Trọn bộ hình như "hình cưới" của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh: Ánh mắt nhà trai nhìn "nóc nhà" lạ quá!

Không khí buổi tổng duyệt diễu hành tại Hà Nội những ngày qua đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả cả nước. Bên cạnh sự hoành tráng, trang nghiêm của sự kiện, những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy cảm xúc của dàn nghệ sĩ Việt cũng khiến netizen rần rần chia sẻ. Và nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến cặp đôi "quốc dân" Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu.

Trong bộ ảnh full HD vừa được FC Đen Vâu ghi lại, cặp đôi lại tiếp tục trở thành tâm điểm nhờ loạt tương tác ngọt ngào. Giữa hàng trăm nghệ sĩ khoác lên mình tà áo dài rực rỡ, khoảnh khắc Hoàng Thuỳ Linh tiến lại gần để chỉnh sửa từng thao tác cho Đen Vâu ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Trong khi nữ ca sĩ bật chế độ "nóc nhà" chỉn chu, kiên nhẫn hướng dẫn, nam rapper lặng lẽ gật gù lắng nghe, ánh mắt dõi theo đầy chăm chú.

Hoàng Thuỳ Linh công khai có những tương tác gần gũi, thân mật với Đen Vâu trước sự chứng kiến của rất nhiều người

Đen Vâu thể hiện rõ sự dịu dàng, nuông chiều dành cho Hoàng Thuỳ Linh

Nam rapper luôn hướng về những phía có sự xuất hiện của Hoàng Thuỳ Linh

Đáng nói, trong 1 bức ảnh, ánh mắt của nam rapper được dân tình miêu tả là "nét phổ thông của các ông chồng", vừa ngơ ngác, vừa lắng nghe "nóc nhà" chỉ dẫn. Không quá cầu kỳ, không phô trương, nhưng chính sự tự nhiên ấy mới càng khiến công chúng tin rằng Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đang thực sự tìm thấy sự đồng điệu trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống.

Cư dân mạng thi nhau bàn tán khi xem bức ảnh ánh nhìn là lạ, "dở khóc dở cười" của Đen Vâu dành cho Hoàng Thuỳ Linh

Khoảnh khắc Hoàng Thuỳ Linh hướng dẫn cho Đen Vâu gây sốt MXH

Hành trình tình cảm của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được nhiều người ví như câu chuyện "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", vừa kín tiếng vừa để lại những dấu ấn khó quên. Cả hai bắt đầu gây chú ý khi kết hợp trong Gieo Quẻ (2022). Sự ăn ý từ giai điệu đến hình ảnh khiến khán giả liên tục "soi" những ánh mắt, cử chỉ đầy ẩn ý. Từ đó, Đen Vâu – Hoàng Thùy Linh thường xuyên bị gọi tên trong danh sách những "cặp đôi Vbiz kín tiếng" nhưng được fan nhiệt tình "đẩy thuyền".

Suốt thời gian qua, thay vì trực tiếp xác nhận, cặp đôi chọn cách đồng hành bên nhau một cách lặng lẽ nhưng rõ ràng, từ những buổi ra mắt phim, sự kiện văn hoá cho đến các hoạt động cộng đồng. Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu dường như đã bước sang một giai đoạn mới. Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ quan tâm nhỏ bé, cả hai đã vô tình để lộ sự gắn bó và hạnh phúc đang hiện hữu.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 3/2025, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: "Tùy từng giai đoạn trong cuộc đời, bất kể đạt được một điều gì, từ công việc, sự nghiệp hay tình yêu thương, tôi đều biết đủ. Và khi biết đủ, mình sẽ cảm nhận được tình yêu thương. Ngay bây giờ, tôi vô cùng trân trọng những món quà mà ông trời đã cho mình, tổ nghiệp cho mình, hay cả thầy cô anh chị em, những người đồng đội và khán giả cho mình. Nói riêng về hạnh phúc thì, có lẽ là trời thương khi thấy tôi vất vả nhiều năm nên đã cho tôi những niềm vui bất ngờ. Tôi vô cùng trân trọng điều đó".

Hoàng Thuỳ Linh dạo này toát ta năng lượng vui vẻ, hạnh phúc của phụ nữ đang yêu

Ảnh: FC Đen Vâu