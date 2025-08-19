Lee Kwang Soo phẫu thuật thẩm mỹ?

Lee Kwang Soo luôn được biết đến với hình tượng vui tính hài hước, diện mạo xuề xòa đến mức "bần" trên các chương trình thực tế. Nhưng giờ đây, "anh hươu" lại khiến khán giả vô cùng với diện mạo điển trai, chỉn chu, nâng cấp hẳn so với trước đây.

Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán nam diễn viên tìm đến "dao kéo". Trên diễn đàn The Qoo của Hàn Quốc, netizen đã chỉ ra rằng dáng lông mày của Lee Kwang Soo đã thay đổi 1 cách đầy tinh tế theo năm tháng. Hiện tại, lông mày của "hoàng tử châu Á" sẫm màu và cong hơn trước, điều này cũng góp phần làm thay đổi diện mạo của anh.

Lee Kwang Soo của năm 2019 và 2025

Bài đăng sau đó đã nhận được hàng loạt bình luận tranh luận liệu dáng lông mày có thể tạo nên sự thay đổi ngoạn mục như vậy hay không. 1 bộ phận khán giả cho rằng Lee Kwang Soo đã thực hiện 1 số thủ thuật để tái định hình gương mặt: "Tôi tự hỏi rằng anh ấy có niềng răng không?", "Không đổi khác nhiều lắm, nhưng đẹp trai hơn, thanh lịch hơn", "Mũi mới đó các bạn, hình dạng lỗ mũi hoàn toàn khác nhau", "Làm mũi rồi", "Hình như mũi anh ấy thấp hơn đôi chút?"...

1 số người khác lại cho rằng Lee Kwang Soo không hề "dao kéo". Họ nhấn mạnh rằng đổi dáng lông mày có thể có tác động lớn đến ngoại hình: "Trông đẹp hơn nhiều, nếu lông mày sáng hơn chút sẽ đẹp hơn", "Cứ tưởng là Song Seung Hun cơ, lông mày đúng là rất quan trọng", "Thật không ngờ chỉ cần đổi lông mày là gương mặt sắc sảo hơn hẳn", "Tôi nghĩ việc để lộ trán cũng có tác động lớn", "Có lẽ anh ấy đã ngừng tỉa lông mày, việc này đã tạo nên sự thay đổi lớn", "Hốc mắt cũng sâu hơn, làm gương mặt trông khác"...

Lee Kwang Soo không thay đổi nhiều, nhưng lại đẹp lên trông thấy

Hiện tại, netizen Hàn vẫn không ngừng tranh cãi về diện mạo mới của Lee Kwang Soo. Song họ đều đồng ý đây là sự thay đổi tốt cho công việc của anh. Từ "anh hươu" xuề xòa, Lee Kwang Soo gần đây lột xác cứ như tổng tài, thậm chí làm chấn động cả lễ trao giải Rồng Xanh hồi tháng 7.

Lee Kwang Soo cùng visual mới "đại náo" thảm đỏ lễ trao giải Rồng Xanh tháng trước. Với thân hình chuẩn mẫu, anh dễ dàng biến thảm đỏ thành sàn catwalk

Quay từ chân lên đầu đều hoàn hảo không chỗ chê

Khán giả khắp nơi đều bị "sốc visual" Lee Kwang Soo khi anh theo đuổi phong cách nghiêm túc và chỉn chu khác hẳn phong cách xuề xòa thường ngày

Lee Kwang Soo giờ đây đẹp cứ như tổng tài

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, là nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc. Tên tuổi Lee Kwang Soo gắn liền với chương trình Running Man, đây cũng là show đưa tên tuổi anh lên tầm quốc tế. Anh nổi tiếng với hình tượng "Hươu cao cổ", "Kẻ phản bội", "người kém may mắn" và là cây hài chủ chốt, mang lại tiếng cười cho khán giả. Anh rời chương trình vào năm 2021 vì lý do sức khỏe.

Lee Kwang Soo còn là diễn viên có tiếng, "bỏ túi" nhiều bộ phim như It's Okay, That's Love, Dear My Friends, Live, Confession... Mặc dù được biết đến nhiều hơn với hình ảnh hài hước, Lee Kwang Soo sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh và thần thái thu hút khi anh tập trung diễn xuất hoặc chụp hình thời trang, khiến nhiều người bất ngờ về vẻ "đẹp trai lạnh lùng" của anh.

Đây mới là hình ảnh Lee Kwang Soo mà khán giả quen thuộc

Nguồn: The Qoo