiến dân tình càng thêm tin vào mối quan hệ tình cảm của cặp đôi. Sự đồng hành này càng làm khán giả kỳ vọng về một cái kết đẹp, nhất là khi Miu Lê không ít lần bày tỏ mong muốn lập gia đình nếu tìm được đúng người.

Về phía mình, Miu Lê cũng chẳng ngần ngại chia sẻ kế hoạch lên xe hoa: "Chắc sang năm Miu sẽ lấy chồng, mọi người có vui cho tôi không? Trước đây tôi nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng, thích tự do và cuộc sống độc thân. Nhưng mẹ tôi lại mong tôi lập gia đình từ năm 23 – 24 tuổi rồi. Bà giờ chẳng lo cơm áo gạo tiền nữa, điều buồn lòng duy nhất là tôi vẫn chưa ổn định trong khi chị gái đã có chồng, 2 con hạnh phúc".

Nữ ca sĩ khẳng định sẽ chỉ cưới khi gặp đúng người: "Khi nào quyết định cụ thể tôi sẽ báo, chứ không dám nói trước. Tôi sẽ mời những người bạn thân thiết, chứ không mời xã giao. Tôi biết đi đám cưới cũng phức tạp lắm chứ không giỡn".