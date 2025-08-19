Đây chính là diện mạo 2 em bé nhà Bi Rain - Kim Tae Hee

Sau 15 năm, Kim Tae Hee mới lại tham gia chương trình talk show. Cô sẽ xuất hiện trong chương trình Yoo Quiz On The Block, phát sóng vào ngày 20/8. Vào tối ngày 18/8, đoạn teaser hé lộ 1 phần chương trình được tung ra đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khi "quốc bảo nhan sắc" tiết lộ diện mạo của 2 con gái, cùng chuyện tình với ông xã Bi Rain.

Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ làm rõ tin đồn 1 con gái giống bố, còn 1 con gái là "bản sao" mẹ. Thực ra, 2 bé mang nét của cả bố mẹ, chỉ có điều kết hợp theo cách khó ngờ: "Con gái lớn có phần trên gương mặt giống em, phần dưới mặt giống chồng em. Còn bé út thì ngược lại, nửa mặt trên giống bố, nửa mặt dưới giống em. Đúng là dở khóc dở cười". Vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain luôn giữ kín hình ảnh của các con để đảm bảo quyền riêng tư, song những chia sẻ của nữ diễn viên không khỏi khiến công chúng dậy sóng. Khi mang cả nét của bố và mẹ, hẳn 2 bé cũng rất xinh xắn, lớn lên sẽ trở thành những mỹ nhân.

Đoạn teaser gây bão mạng của Kim Tae Hee. Câu chuyện đầy đủ sẽ lên sóng vào ngày 20/8

Kim Tae Hee bật cười khi MC nhắc đến tin đồn 1 bé giống bố, 1 bé giống mẹ

Nữ diễn viên vừa nói vừa minh họa: "Con gái lớn có phần trên gương mặt giống em, phần dưới mặt giống chồng em. Còn bé út thì ngược lại, nửa mặt trên giống bố, nửa mặt dưới giống em. Đúng là dở khóc dở cười"

Bên cạnh đó, Kim Tae Hee còn hé lộ đôi chút về chuyện tình với ông xã Bi Rain. Khi được MC Yoo Jae Suk hỏi "Khi nào em quyết định kết hôn với Bi Rain?", Kim Tae Hee tươi cười nói "Hình như 2 vợ chồng có ký ức khác nhau về chuyện này".

Mỹ nhân xứ Hàn tiếp tục kể Bi Rain thường tặng cô những món quà nhỏ, không hề tạo cảm giác áp lực nặng nề. Những lúc buồn phiền mệt mỏi, Kim Tae Hee nhìn vào những món quà và thấy vui trở lại. Cô quyết định chủ động nhắn tin cho anh. Phần còn lại của chuyện tình đã trở thành lịch sử. Họ hẹn hò, kết hôn rồi sinh con, trở thành gia đình lý tưởng tại Kbiz.

Kim Tae Hee hạnh phúc khi nhắc đến ông xã Bi Rain

Những món quá nhỏ là lý do cô bắt đầu chủ động nhắn tin với Bi Rain

Nhan sắc của Kim Tae Hee trong teaser Yoo Quiz On The Block cũng khiến dân tình phải xôn xao. Ở độ tuổi 45, "quốc bảo xứ Hàn" chọn cách lão hóa tự nhiên thay vì can thiệp "dao kéo". Dù những dấu vết thời gian đã in hằn trên mặt Kim Tae Hee, nhưng cô vẫn cứ rạng ngời tỏa sáng như 1 nữ thần, xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc, mọi góc độ.

Kim Tae Hee xuất hiện như nữ thần trong phần mở đầu video

Thời gian không thể làm lu mờ nhan sắc của nữ thần màn ảnh Hàn Quốc

Cô tỏa sáng rạng ngời trong mọi góc độ, mọi khoảnh khắc

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không scandal mà còn bởi tài năng và học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô là một trong số ít những ngôi sao được đánh giá cao ở cả ba khía cạnh: Sắc đẹp, trí tuệ và sự nghiệp.

Trước khi diễn xuất, cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc với chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2001 và nhanh chóng gây ấn tượng với vai diễn phản diện Han Yoo Ri trong bộ phim kinh điển Nấc Thang Lên Thiên Đường. Kim Tae Hee tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Chuyện Tình Harvard, Iris, Yongpal, Hi Bye Mama...

Kim Tae Hee từng là đại mỹ nhân Kbiz

Chuyện tình của Kim Tae Hee và Bi Rain cũng là một trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia một đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của cả hai, đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản tại một nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi. Sau kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain lần lượt chào đón hai cô con gái xinh xắn. Họ sống một cuộc sống gia đình kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. Cả hai được xem là một "cặp đôi quyền lực", không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi vàng của showbiz

