Trấn Thành lên tiếng, tiết lộ nguyên nhân "im hơi lặng tiếng"

Những ngày qua, dàn nghệ sĩ Việt như Mỹ Tâm, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, MONO, Trang Pháp, Thanh Sơn, Thu Quỳnh... đồng loạt hướng về những hoạt động mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Hơn bao giờ hết, tinh thần trách nhiệm của các nghệ sĩ Việt được lan toả tích cực, rộng rãi và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ.

Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng đăng tải một bài viết dài, bày tỏ cảm xúc khi theo dõi hình ảnh các khối diễu binh của Quân đội nhân dân Việt Nam tại A80. Chia sẻ này đang rất viral với hơn 250 nghìn lượt thích, hơn 12 nghìn lượt bình luận và gần 1 nghìn lượt share. Trấn Thành viết: "Sáng nay thức dậy, khi xem được hình ảnh của các khối diễu binh của quân đội nhân dân Việt Nam tại A80 và lễ chào cờ trên biển trong ngày vui hân hoan của đất nước mừng 80 năm Cách Mạng Tháng 8 thành công và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thật sự không khỏi xúc động và tự hào.

Với Trấn Thành đây là những hình ảnh tuyệt đẹp của người Việt chúng ta trong ngày vui chung của đất nước để tưởng nhớ đến một thời hào hùng của cha ông đã hy sinh để giành lại độc lập tự do cho Tổ Quốc. Là một người con Đất Việt, thật sự cảm thấy biết ơn và lòng đầy tự hào khi mình là một người Việt Nam".

Trấn Thành vừa có chia sẻ mới, thể hiện lòng tự hào khi xem những hình ảnh trong lễ diễu binh, diễu hành

Ngoài ra, nam MC cũng gửi lời chúc tới khán giả nhân dịp Quốc khánh: "Hòa mình vào không khí chung của cả nước, kính chúc quý vị có một ngày đại lễ Quốc khánh thật vui vẻ bên người thân và gia đình. Chúng ta thật hạnh phúc khi được sống trong hòa bình. Xin được cúi đầu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Ông, những người đã chiến đấu hết mình và nằm xuống để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc này.

Đáng chú ý, Trấn Thành đã lên tiếng làm rõ lý do "im hơi lặng tiếng", ít hoạt động mạng xã hội hay lộ diện trong những ngày qua là do đang tất bật trên trường quay của dự án điện ảnh mới. Trấn Thành còn bày tỏ sự ngưỡng mộ, tự hào khi xem phim điện ảnh Mưa Đỏ - phim lịch sử ra mắt trong dịp 2/9. Nam MC còn tích cực kêu gọi khán giả ra rạp xem phim, như một cách lan toả lòng yêu nước. Qua bài đăng, Trấn Thành cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến ngày lễ trọng đại của dân tộc, khẳng định bản thân vẫn dõi theo và chung niềm tự hào với khán giả cả nước.

Trấn Thành cho biết những ngày qua bận rộn công việc ở đoàn phim

Trấn Thành nhiều lần thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực. Anh từng tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt, quyên góp tiền trong đợt dịch Covid-19. Với Trấn Thành, yêu nước không chỉ thể hiện bằng sự có mặt trong những sự kiện hoành tráng, mà còn đến từ những việc làm cụ thể, từ tâm huyết dành cho nghề, cho xã hội và những đóng góp thầm lặng.

Thực tế, mỗi nghệ sĩ sẽ có một cách riêng để thể hiện tình yêu và trách nhiệm với đất nước. Có người trực tiếp tham gia diễu hành, đứng trong hàng ngũ trang nghiêm để hoà mình vào không khí đại lễ, có người chọn cách lan toả bằng âm nhạc, nghệ thuật, lại có người âm thầm đóng góp vật chất, công sức cho cộng đồng. Không thể lấy sự xuất hiện hay vắng mặt tại một sự kiện cụ thể để làm thước đo duy nhất cho lòng yêu nước. Điều quan trọng nằm ở tấm lòng, ở những hành động thiết thực mà họ dành cho xã hội trong suốt hành trình làm nghề và sống với khán giả. Việc quy chụp, bàn tán theo hướng tiêu cực đôi khi không chỉ thiếu công bằng, mà còn vô tình phủ nhận những nỗ lực thầm lặng của nghệ sĩ.