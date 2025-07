Không tin được đây là Lee Kwang Soo?

Lee Kwang Soo luôn được biết đến với hình tượng vui tính hài hước, diện mạo xuề xòa "bần bần" trên các chương trình thực tế. Chính vì vậy, ít người ngờ rằng "anh hươu" cũng có lúc hóa thành nam thần đẹp trai đến bất ngờ.

Tại Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh tối 18/7, Lee Kwang Soo đã khiến tất cả phải ố á với diện mạo không thể nghiêm túc và cuốn hút hơn. "Hoàng tử châu Á" khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm hoàn hảo, tôn lên thân hình cực khủng 1m91. Nhưng nhìn đến visual, khán giả càng thêm sốc bội phần. Tạm biệt mái tóc lòa xòa, "anh hươu" vuốt ngược tóc, để lộ trọn gương mặt điển trai không kém ai. Thần thái đỉnh cao càng khiến Lee Kwang Soo thêm đậm chất "tổng tài", khán giả phải thốt lên sững sờ: "Visual này là sao đây?".

Toàn cảnh màn xuất hiện của Lee Kwang Soo tại thảm đỏ Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh tối 18/7

Với thân hình chuẩn mẫu, anh dễ dàng biến thảm đỏ thành sàn catwalk

Quay từ chân lên đầu đều hoàn hảo không chỗ chê

Khán giả khắp nơi đều bị "sốc visual" Lee Kwang Soo khi anh theo đuổi phong cách nghiêm túc và chỉn chu khác hẳn phong cách xuề xòa thường ngày

Không còn là "anh hươu" vui tính, xuề xòa "bần bần" thường thấy nữa rồi

Visual này là sao đây hả Lee Kwang Soo ơi?

"Tổng tài" này là ai vậy, khán giả không quen đâu...

Trong lễ trao giải, Lee Kwang Soo như vỡ òa khi nhận được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Anh bật khóc vì quá xúc động, được dàn sao xung quanh nhiệt liệt cổ vũ khi lên sân khấu nhận giải. Nhưng ngầu chưa được bao lâu thì bản tính tấu hài đã quay trở lại. "Hoàng tử châu Á" không ngần ngại chia sẻ câu chuyện cười với cậu em D.O. (EXO) ngay trước thềm lễ trao giải: "Sáng nay D.O. gọi điện kể nằm mơ thấy tôi qua đời trong lúc cấy tóc. Tôi mắng cậu ấy quá chừng. Ai ngờ lại là điềm lành. Cảm ơn D.O. nhé". Điều này khiến các ngôi sao bên dưới phải bật cười.

Lee Kwang Soo vỡ òa cảm xúc khi nhận được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Anh không kiềm nén được những giọt nước mắt xúc động

Lúc lên nhận giải cũng "điện ảnh" lắm...

... mà sao đã tấu hề ngay được rồi

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, là nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc. Tên tuổi Lee Kwang Soo gắn liền với chương trình Running Man, đây cũng là show đưa tên tuổi anh lên tầm quốc tế. Anh nổi tiếng với hình tượng "Hươu cao cổ", "Kẻ phản bội", "người kém may mắn" và là cây hài chủ chốt, mang lại tiếng cười cho khán giả. Anh rời chương trình vào năm 2021 vì lý do sức khỏe.

Lee Kwang Soo còn là diễn viên có tiếng, "bỏ túi" nhiều bộ phim như It's Okay, That's Love, Dear My Friends, Live, Confession... Mặc dù được biết đến nhiều hơn với hình ảnh hài hước, Lee Kwang Soo sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh và thần thái thu hút khi anh tập trung diễn xuất hoặc chụp hình thời trang, khiến nhiều người bất ngờ về vẻ "đẹp trai lạnh lùng" của anh.

Đây mới là hình ảnh Lee Kwang Soo mà khán giả quen thuộc

Nguồn: Sports Chosun