Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn: Làm mẹ 3 con, bí ẩn chuyện tình với bạn trai kém tuổi

Phạm Quỳnh Anh từng là thành viên nhóm Sắc Màu và H.A.T. Cô được khán giả biết đến với nhiều ca khúc như Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Tất cả sẽ thay em... Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy từng là một trong những cặp đôi showbiz được yêu mến.

Cuối năm 2018, Phạm Quỳnh Anh xác nhận ly hôn Quang Huy, khép lại mối tình được ngưỡng mộ một thời. Trước khi ly hôn, nữ ca sĩ và chồng cũ đã có chung 2 con gái là Tuệ Lâm và Tuệ An.

Phạm Quỳnh Anh từng có mối tình kéo dài 10 năm với đạo diễn Quang Huy

Giọng ca sinh năm 1984 từng tâm sự, biến cố hôn nhân khiến cô mạnh mẽ hơn và học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Dù không còn là vợ chồng nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng nuôi dạy con cái.

Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ: "Phải khoe với mọi người một chút, rằng mình có cơ hội tạo mối duyên để người bạn đời mới ngồi chung với người từng là bạn đời của mình trong một buổi tiệc. Cả hai đã quen biết nhau và cảm thấy không có bất kỳ trở ngại gì trong cảm xúc. Cũng như các con cũng rất thương yêu người bạn đời mới của mình. Đó là điều mình cảm thấy rất may mắn".

Năm 2018, nữ ca sĩ và đạo diễn Quang Huy xác nhận ly hôn khi đã có 2 con chung

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần một thập kỷ với đạo diễn Quang Huy, nữ ca sĩ hiện đang tận hưởng cuộc sống mới. Bất ngờ đến giữa năm 2022, Phạm Quỳnh Anh công khai hình ảnh hạ sinh con gái thứ ba trong sự chúc mừng của bạn bè và khán giả.

Điều đáng chú ý, cô không tiết lộ danh tính cha của em bé mà chỉ khẳng định bản thân hạnh phúc và bình yên với lựa chọn của mình. Sự kín tiếng càng khiến người hâm mộ tò mò về danh tính bạn trai mới của Phạm Quỳnh Anh.

Nói về lý do giữ kín danh tính nửa kia, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô và bạn trai muốn có sự bình yên, nên không muốn chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. "Chúng tôi tôn trọng để đồng hành với nhau. Khi có mâu thuẫn chúng tôi tìm cách giải quyết khéo léo. Thời điểm này, sự bình yên đến với tôi vì tôi đã có sự tôn trọng, tích cực trong suy nghĩ để mọi điều nhẹ nhàng nhất", nữ ca sĩ nói.

Năm 2022, cô công khai mối quan hệ mới và sinh con thứ 3

Hình ảnh hiếm hoi của bạn trai Phạm Quỳnh Anh khi tham gia một chương trình truyền hình

Theo một số nguồn tin, bạn trai hiện tại của Phạm Quỳnh Anh là một doanh nhân, kém tuổi cô. Nữ ca sĩ nhận xét anh có tính cách giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô.

Nói về nửa kia, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Trong đời sống, anh quan sát tôi mỗi ngày. Anh rất quan tâm, chăm sóc, không bao giờ để tôi phải vất vả trong chuyện gia đình. Tôi gần như không phải thức đêm chăm con vì anh đã "cân" hết rồi. Nếu cả hai đồng hành cùng nhau thì hành trình chăm con sẽ rất tuyệt vời".

Hiện tại Phạm Quỳnh Anh đang có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên bạn trai và 3 cô con gái

Nói về bạn trai, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô đã có quá trình quan sát và theo dõi trước khi bước vào mối quan hệ chính thức. "Tôi chưa thấy người đàn ông nào yêu các con tôi như anh. Tôi từng ngờ vực tình cảm này thật hay chỉ là cách anh cố lấy lòng tôi.

Vì thế, tôi đã dành thời gian dài theo dõi nhất cử nhất động của anh. Tôi đang chọn bố cho con, không phải chọn chồng cho mình. Sau khi xác nhận anh yêu thương các con mình thật tâm, tôi quyết định mở lòng thêm một lần nữa", nữ ca sĩ bộc bạch.

Nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ về cuộc sống cá nhân và hình ảnh các con lên mạng xã hội, nhưng đến hiện tại vẫn khéo léo giấu kín danh tính bạn trai

Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai không phải doanh nhân giàu có mà chỉ là người bình thường

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nữ ca sĩ từng cho hay: "Cuộc sống của chúng tôi bây giờ là sự đồng hành, cùng chăm sóc, chia sẻ, xây dựng từ cả hai bên. Một trong hai người xao nhãng đi là không khí gia đình khác liền. Tôi dùng từ đồng hành vì các con rồi cũng sẽ lớn, người còn lại ở bên mình rất quan trọng. Tôi may mắn tìm được người đồng hành cùng mình trong cuộc sống hàng ngày.

Họ sẵn sàng chia sẻ với tôi hết mọi chuyện, từ việc cùng nhau chăm con tới việc trong nhà, gia đình, không nề hà gì hết. Chúng tôi không phân chia việc này của vợ việc kia của chồng mà việc gì mình có thể làm đều chia sẻ với người còn lại. Tôi gọi đó là người bạn đồng hành cùng mình. Trong tương lai, tôi không biết mọi sự sẽ ra sao, rất hi vọng sự bình yên sẽ kéo dài với mình mãi mãi, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả".