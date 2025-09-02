"Bạn thân G-Dragon" hành động bất thường, mắt trợn tròn, cười ngờ nghệch như dọa ma khán giả giữa sự kiện

Ngày 2/9, tờ KoreaBoo đưa tin đoạn clip ghi lại chuỗi hành động bất thường, kỳ lạ của Lee Soo Hyuk - mỹ nam sở hữu nhan sắc siêu thực đình đám ở showbiz Hàn - đang gây dậy sóng MXH. Theo đó, nam diễn viên vừa tổ chức fanmeeting gặp gỡ người hâm mộ. Tuy nhiên, tại sự kiện, Lee Soo Hyuk lại có loạt động tác thừa thãi, biểu hiện mất kiểm soát hành vi. Đặc biệt, ánh nhìn của tài tử này rất vô hồn, nụ cười cũng ngờ nghệch giống hệt người thiếu tỉnh táo. Anh hết trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà như đang dọa ma rồi lại liên tục chớp mắt, liếc ngang liếc dọc khiến netizen sợ hãi, hoang mang.

Với loạt biểu cảm kỳ quái của Lee Soo Hyuk, cư dân mạng cho rằng nam diễn viên gặp vấn đề tâm lý, không kiểm soát được ngôn ngữ hình thể và biểu cảm gương mặt trước đám đông. Số khác lại cho rằng Lee Soo Hyuk đang gánh chịu những hậu quả của việc sử dụng rượu hoặc chất kích thích trước sự kiện. Hiện, trước đồn đoán của công chúng về tình trạng bất thường của Lee Soo Hyuk, công ty quản lý YG Entertainment chưa đưa ra phản hồi.

Lee Soo Hyuk bị soi nhiều động tác khác thường, được cho là không tỉnh táo trong sự kiện

Nam diễn viên có nhiều động tác thừa thãi, mắt trợn tròn láo liên, cười ngờ nghệch một cách kỳ lạ, khiến netizen không khỏi xôn xao

Tài tử bị nghi vấn mắc bệnh tâm lý, hoặc đã lạm dụng rượu bia và chất kích thích nên mới có hành vi mất kiểm soát

Lee Soo Hyuk sinh năm 1988, được tung hô vì có nhan sắc vô thực, "không giống người bình thường". Tên tuổi anh gắn liền với danh xưng "ma cà rồng đẹp nhất Hàn Quốc". Tại showbiz Hàn, Lee Soo Hyuk là 1 trong những người bạn thân thiết nhất và lâu năm nhất của G-Dragon. Cả hai đều là những biểu tượng thời trang hàng đầu, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện thời trang, show diễn và những khoảnh khắc đời thường. Mối quan hệ của họ được biết đến rộng rãi và rất được fan yêu mến vì sự tương tác vui vẻ, thoải mái. Về đời tư, thời còn chưa nổi tiếng, Lee Soo Hyuk từng công khai hẹn hò Kim Min Hee.

Lee Soo Hyuk sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng thu hút

Anh là 1 trong những người bạn thân của G-Dragon

Nguồn: KoreaBoo