H'Hen Niê lên tiếng trước ý kiến: "Cứ sinh con tự khắc biết nuôi"

Hoa hậu H'Hen Niê đang bước vào những tháng cuối của thai kỳ. Người đẹp Ê Đê dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, tìm hiểu về cách nuôi dạy con. Cô viết: "Hen có thói quen nhâm nhi niềm vui mỗi ngày qua những trang sách. Đôi khi, Hen không tìm thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy, nhưng thật tuyệt vời, chúng lại cho Hen câu trả lời về con đường phía trước.

Khái niệm "đứng trên vai người khổng lồ" với Hen không chỉ là một cách nói, mà đó là một con đường tắt giá trị, giúp Hen dự liệu những khả năng, dù là tích cực hay tiêu cực.

Bởi lẽ, những gì được viết ra đều kết tinh từ trải nghiệm, sự quan sát và nỗ lực khắc phục của người đi trước. Trang sách mở ra cho Hen một khung trời giả định, để dù bất cứ điều gì xảy đến, Hen cũng đã có sẵn trong tâm trí mình một kế hoạch để hành động và thích ứng".

H'Hen Niê đọc sách về nuôi dạy con trong thai kỳ.

Nhiều dân mạng đồng tình với quan điểm của H'Hen Niê rằng các mẹ bầu cần đọc sách để trang bị kiến thức, kỹ năng nuôi con trước khi con chào đời. Tuy vậy, cũng có người dùng mạng cho rằng không cần đọc quá nhiều sách, người mẹ vẫn có thể nuôi con bằng tình yêu thương và bản năng của người mẹ.

Nhiều dân mạng cho rằng "không cần học, sinh ra tự biết nuôi hết".

Trước ý kiến này, H'Hen Niê cho biết khi nuôi con nhỏ, việc người mẹ trang bị nền tảng, kiến thức vẫn tốt hơn: "Hen có chia sẻ về sách mình đọc và vui vẻ thực hành, cảm giác rất hay khi Hen mượn tưởng được câu từ trong sách miêu tả làm như thế nào. Nhưng khi đọc bình luận, biết rằng ai cũng có quan điểm riêng nhưng không thể nào bảo không cần. Hen nghĩ có nền tảng, có kiến thức thì vẫn tốt hơn, dự phòng khá khá các trường hợp có thể xảy ra. Mọi người thì sao ạ?".

Bên cạnh đó, H'Hen Niê cũng chia sẻ thói quen hàng ngày của mình khi ở nhà dưỡng thai. Sau khi ăn sáng, dù bụng bầu khá lớn, cô vẫn đi lại nhẹ nhàng để tăng cường trao đổi chất.

Người đẹp chia sẻ: " Thói quen từ lúc trước của Hen để giữ dáng eo thon là: sau khi dùng bữa xong, sẽ đi lại nhẹ nhàng, hóp bụng hoặc dọn dẹp bếp, rửa chén bát nồi niêu xoong chảo, tuy bây giờ không cần eo thon nhưng cũng giữ thói quen đứng một chút sau ăn nhưng không cần hóp bụng nữa nè hehehe. Hôm nay lạ 1 chút nữa là còn được anh chồng chụp lại nữa ạ.

Dọn xong thì ta đi đọc sách tiếp, mẹ bầu đã phát hiện nhiều quyển sách rất hay và hữu ích cho mẹ bầu trong thai kỳ và những quyển cho sau sinh nữa nè".

H'Hen Niê vận động nhẹ nhàng sau khi ăn sáng.

Cô được chồng quan tâm, chăm sóc trong suốt thai kỳ.

Ở thời điểm hiện tại, H'Hen Niê đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chào đón con đầu lòng. Cô chia sẻ, thay vì về quê nhà Đắk Lắk theo nguyện vọng của mẹ ruột, cô sẽ lựa chọn sinh con và ở cữ tại TP.HCM.

Quyết định này xuất phát từ sự động viên, chăm sóc tận tâm và tinh thần trách nhiệm của ông xã Tuấn Khôi. Theo lời nàng hậu, chồng cô đã sắp xếp, tạm gác công việc để ưu tiên tuyệt đối cho gia đình trong giai đoạn quan trọng này.



