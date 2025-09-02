"Công chúa Kpop" Jang Won Young sắp kết hôn?

Vào ngày 1/9, "công chúa Kpop" Jang Won Young đã xuất hiện trên kênh YouTube của Kang Min Kyung (Davichi). Tại đây, mỹ nhân IVE chia sẻ về ước mơ cá nhân và mẫu người lý tưởng của mình, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Khi ăn tối cùng nhau, Kang Min Kyung đã hỏi Jang Won Young về mục tiêu sống cuối cùng của cô. Không chút do dự, "công chúa Kpop" nói: "Để sống thật xa hoa với chồng em". Đàn chị Kang Min Kyung bật cười, nhưng Jang Won Young nhanh chóng nói thêm rằng cô nghĩ cô sẽ là 1 người vợ tốt: "Em nghĩ mình sẽ làm tốt vai trò người vợ khôn ngoan và người mẹ tốt. Em thích chăm sóc mọi người... nhưng thật lòng mà nói, em chỉ đùa thôi. Em cần phải tôn trọng chồng theo 1 cách nào đó. Nếu không làm được, em nghĩ mình sẽ không nảy sinh tình cảm".

Jang Won Young khiến ai cũng sốc trước mục tiêu sống cuối cùng của mình: "Để sống thật xa hoa với chồng em"

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, mỹ nhân IVE tiết lộ cô thích những người đàn ông có thân hình rắn chắc: "Nếu ai đó có vóc dáng cường tráng, điều đó chứng tỏ họ biết chăm sóc bản thân và có thói quen làm vậy. Vì em thích chăm sóc bản thân nên em nghĩ em cũng sẽ thích người có tính cách tương tự".

Kang Min Kyung tiếp tục khen ngợi đàn em lúc nào cũng sống chăm chỉ. "Công chúa Kpop" thừa nhận rằng cô làm việc chăm chỉ khi tên mình được nhắc đến: "Em chưa bao giờ nghĩ mình sống chăm chỉ. Mỗi người có 1 tiêu chuẩn khác nhau. Khi nói đến công việc, dù khó khăn hay không muốn làm, nhưng vì tên tuổi gắn liền với nó nên em nghĩ 'mình phải làm cho thật tốt'. Vấn đề không phải là em cần phải làm việc chăm chỉ".

Câu trả lời thẳng thắn về hôn nhân và cuộc sống của Jang Won Young ở tuổi 21 nhanh chóng đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Nhiều người khen ngợi sự trung thực và trưởng thành của cô, cho rằng ngay cả khi tuổi còn nhỏ, quan điểm của Jang Won Young về cuộc sống và tình yêu có vẻ rất thực tế. Số khác lại dấy lên nghi ngờ liệu phải chăng "công chúa Kpop" đã có nửa kia và hướng đến hôn nhân ở độ tuổi quá trẻ như vậy.

Jang Won Young còn chia sẻ về mẫu người lý tưởng và mindset của cô về làm việc chăm chỉ

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp hoàn hảo, tính cách tích cực, chuyên nghiệp được nhiều người yêu mến.

Jang Won Young vững vàng ngôi vị "công chúa Kpop" hot nhất gen 4

Nguồn: Koreaboo