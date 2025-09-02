Hoa hậu Thanh Thủy - Phương Mỹ Chi và dàn sao dự tiệc chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tối 1/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra tiệc chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025). Đây là sự kiện ngoại giao đặc biệt, thể hiện tình hữu nghị, gắn kết bạn bè quốc tế cũng như khẳng định niềm tự hào dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Trong nhóm đại diện văn nghệ sĩ tham dự tiệc có nhiều gương mặt trẻ như Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hà Trúc Linh, ca sĩ Hoà Minzy, Phương Mỹ Chi, rapper Double2T, MC Khánh Vy. Giữa không gian trang trọng ấy, sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ mới – những nghệ sĩ vừa tài năng, vừa tràn đầy tinh thần yêu nước.

Các nghệ sĩ trẻ trong nhóm đại diện văn nghệ sĩ vinh dự tham gia tiệc chiêu đãi kỷ niệm ngày 2/9

Trong buổi tiệc, Hoa hậu Thanh Thuỷ và Hà Trúc Linh dịu dàng trong tà áo dài, toát lên vẻ đẹp nền nã của người con gái Việt. MC Khánh Vy rạng rỡ, đầy tự tin khi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên các đồng nghiệp. Double2T - nam rapper trẻ được yêu mến - cũng gây chú ý bởi phong thái chững chạc, khác hẳn hình ảnh sôi động trên sân khấu.

Bên cạnh đó, Hoà Minzy và Phương Mỹ Chi đều lựa chọn trang phục truyền thống, khoe nhan sắc rạng ngời và thần thái tươi tắn. Các nghệ sĩ không giấu được sự hồ hởi, tự hào khi có mặt trong một sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần gắn kết, lan tỏa niềm hạnh phúc khi được sống và cống hiến trong hòa bình.

Các nghệ sĩ diện áo dài truyền thống, tự hào và vinh dự khi có mặt trong sự kiện đặc biệt

Hoa hậu Thanh Thuỷ và Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe sắc rạng rỡ

MC Khánh Vy và Phương Mỹ Chi ghi lại khoảnh khắc "sĩ đến hết đời"

Phương Mỹ Chi khoe góc check-in đầy tự hào

Double2T diện suit, phong thái chững chạc và bày tỏ niềm vinh dự khi được góp mặt trong buổi tiệc

Trong những ngày qua, cả nước đều hướng về Hà Nội - nơi diễn ra các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Không khí hào hùng tại Quảng trường Ba Đình càng thêm lan toả khi có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến hình ảnh gần gũi, truyền cảm hứng tích cực và góp phần nâng cao tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hà Trúc Linh, ca sĩ Hoà Minzy, Phương Mỹ Chi, rapper Double2T, MC Khánh Vy và nhiều nghệ sĩ khác vinh dự khi được góp mặt trong Khối Văn hoá - Thể thao tham gia diễu hành mừng Đại lễ 2/9. Ai cũng tàn đầy tự hào để lan toả tinh thần yêu nước, hoà chung không khí hào hùng, trang nghiêm.